Phường Phú Thượng và Đông Ngạc phối hợp giải phóng mặt bằng dự án công viên công cộng

Bí thư Đảng ủy phường Phú Thượng Nguyễn Quốc Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cao Kỳ

Dự kiến di chuyển hơn 800 ngôi mộ

Dự án đầu tư xây dựng Công viên công cộng phường Phú Thượng là dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Dự án có tổng diện tích khoảng 19,99 ha, với 112 thửa đất thuộc diện thu hồi và dự kiến phải di chuyển 839 ngôi mộ. Đây là một trong những dự án trọng điểm của thành phố nhằm hình thành không gian công cộng và cảnh quan đô thị khu vực ven sông.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng đang gặp vướng mắc lớn tại khu vực Nghĩa trang Liên Ngạc. Do khu vực này thuộc địa giới hành chính phường Phú Thượng nhưng phần lớn thân nhân các phần mộ lại đang sinh sống tại phường Đông Ngạc. Dù chính quyền hai địa phương đã liên tục thông tin, niêm yết chính sách và phát thanh thông báo kiểm đếm, tính đến ngày 11-9, vẫn chưa có thân nhân nào phối hợp kê khai.

Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc Đặng Hương Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cao Kỳ

Tiếp xúc trực tiếp từng hộ dân từ ngày 25-9

Để tháo gỡ nút thắt này, hệ thống chính trị hai phường đã thống nhất ký kết kế hoạch phối hợp hành động. Theo lộ trình được phê duyệt, hai địa phương sẽ hoàn thành rà soát, đối khớp danh sách và đồng bộ tài liệu tuyên truyền trước ngày 25-9. Ngay sau đó, từ ngày 25 đến 30-9, các tổ vận động liên phường sẽ triển khai đợt đầu tiếp xúc trực tiếp với các gia đình đã xác định được thông tin liên hệ.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo hai địa phương đã thảo luận sâu về các giải pháp bồi thường, hỗ trợ và bố trí nơi an táng mới.

Bí thư Đảng ủy phường Phú Thượng Nguyễn Quốc Hà yêu cầu công tác vận động phải được thực hiện kiên trì, công khai, đúng quy định, tôn trọng phong tục tín ngưỡng và bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của người dân.

Đảng ủy phường Phú Thượng và Đảng ủy phường Đông Ngạc ký Kế hoạch phối hợp tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận giải phóng mặt bằng dự án. Ảnh: Cao Kỳ

Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc Đặng Hương Giang đề nghị cần làm rõ chính sách bồi thường đến từng hộ gia đình. Đồng thời, phát huy vai trò của các chi bộ, tổ dân phố và người có uy tín trong cộng đồng để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy phường Phú Thượng và Đảng ủy phường Đông Ngạc đã ký Kế hoạch phối hợp giữa hệ thống chính trị hai phường trong tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Công viên công cộng phường Phú Thượng.