Quảng Ninh: Gỡ vướng tiến độ khu, cụm công nghiệp bằng cách nào?

Mở rộng không gian, hút vốn đầu tư

Trong định hướng phát triển kinh tế giai đoạn mới, thành phố Quảng Ninh xác định công nghiệp chế biến, chế tạo là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng.

Cùng với thu hút đầu tư có chọn lọc, địa phương đang đẩy nhanh việc hoàn thiện hệ thống khu công nghiệp (KCN), chuẩn bị quỹ đất và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Trên địa bàn TP Quảng Ninh hiện có 9 dự án đầu tư hạ tầng KCN đang triển khai với tổng diện tích hơn 4.300ha.

Theo kế hoạch, trên địa bàn thành phố hiện có 9 dự án đầu tư hạ tầng KCN đang triển khai với tổng diện tích hơn 4.300ha, tổng vốn đăng ký khoảng 31.881 tỷ đồng và 220,34 triệu USD.

Tiêu biểu như KCN Bắc Tiền Phong (quy mô ~1.180ha, vốn đầu tư 6.940 tỷ đồng) đã thu hút 38 dự án thứ cấp với tổng vốn đăng ký khoảng 3,1 tỷ USD; KCN Sông Khoai (diện tích 686,82ha) thu hút 25 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ USD.

Bên cạnh đó, các dự án trọng điểm khác như: Đông Triều, An Hưng Quảng Ninh, Green Bay Tech, Đông Bắc sân bay, VB Quảng Yên, Bạch Đằng II và VSIP Quảng Ninh (vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng, triển khai giai đoạn 2026-2029) cũng đang được gấp rút đẩy mạnh.

Tính chung trên toàn địa bàn, Quảng Ninh hiện có 27 KCN trong quy hoạch được phê duyệt; trong đó 11 KCN đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, thành lập với diện tích khoảng 6.299ha (8 KCN đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt gần 62%).

Sự kết hợp đồng bộ giữa quỹ đất công nghiệp và hệ thống hạ tầng giao thông (cao tốc, cảng biển, hàng không) đã giúp địa phương thu hút tới 1.127,5 triệu USD vốn FDI chỉ trong 8 tháng đầu năm 2026.

Bên cạnh các khu công nghiệp lớn, hệ thống cụm công nghiệp (CCN) đóng vai trò thiết yếu trong việc mở rộng không gian sản xuất, thu hút doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Hiện Quảng Ninh có 7 CCN đã đi vào hoạt động và 15 CCN đang được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc chuẩn bị đầu tư.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai một số dự án hiện chưa đáp ứng yêu cầu cam kết và kịch bản tăng trưởng năm 2026. Nguyên nhân chính là do công tác bàn giao mặt bằng chưa đồng bộ.

Đơn cử, trong số 8 CCN được khởi công mới trong tháng 8 vừa qua, đến nay mới chỉ có 1 dự án được bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch. Thiếu mặt bằng liên tục đã ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực tổ chức thi công hạ tầng kỹ thuật.

Bên cạnh đó, hệ thống giao thông kết nối phục vụ vận chuyển vật liệu san lấp tại một số khu vực chưa đáp ứng yêu cầu; trong khi quỹ đất sạch đã hoàn thiện hạ tầng tại một số điểm còn hạn chế, phân bổ chưa đều, chưa phù hợp với quy mô của các nhà đầu tư thứ cấp nhỏ.

Khẩn trương gỡ các điểm nghẽn

Kết luận cuộc họp chỉ đạo chuyên đề ngày 14/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Lê Văn Ánh nhấn mạnh, việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào khu, cụm công nghiệp có ý nghĩa chiến lược quyết định việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Các chuyên gia căn chỉnh, vận hành thử nghiệm thiết bị tại Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng thuộc KCN Việt Hưng (phường Hoành Bồ, TP Quảng Ninh).

Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành và địa phương coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, tập trung xử lý dứt điểm các thủ tục pháp lý còn vướng mắc.

Riêng đối với công tác giải phóng mặt bằng, các đơn vị phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kiểm tiến độ hàng tháng gắn liền với quá trình thi công thực tế của từng dự án.

Sở Công Thương được giao nhiệm vụ chủ trì tổng hợp tình hình, làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ ở từng dự án cụ thể, đồng thời quy rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp liên quan để có biện pháp xử lý nghiêm.

Ngoài ra, thành phố yêu cầu các sở, ngành rà soát tổng thể quy hoạch phương án cung cấp điện, nước, hạ tầng giao thông bên ngoài hàng rào. Các công trình kết nối phải được triển khai song song, đồng bộ với tiến độ nội bộ khu, cụm công nghiệp, qua đó bảo đảm điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp có thể triển khai sản xuất, kinh doanh ngay khi tiếp nhận mặt bằng.