Ngày 27/11, Đội Quản lý thị trường số 17, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành và Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an thành phố Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh khí LPG của ông Lại Duy Quý tại khu Đồng Qoắc, thôn Trung Mầu, xã Phù Đổng, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang thực hiện san, chiết nạp khí LPG từ bồn chứa vào các chai gas loại 12kg và 45kg nhưng không có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Chủ cơ sở cũng không xuất trình được Giấy chứng nhận huấn luyện về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra cơ sở kinh doanh khí LPG tại xã Phù Đổng, Hà Nội. Ảnh: QLTT Hà Nội.

Đáng chú ý, cơ sở đang lưu giữ 230 vỏ chai LPG, gồm 187 vỏ loại 12kg và 43 vỏ loại 45kg, nhưng không xuất trình được hợp đồng thuê nạp LPG. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện hoạt động nạp LPG vào chai không thuộc sở hữu của thương nhân là chủ sở hữu trạm nạp, gồm 199 chai mang nhãn hiệu Vạn Lộc Petrol Gas và 155 chai mang nhãn hiệu Venus Petrol Gas, trong đó có 140 chai loại 12kg và 15 chai loại 45kg.

Các thiết bị phục vụ hoạt động san, chiết nạp khí tại cơ sở gồm 4 máy san chiết LPG, một cân đồng hồ loại 30kg, một cân điện tử và bồn chứa khí LPG dung tích 12m³. Lượng khí tồn trong bồn chứa tại thời điểm kiểm tra khoảng 3.000kg.

Ngoài lượng khí trong bồn chứa, đoàn kiểm tra phát hiện 354 chai LPG đã nạp khí, gồm 339 chai loại 12kg và 15 chai loại 45kg, với tổng khối lượng khí khoảng 4.791kg. Trên van các chai gas không có màng co niêm phong. Đối với số chai LPG đã nạp khí và lượng khí tồn trong bồn chứa, chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ và niêm phong toàn bộ hàng hóa, tang vật liên quan để ngăn chặn hành vi vi phạm. Vụ việc đang được Đội Quản lý thị trường số 17 tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật