Đề xuất miễn tiền thuê đất, mở rộng đối tượng thuê nhà lưu trú công nhân

Hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi). Ảnh: THANH HIỀN

Ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho biết, đối với hình thức huy động vốn phát triển nhà ở thì chủ đầu tư bắt buộc phải có văn bản thông báo đủ điều kiện huy động vốn từ phía Sở Xây dựng. Đề nghị dự thảo Luật Nhà ở làm rõ việc huy động vốn thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh,…có cần thiết phải có thông báo của sở xây dựng hay không.

Về nhà lưu trú công nhân, theo ông Khiết, dự thảo chỉ cho công nhân thuê, thân nhân không được ở cùng; đồng thời chỉ công nhân tại khu công nghiệp nơi có nhà lưu trú mới được thuê. Các quy định này có thể khiến nhà lưu trú khó lấp đầy. Ông kiến nghị mở rộng phạm vi đối tượng được thuê.

Các đại biểu góp ý tại hội thảo. Ảnh: THANH HIỀN

Góp ý tại hội thảo, đại diện Tập đoàn Becamex cho rằng Điều 48 dự thảo Luật Nhà ở không còn quy định miễn tiền thuê đất cho nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp. Nếu tiền thuê đất tính theo đơn giá thương mại, dịch vụ được đưa vào giá thuê, chi phí sẽ tăng đáng kể. Đại diện doanh nghiệp đề nghị xem xét miễn tiền thuê đất cho loại hình này.

TS Trần Du Lịch cho rằng nhà ở, căn hộ phải gắn với quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất; giá trị tài sản phải tương ứng với quyền sử dụng đất. Ông đề nghị dự thảo Luật Nhà ở không đưa nội dung sử dụng căn hộ chung cư có thời hạn.