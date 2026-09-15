Thường trực HĐND phường Đông Kinh tổ chức phiên chất vấn quý III

Trong chương trình, Thường trực HĐND phường đã chất vấn 2 nội dung gồm: công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với di tích, nhà văn hóa, sân thể thao và rà soát, quản lý đất công; việc duy trì, xây dựng các tuyến đường, phố văn minh đô thị trên địa bàn phường.

Các đại biểu dự phiên chất vấn

Theo báo cáo, hiện nay phường đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 21/47 nhà văn hóa; 2/2 sân thể thao; 3/9 di tích. Nhiều hồ sơ chưa giải quyết được do còn vướng quy hoạch, chồng lấn, nguồn gốc đất hiến, tặng hoặc thiếu hồ sơ. Việc bàn giao tài sản công sau sắp xếp có nội dung chưa đầy đủ, một số cơ sở chưa sử dụng hết công năng.

Phường hiện có 36 đoạn tuyến đường, phố được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị do UBND thành phố Lạng Sơn trước đây thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025. Năm 2026, UBND phường tập trung xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt và đường Bà Triệu (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Nguyễn Đình Chiểu) làm tuyến phố điểm về văn minh đô thị. Tuy nhiên, việc duy trì các tiêu chí tại một số tuyến đường, phố văn minh đô thị chưa thường xuyên; tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, công viên để kinh doanh, buôn bán còn tái diễn; việc thu gom, vận chuyển rác thải chưa kịp thời...

Lãnh đạo Đảng ủy phường Đông Kinh phát biểu tại phiên chất vấn

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường Đông Kinh nêu câu hỏi chất vấn

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh trả lời chất vấn

Tại phiên chất vấn, lãnh đạo UBND phường, các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan đã trả lời các câu hỏi chất vấn của Thường trực HĐND phường về các vấn đề như: tiến độ rà soát, thống kê, phân loại, đo đạc, hoàn thiện hồ sơ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với nhà văn hóa, di tích còn lại chưa cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trách nhiệm tham mưu, phối hợp và thời hạn hoàn thành từng nhóm hồ sơ; công tác xử lý việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại một số khu vực; nguồn lực chỉnh trang hạ tầng và tiến độ đánh giá, công nhận tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị…

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Kinh phát biểu kết luận phiên chất vấn

Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch HĐND phường đề nghị: Đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất di tích, nhà văn hóa, sân thể thao, UBND phường, các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan cần tập trung giải quyết các hồ sơ đã đủ điều kiện; đồng thời lập danh mục riêng đối với từng trường hợp vướng quy hoạch, chồng lấn, đất có nguồn gốc Nhân dân hiến tặng hoặc thiếu hồ sơ để theo dõi đến cùng, không để hồ sơ kéo dài nhiều năm. UBND phường cần kiểm tra thực địa định kỳ, quản lý đúng mục đích, không để lấn chiếm, sử dụng sai mục đích hoặc thất thoát tài sản công.

Đối với những cơ sở, phòng làm việc, nhà đất chưa sử dụng hết công năng, phải xây dựng phương án sử dụng phù hợp, hiệu quả, tránh lãng phí.

Về việc duy trì, xây dựng các tuyến đường, phố văn minh đô thị trên địa bàn phường, đồng chí đề nghịUBND phường, các đơn vị liên quan phải chuyển mạnh từ “ra quân theo đợt” sang thực hiện quản lý thường xuyên, liên tục, xác định rõ từng tuyến, địa bàn, điểm thường xuyên phát sinh vi phạm để kiểm tra, xử lý và duy trì kết quả. Kiên quyết không để tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, họp chợ tự phát, quảng cáo, mái che, mái vẩy không đúng quy định kéo dài. Đối với các tuyến phố đã được công nhận và các tuyến đang xây dựng đạt chuẩn, phải có phân công cụ thể cơ quan, đơn vị và cá nhân chịu trách nhiệm duy trì từng tiêu chí. Đồng thời nâng cao vai trò của khối phố, MTTQ và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động, giám sát cộng đồng.