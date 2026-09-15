Gỡ vướng mặt bằng cho loạt dự án kết nối sân bay Long Thành

Ngày 15/9, làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất Tp.Đồng Nai, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu đơn vị phối hợp các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), nhất là tại các dự án trọng điểm.

Yêu cầu này được đặt ra trong bối cảnh khối lượng GPMB trên địa bàn rất lớn, trong khi hàng loạt công trình giao thông chiến lược đang được triển khai nhằm hình thành mạng lưới kết nối đồng bộ với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Không để mặt bằng trở thành “điểm nghẽn”

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất Tp.Đồng Nai, năm 2026, đơn vị được giao giải ngân vốn đầu tư công hơn 4.427 tỷ đồng. Đến giữa tháng 9, tỷ lệ giải ngân đạt hơn 80% kế hoạch.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được đầu tư xây dựng, đặt ra yêu cầu đẩy nhanh các dự án hạ tầng, giao thông kết nối để phát huy hiệu quả công trình.

Hiện Trung tâm đang phối hợp với các xã, phường thực hiện GPMB đối với 296 dự án, tổng diện tích hơn 15.000ha. Trong đó có 25 dự án, công trình trọng điểm.

Khối lượng công việc lớn đặt ra yêu cầu phải tổ chức GPMB theo hướng cụ thể, rõ việc, rõ người và rõ thời hạn. Bởi nếu mặt bằng chậm được bàn giao, tiến độ triển khai công trình và giải ngân vốn đầu tư công cũng bị ảnh hưởng.

Tại buổi làm việc, ông Võ Tấn Đức yêu cầu rà soát cụ thể từng dự án, xác định dự án nào chậm, chậm ở khâu nào và nguyên nhân từ đâu.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai, không thể chỉ báo cáo chung chung rằng dự án còn “khó khăn, vướng mắc”. Từng vấn đề phải được xác định rõ thuộc nội dung nào, thuộc thẩm quyền của cơ quan nào và thời hạn xử lý bao lâu.

Đối với các dự án trọng điểm, tiến độ phải được cụ thể hóa đến từng tháng, từng khu vực, từng trường hợp còn tồn tại để tập trung giải quyết.

Một trong những nội dung được lãnh đạo Thành ủy Đồng Nai lưu ý là công tác tái định cư. Theo ông Võ Tấn Đức, muốn GPMB nhanh thì phải chủ động chuẩn bị quỹ đất và hạ tầng tái định cư.

Thay vì chờ đến khi dự án triển khai mới tìm địa điểm bố trí, địa phương cần chuẩn bị trước quỹ đất, hạ tầng, bảo đảm người dân sau khi di dời có nơi ở mới với điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

“Quan điểm là mặt bằng phải đi trước một bước, không để tình trạng vốn đã bố trí, nhà đầu tư và nhà thầu đã sẵn sàng nhưng dự án vẫn phải chờ mặt bằng”, ông Võ Tấn Đức nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu tháo gỡ cụ thể từng điểm nghẽn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm.

Theo đó, từng dự án cần xây dựng đường găng tiến độ, xác định các mốc hoàn thành và người chịu trách nhiệm. Cách làm này nhằm chuyển công tác GPMB từ xử lý từng vụ việc sang quản lý theo tiến độ cụ thể, có đầu mối và thời hạn rõ ràng.

Mở rộng mạng lưới kết nối sân bay

Cùng với việc tháo gỡ điểm nghẽn GPMB, Đồng Nai đang tập trung nguồn lực cho các dự án có tác động lan tỏa lớn, trước hết là những tuyến giao thông kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các công trình hạ tầng chiến lược và dự án phục vụ phát triển đô thị.

Trong số này, ĐT.769, ĐT.770B và ĐT.773 được xác định có vai trò quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới giao thông khu vực.

Ba tuyến có tổng chiều dài hơn 111km, tổng mức đầu tư từ ngân sách gần 12.000 tỷ đồng, kết nối các Quốc lộ 1, 51, 56 với sân bay Long Thành, đường Vành đai 4 - Tp.HCM và nhiều tuyến giao thông huyết mạch khác.

Theo kế hoạch, ĐT.769 dự kiến hoàn thành vào năm 2027; ĐT.770B và ĐT.773 dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Khi hoàn thành, các tuyến đường sẽ góp phần mở rộng không gian kết nối với sân bay Long Thành, tăng khả năng liên thông giữa các khu vực đô thị, công nghiệp và các đầu mối giao thông lớn của Đồng Nai.

Các tuyến đường T1 và T2 kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được triển khai, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ quanh sân bay.

Trong bối cảnh đó, GPMB được xem là một trong những khâu quyết định tiến độ dự án. Mặt bằng được bàn giao đúng hạn sẽ tạo điều kiện để các công trình triển khai đồng bộ, đẩy nhanh giải ngân và sớm phát huy hiệu quả đầu tư.

Bên cạnh GPMB, lãnh đạo Thành ủy Đồng Nai yêu cầu rà soát các khu đất đủ điều kiện pháp lý để lập danh mục, xây dựng tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất cụ thể.

Với những khu đất có giá trị lớn nhưng còn vướng pháp lý, cần lập hồ sơ riêng, xác định rõ từng vấn đề cần tháo gỡ và cơ quan chịu trách nhiệm xử lý. Mục tiêu là biến quỹ đất thành nguồn lực thực tế cho ngân sách và đầu tư phát triển, thay vì để nguồn lực này “nằm trên giấy”.

Với 296 dự án đang thực hiện GPMB, trong đó có nhiều công trình trọng điểm, việc xác định đúng dự án ưu tiên, rõ trách nhiệm và tiến độ xử lý sẽ là yếu tố quan trọng để Đồng Nai tăng tốc đầu tư hạ tầng.

Đặc biệt, khi địa phương đang đẩy mạnh khai thác lợi thế từ sân bay Long Thành, yêu cầu “mặt bằng phải đi trước một bước” đang trở thành nhiệm vụ cần sự phối hợp đồng bộ giữa ngành đất đai, các sở, ngành và địa phương.

Tháo được điểm nghẽn mặt bằng, các dự án giao thông chiến lược sẽ có thêm điều kiện tăng tốc, từng bước hình thành mạng lưới kết nối đồng bộ quanh sân bay Long Thành, mở rộng dư địa phát triển kinh tế - đô thị của Đồng Nai.