Dự án đường sắt được triển khai song song nhiều công việc để đẩy nhanh tiến độ

Nghị định số 352/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến cơ chế đặc thù và thiết kế kỹ thuật của dự án đường sắt. (Ảnh minh họa)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 352/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026, sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến cơ chế đặc thù và thiết kế kỹ thuật của dự án đường sắt. Nghị định có hiệu lực từ ngày ký.

Đáng chú ý, dự án được thực hiện song song, đồng thời, kết hợp các nội dung công việc để đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm thứ tự hoàn thành và tính thống nhất của toàn dự án.

Trường hợp phát sinh chi phí cần thiết do triển khai song song, cơ quan chuẩn bị dự án hoặc chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét bổ sung kinh phí trong thời hạn 20 ngày làm việc.

Về quản lý chi phí, trong trường hợp cần thiết, Bộ Xây dựng được quy định và hướng dẫn riêng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, định mức và giá xây dựng phù hợp với đặc thù dự án.

Nghị định đồng thời yêu cầu việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế xây dựng, lựa chọn nhà thầu và quản lý hợp đồng phải công khai, minh bạch, tuân thủ quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

Các dự án được thuê tư vấn nước ngoài để hỗ trợ chuẩn bị, quản lý dự án; lập, thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi; giám sát thi công; đánh giá an toàn hệ thống; tư vấn pháp lý và thực hiện một số công việc khác.

Một điểm mới khác là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số. Nghị định khuyến khích tích hợp mô hình thông tin công trình (BIM) với hệ thống thông tin địa lý (GIS), hệ thống quản lý tài sản (AIM), bản sao kỹ thuật số (Digital Twin) và các công nghệ hiện đại trong khảo sát, thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành.

Về tiến độ thủ tục, Hội đồng thẩm định phải ban hành thông báo kết quả thẩm định trong 60 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán tổng mức đầu tư trong 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

Đáng chú ý, các dự án đường sắt đã được phê duyệt trước ngày 11/9/2026 không phải phê duyệt lại; các công việc tiếp theo được thực hiện theo Nghị định mới.