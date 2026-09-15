Gỡ "nút thắt" mặt bằng, ấn định thời gian khởi công Khu công nghiệp Võ Lao

Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư dự án.

Nhìn thẳng vào hạn chế, khẩn trương tháo gỡ điểm nghẽn

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh thẳng thắn chỉ ra sự chậm trễ tiến độ thực hiện dự án Khu công nghiệp (KCN) Võ Lao. Hiện tại, dù địa phương đã ra thông báo thu hồi đất cho 267 hộ, nhưng khâu kiểm đếm thực địa mới chỉ đạt 2 hộ, tiến độ bị đánh giá là rất chậm.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc tháo gỡ vướng mắc dự án Khu công nghiệp Võ Lao.

Nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề, người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành phải thay đổi tư duy làm việc: ngừng ngay việc gửi văn bản xin ý kiến qua lại, thay vào đó phải tổ chức họp trực tiếp để tháo gỡ khó khăn.

Đồng thời, nhà đầu tư phải thiết lập một "đường găng tiến độ", đề xuất rõ mốc thời gian và diện tích mặt bằng mong muốn. Mục tiêu cốt lõi là phấn đấu bàn giao đất cho nhà đầu tư triển khai dự án vào cuối quý IV năm nay.

Bóc tách điểm nghẽn từ cơ sở

Dự án Khu công nghiệp Võ Lao có quy mô 482,6 ha với tổng vốn đầu tư hơn 5.171 tỷ đồng. Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND xã Võ Lao, khâu giải phóng mặt bằng đang vấp phải nhiều rào cản lớn cả về nhân lực lẫn cơ chế.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh báo cáo tình hình triển khai dự án.

Về phía chính quyền cơ sở, xã Võ Lao hiện chỉ có 3 cán bộ chuyên môn đảm nhiệm công tác kê khai, kiểm đếm, dẫn đến tình trạng quá tải. Thêm vào đó, dù Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Châu Giang (chủ đầu tư) đồng ý ứng trước kinh phí bồi thường, nhưng địa phương vẫn đang "mắc kẹt" do chưa có hướng dẫn rõ ràng về cơ chế tiếp nhận, hoàn trả và quyết toán số tiền ứng trước này theo quy định của Luật Đất đai 2024.

Về phía chủ đầu tư, tiến độ phối hợp còn nhiều hạn chế. Công ty chưa hoàn thiện đo đạc, lập bản đồ địa chính cho 70 ha; chưa lập hồ sơ trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng 98,86 ha đất rừng.

Lãnh đạo UBND xã Võ Lao báo cáo kết quả công tác đo đạc, giải phóng mặt bằng.

Sự sai khác giữa hồ sơ pháp lý và thực tế sử dụng đất, cộng với việc một số loại đất (như đất trồng cỏ) không có trong bảng giá đất của tỉnh cũng đang làm kéo dài thời gian xử lý thủ tục.

Linh hoạt bóc tách khối lượng, chuẩn hóa quy trình

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã định hướng các giải pháp mang tính tháo gỡ trực diện. Về tiến độ, đồng chí yêu cầu điều chỉnh lại đường găng tiến độ chi tiết theo ngày để bám sát mục tiêu khởi công vào tháng 11, kiên quyết không lùi thời hạn.

Đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Về giải phóng mặt bằng, chiến thuật được đưa ra là linh hoạt bóc tách khối lượng. Tỉnh yêu cầu tập trung làm dứt điểm trước 130 ha đã có bản đồ địa chính. Đặc biệt, ưu tiên giải phóng và khởi công trước trên phần diện tích 30 - 40 ha đất nông nghiệp vì thuận lợi, không vướng vào nhà dân.

Giải quyết bài toán nhân sự và kinh phí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định việc giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ của Nhà nước (do xã lập Hội đồng hoặc Ban quản lý dự án thực hiện). Chủ đầu tư chỉ cần thuê thêm nhân để hỗ trợ xã nhập liệu và làm hồ sơ.

Siết chặt kỷ cương, kiên quyết đảm bảo mốc thời gian khởi công

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh quyết tâm cao độ của toàn hệ thống chính trị, tuyệt đối không lùi thời hạn khởi công dự án trong tháng 11/2026. Để làm được điều này, trước mắt phải bàn giao sớm 20 - 30 ha làm địa điểm khởi công. Mục tiêu tiếp theo là bàn giao ít nhất 100 ha trong tháng 11/2026 và tháng 12/2026; tiến tới mốc 150 - 200 ha vào đầu quý I/2027.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Đồng chí UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thuê đất, đánh giá tác động môi trường (DTM), nghiên cứu khả thi và rà phá bom mìn; tăng cường ngay nhân lực cho Ban quản lý dự án từ 8 người lên 20 - 30 người. Về phía tỉnh, cho phép áp dụng thực hiện song song các thủ tục hành chính để rút ngắn tối đa thời gian.

Đối với chính quyền cơ sở, xã Võ Lao phải huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tổ chức làm việc không ngày nghỉ kể cả cuối tuần để tuyên truyền, tiếp dân. Các sở, ban, ngành, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và Trung tâm Phát triển quỹ đất phải điều phối cán bộ luân phiên xuống tận xã để hỗ trợ chuyên môn. Sở Xây dựng khẩn trương rà soát quy hoạch giao thông, xử lý vấn đề tái định cư.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lực lượng Công an bám sát, nắm chắc địa bàn; kiên quyết xử lý, thậm chí khởi tố các trường hợp cố tình trục lợi chính sách như trồng thêm cây, xây rào trái phép, bởi đây là hành vi chiếm đoạt tài sản Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị bám sát tiến độ, kiên quyết khởi công dự án Khu công nghiệp Võ Lao trong tháng 11/2026.

Việc áp giá đền bù phải được thực hiện nghiêm ngặt, chuẩn xác theo quy định. Kiên quyết không đền bù đối với cây ngắn ngày, cỏ trồng không đúng chuẩn; việc đánh giá cấu trúc vật liệu hàng rào phải dựa trên tỷ lệ thực tế. Chính quyền sẵn sàng áp dụng biện pháp cưỡng chế đúng luật (sau 90 ngày) đối với những trường hợp người dân chống đối vô lý.

Khép lại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh khẳng định sự đồng hành với doanh nghiệp, sẵn sàng điều chỉnh quy hoạch, mở rộng quy mô dự án lên đến 1.000 ha nếu nhà đầu tư có nhu cầu và năng lực thực sự.