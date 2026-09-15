Đề xuất giao Hà Nội chuẩn bị quỹ đất phát triển Tổ hợp Công nghiệp đường sắt

Nội dung trên được Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đề cập tại cuộc làm việc của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc với lãnh đạo các bộ, cơ quan, doanh nghiệp về chủ trương đầu tư xây dựng Tổ hợp Công nghiệp đường sắt.

Quang cảnh cuộc làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn)

Thứ trưởng Lê Tấn Cận nhấn mạnh việc nghiên cứu đầu tư xây dựng Tổ hợp Công nghiệp đường sắt là một trong những giải pháp để cụ thể hóa chủ trương phát triển công nghiệp đường sắt.

Theo ông Lê Tấn Cận, Bộ Tài chính kiến nghị lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Xây dựng tổ chức nghiên cứu Đề án chủ trương đầu tư xây dựng Tổ hợp Công nghiệp đường sắt; bố trí kinh phí quản lý, sử dụng và quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cho công tác tổ chức nghiên cứu Đề án chủ trương đầu tư xây dựng Tổ hợp Công nghiệp đường sắt.

Bộ Công Thương được đề xuất chủ trì, phối hợp với các cơ quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ về Đề án phát triển công nghiệp đường sắt Việt Nam theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính kiến nghị giao UBND TP Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan quy hoạch, quản lý quỹ đất và các nội dung liên quan khác, đảm bảo quỹ đất phát triển Tổ hợp Công nghiệp đường sắt.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy nhận định mô hình Tổ hợp Công nghiệp đường sắt có kỹ thuật phức tạp, chi phí đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn dài.

Vì vậy, theo Thứ trưởng, yêu cầu đặt ra là phải gắn kết chặt chẽ với các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt để xác định các nhu cầu sản phẩm công nghiệp cung cấp cho các dự án từ khâu thiết kế, xây dựng, mua sắm thiết bị đến vận hành và bảo trì.

Việc xây dựng mô hình Tổ hợp cần gắn với việc chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, khả năng tham gia của doanh nghiệp trong nước, tỉ lệ nội địa hóa và cần được đánh giá kỹ lưỡng về chi phí, lộ trình, cơ chế đặc thù để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

“Tổ hợp không chỉ phục vụ hạ tầng đường sắt mà còn tận dụng hiệu quả sức lan tỏa của dự án để phát triển công nghiệp, đào tạo nhân lực”, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy nêu rõ.

Để xác định phạm vi, quy mô, giải pháp công nghệ - kỹ thuật, sơ bộ tổng mức đầu tư, hình thức đầu tư và hiệu quả tổng thể, Bộ Xây dựng đề nghị Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ này lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Tổ hợp Công nghiệp đường sắt.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu. (Ảnh: chinhphu.vn)

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đồng ý giao Bộ Xây dựng chủ trì tổ chức xây dựng, lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp Công nghiệp đường sắt.

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng về vấn đề bố trí nguồn kinh phí đối với các nội dung liên quan chủ trương đầu tư xây dựng Tổ hợp.