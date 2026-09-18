Khát vọng lớn, trách nhiệm lớn

Có được thành quả hôm nay là kết tinh công sức, trí tuệ và khát vọng của nhiều thế hệ; là kết quả của quá trình bền bỉ tạo dựng nền tảng kinh tế, kết cấu hạ tầng, đô thị, văn hóa, xã hội; sự đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân. Từ một địa phương còn nhiều khó khăn, Bắc Ninh đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm công nghiệp điện tử và xuất khẩu lớn của cả nước, có vị trí ngày càng quan trọng trong liên kết vùng và chuỗi giá trị toàn cầu.

Đó là niềm tự hào chính đáng. Nhưng vị thế càng cao, trách nhiệm càng lớn. Khát vọng của Bắc Ninh trong chặng đường mới không chỉ là mở rộng quy mô kinh tế, thu hút thêm nhiều dự án hay đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. Đích đến cao hơn là xây dựng một nền kinh tế có sức cạnh tranh; kết cấu hạ tầng đồng bộ; đô thị hiện đại nhưng vẫn giữ được môi trường, cảnh quan và bản sắc; thành quả tăng trưởng được lan tỏa tới các khu vực và các tầng lớp Nhân dân. Thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ là tên gọi mới hay sự thay đổi về mô hình hành chính, mà phải được thể hiện bằng những chuyển biến thực chất trong đời sống.

Vị thế mới đòi hỏi những quyết định có tầm nhìn dài hạn. Mỗi đồ án quy hoạch, dự án đầu tư, công trình hạ tầng hôm nay đều góp phần định hình không gian sống của nhiều thế hệ. Vì thế, không thể đánh đổi môi trường và chất lượng sống để chạy theo tăng trưởng trước mắt; không thể để lợi ích cục bộ làm ảnh hưởng đến lợi ích chung; càng không thể sử dụng lãng phí những nguồn lực dành cho tương lai.

Khát vọng xây dựng Bắc Ninh xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu bản sắc phải được thể hiện bằng những việc người dân có thể nhìn thấy và cảm nhận trong cuộc sống hằng ngày: Giao thông thuận lợi hơn, môi trường sạch hơn, trường học và bệnh viện tốt hơn, việc làm ổn định hơn, thu nhập cao hơn, dịch vụ công thuận tiện hơn. Thành phố có thể có thêm nhiều công trình lớn, nhưng thước đo thuyết phục nhất vẫn là chất lượng cuộc sống và niềm tin của Nhân dân.

Trách nhiệm trước hết thuộc về các cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ. Vị thế mới đòi hỏi tư duy lãnh đạo, năng lực điều hành và phương thức quản trị tương xứng. Chủ trương phải sát thực tiễn; quyết định phải đúng, kịp thời và rõ trách nhiệm; nguồn lực phải được sử dụng đúng chỗ, hiệu quả. Bộ máy chính quyền phải thật sự gần dân, hiểu dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân. Hiệu quả công việc không nằm ở số lượng văn bản đã ban hành hay số cuộc họp đã tổ chức, mà ở những điểm nghẽn được tháo gỡ, những vấn đề bức thiết được giải quyết và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Trách nhiệm ấy còn thuộc về cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân. Doanh nghiệp cần đầu tư lâu dài, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, gắn lợi ích sản xuất, kinh doanh với trách nhiệm bảo vệ môi trường, chăm lo người lao động và đóng góp cho cộng đồng. Mỗi người dân vừa là người thụ hưởng, vừa là chủ thể xây dựng thành phố; cùng giữ gìn môi trường, bảo vệ di sản, xây dựng nếp sống văn minh, phát huy tinh thần lao động, sáng tạo và ý chí vươn lên.

Một chặng đường mới đang mở ra. Cơ hội nhiều hơn nhưng yêu cầu cũng cao hơn. Phía trước vẫn còn nhiều việc mới, việc khó phải làm, nhiều điểm nghẽn phải tháo gỡ, nhiều khoảng cách phát triển cần được thu hẹp.

Khát vọng lớn đòi hỏi trách nhiệm lớn. Trách nhiệm hôm nay là biến tiềm năng, lợi thế và niềm tự hào về Bắc Ninh thành sức cạnh tranh của nền kinh tế, chất lượng của đô thị và cuộc sống tốt đẹp hơn của Nhân dân; để mỗi bước phát triển đều xứng đáng với công sức của các thế hệ đi trước và tạo dựng nền tảng bền vững cho các thế hệ mai sau.