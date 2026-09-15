Xử lý 605 cơ sở nhà, đất dôi dư: Lạng Sơn 'chạy đua' với thời hạn 30/9 để chống lãng phí

Chiều ngày 15/9, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức cuộc họp xem xét tình hình sắp xếp, xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến 61 điểm cầu cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư được chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý là 605 cơ sở. Đa số cơ sở nhà, đất này được xác định dôi dư từ giai đoạn 2010 - 2024 và đã được phê duyệt phương án chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý từ các giai đoạn trước năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn chủ trì cuộc họp - Ảnh: BLS.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn, các cơ quan, đơn vị, các xã, phường đã nghiên cứu, rà soát nhu cầu thực tế trên địa bàn để xác định phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.

Kết quả, trong số 580 cơ sở nhà, đất được chuyển giao từ trung ương, tỉnh về các cơ quan, đơn vị hành chính cấp xã quản lý, tính đến hết ngày 14/9/2026, các cơ quan, UBND các xã, phường đã căn cứ phương án được phê duyệt, rà soát nhu cầu sử dụng của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn và hoàn thành việc xử lý bước 2 đối với các cơ sở đủ điều kiện.

Cụ thể, điều chuyển làm trụ sở cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công an xã, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, trường học, trạm y tế… 102 cơ sở. Tính đến hết 14/9/2026, các cơ quan, đơn vị đã ký biên bản bàn giao, tiếp nhận 98 cơ sở; đã đưa vào sử dụng thực tế 95 cơ sở (đạt 93,1%).

Các cơ quan, UBND cấp xã cũng đã thực hiện chuyển đổi công năng thành nhà văn hóa thôn, sân tập thể thao, nơi sinh hoạt cộng đồng 441 cơ sở; đã ký biên bản bàn giao, tiếp nhận 433 cơ sở; đã đưa vào sử dụng thực tế 297 cơ sở (đạt 67,3%); thực hiện giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất 7 cơ sở; quản lý, xử lý theo quy định pháp luật về đất đai đối với 30 cơ sở nhà, đất.

Đối với 25 cơ sở nhà, đất dôi dư chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, xử lý, khai thác, hiện đơn vị đã hoàn thành cho thuê 2 cơ sở; đang thực hiện trình tự, thủ tục niêm yết giá, đấu giá quyền thuê đối với 13 cơ sở; đấu giá quyền sử dụng đất 7 cơ sở và tạm quản lý theo quy định đối với 3 cơ sở.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc sắp xếp, xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư còn một số vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ, kế hoạch thực hiện như: phần lớn các cơ sở nhà, đất dôi dư có diện tích nhỏ hẹp, xuống cấp, vị trí không thuận lợi để tiếp tục sử dụng hoặc điều chuyển; việc chuyển đổi công năng một số cơ sở chưa phù hợp, nguồn kinh phí cải tạo, sửa chữa còn hạn chế…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn phát biểu kết luận tại cuộc họp - Ảnh: BLS.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư theo đúng phương án được phê duyệt, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để đưa tài sản vào sử dụng, khai thác hiệu quả, tránh lãng phí.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn lưu ý UBND các xã, phường cần xác định việc sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư là nhiệm vụ trọng tâm; khẩn trương hoàn thành việc điều chuyển, chuyển đổi công năng đối với các cơ sở được giao quản lý, sử dụng, phấn đấu đưa vào sử dụng chậm nhất trước ngày 30/9/2026.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất đối với các cơ sở đủ điều kiện; đồng thời xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để xử lý dứt điểm các cơ sở còn lại theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lạng Sơn khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để xử lý dứt điểm các cơ sở nhà, đất được giao quản lý, khai thác. Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn thực hiện, thường xuyên cập nhật tiến độ, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để kịp thời tham mưu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cũng chỉ đạo các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành xử lý dứt điểm các cơ sở nhà, đất dôi dư trong năm 2026.