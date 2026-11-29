Bị bắt quả tang về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Ngày 27-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội thông tin về việc tạm giữ hình sự T.X.N. (54 tuổi, trú tại xã Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, ngày 16-11, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15, do Đại úy Đặng Văn Hải làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Sóc Sơn và Vĩnh Thanh.

Khoảng 20h30 cùng ngày, gần cổng Trường THPT Lạc Long Quân, tổ công tác kiểm tra xe máy do anh N.V.S. (40 tuổi, trú tại xã Đa Phúc) điều khiển. Do không phát hiện vi phạm nồng độ cồn, lực lượng chức năng cho người này tiếp tục tham gia giao thông.

T.X.N. bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản sau khi bị bắt quả tang nhận 80 triệu đồng từ cán bộ CSGT. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội.

Khoảng 30 phút sau, T.X.N. đi xe đạp đến chốt kiểm soát, dùng lời lẽ đe dọa, cho rằng tổ công tác đã nhận tiền của người vi phạm dù không đưa ra bằng chứng. Người đàn ông yêu cầu cán bộ CSGT đưa 180 triệu đồng để bỏ qua sự việc.

Những ngày tiếp theo, N. nhiều lần đến chốt kiểm soát, tiếp tục gây sức ép, cho rằng đã làm đơn tố giác tổ công tác nhận hối lộ và yêu cầu đưa tiền để rút đơn.

Đại úy Đặng Văn Hải đã báo cáo chỉ huy đơn vị về sự việc.

Chiều tối 25-11, Đại úy Hải hẹn gặp N. để đưa 80 triệu đồng. Trong lúc người đàn ông đang nhận tiền, lực lượng Cảnh sát hình sự bắt quả tang và đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, N. đã khai nhận hành vi của mình. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Đáng chú ý, người bị tạm giữ không bị cáo buộc sử dụng vũ lực mà dùng lời đe dọa tố giác để gây sức ép đòi tiền. Điều này đặt ra vấn đề phân biệt quyền tố giác hợp pháp với hành vi lợi dụng quyền đó để chiếm đoạt tài sản.

Đe dọa tố giác để đòi tiền có thể cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản

Quyền tố giác được pháp luật bảo vệ nhằm phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm, không phải công cụ để buộc người khác giao tiền. Phân tích vụ việc, luật sư Phạm Quốc Thanh, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, cần phân biệt việc thực hiện quyền tố giác hợp pháp với hành vi lợi dụng thông tin bất lợi để uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt tài sản.

Người dân có quyền phản ánh hành vi vi phạm của cán bộ thực thi công vụ đến cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, nếu sử dụng việc tố giác để đe dọa, yêu cầu đưa tiền nhằm đổi lấy việc không tố giác hoặc rút đơn thì hành vi có thể mang dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản.

Điều 170 Bộ luật Hình sự quy định, người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, với khung cơ bản từ 1 năm đến 5 năm tù.

Theo luật sư Phạm Quốc Thanh, hành vi uy hiếp tinh thần không nhất thiết là đe dọa dùng vũ lực mà có thể là đe dọa tiết lộ thông tin gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín hoặc quyền lợi của người khác. Yếu tố cần chứng minh là mục đích chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn gây sức ép.

Trong vụ việc tại Sóc Sơn, N. bị cáo buộc nhiều lần đe dọa tố giác tổ công tác CSGT nhận hối lộ và yêu cầu đưa 180 triệu đồng. Nếu được chứng minh bằng chứng cứ hợp pháp, đây là căn cứ xem xét dấu hiệu uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt tài sản.

Một vấn đề đáng chú ý là thời điểm hoàn thành tội phạm. Theo luật sư Phạm Quốc Thanh, đối với tội cưỡng đoạt tài sản, nếu hành vi uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt đã thỏa mãn đầy đủ các dấu hiệu cấu thành thì tội phạm có thể hoàn thành dù người bị uy hiếp chưa giao tiền.

Tuy nhiên, việc tuyên bố sẽ gửi đơn tố giác không đương nhiên cấu thành tội phạm. Cần chứng minh lời đe dọa gắn với yêu cầu giao tài sản trái pháp luật và mục đích chiếm đoạt.

Đối với T.X.N., cơ quan điều tra cần xem xét toàn bộ những lần yêu cầu đưa tiền trước ngày 25-11, thay vì chỉ căn cứ thời điểm người này bị bắt quả tang khi nhận 80 triệu đồng.

Về giá trị tài sản, khoản 2 Điều 170 Bộ luật Hình sự quy định trường hợp chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng thuộc khung hình phạt từ 3 năm đến 10 năm tù.

Trong vụ việc này, N. bị cáo buộc yêu cầu 180 triệu đồng nhưng mới nhận 80 triệu đồng. Luật sư Phạm Quốc Thanh lưu ý, việc xác định giá trị tài sản làm căn cứ áp dụng khung hình phạt phải dựa trên diễn biến hành vi, mục đích chiếm đoạt và chứng cứ thu thập được; không thể chỉ dựa vào khoản tiền thực nhận hoặc mặc nhiên lấy toàn bộ số tiền đã yêu cầu.

Ngoài ra, nếu người tố giác cố ý bịa đặt hoặc loan truyền thông tin biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác, cơ quan chức năng có thể xem xét dấu hiệu tội vu khống theo Điều 156 Bộ luật Hình sự khi đủ điều kiện luật định.

Tuy nhiên, không phải mọi nội dung tố giác không được chứng minh là đúng đều cấu thành tội vu khống. Trách nhiệm hình sự phải dựa trên hành vi cụ thể và chứng cứ hợp pháp.

Hiện T.X.N. mới bị tạm giữ hình sự để điều tra, chưa có kết luận người này đã phạm tội.

Luật sư Phạm Quốc Thanh khuyến cáo, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm của người thực thi công vụ, công dân cần phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền, cung cấp tài liệu, chứng cứ nếu có. Việc sử dụng đơn tố giác để đe dọa, đòi tiền có thể khiến chính người thực hiện phải chịu trách nhiệm hình sự.

Vụ việc tại xã Sóc Sơn cho thấy, pháp luật bảo vệ quyền tố giác của công dân nhưng không chấp nhận việc lợi dụng quyền đó để uy hiếp, chiếm đoạt tài sản.