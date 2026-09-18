Nông sản Mỹ ngày càng thân quen trong bữa ăn của người Việt

Sản phẩm táo Cosmic Crisp®, giống táo cao cấp được nghiên cứu và phát triển bởi Đại học Bang Washington đang ngày một được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng.

Từ một bát tào phớ, chai dầu ăn cho đến miếng thịt gà hay con tôm trên bàn ăn của người Việt, dấu ấn của nông sản Mỹ có thể gần gũi hơn nhiều người tưởng. Đằng sau những sản phẩm tưởng như thuần Việt ấy là nguồn nguyên liệu nhập khẩu, trong đó đậu tương Mỹ đang giữ vai trò đáng kể.

Theo số liệu được chia sẻ tại sự kiện Lễ hội tiệc nướng mỹ vị Hoa Kỳ 2026 tại Khách sạn Sheraton Hanoi với chủ đề “Từ trang trại và đại dương Hoa Kỳ đến bàn ăn Việt Nam”, Việt Nam nhập khẩu khoảng 517 triệu USD đậu tương từ Mỹ trong năm 2025, tăng 11,7% so với năm trước và chiếm khoảng 43% tổng lượng đậu tương Việt Nam nhập khẩu từ thị trường quốc tế.

Trong khi đó, dữ liệu thương mại của Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Nước ngoài Mỹ (USDA/FAS) ghi nhận giá trị đậu tương Mỹ xuất khẩu sang Việt Nam năm 2025 ở mức 581,25 triệu USD, với khối lượng khoảng 1,35 triệu tấn. Việt Nam cũng nằm trong nhóm những thị trường lớn của đậu tương Mỹ trên toàn cầu.

TỪ HẠT ĐẬU ĐẾN BÀN ĂN

Đậu tương là một ví dụ khá điển hình cho cách nông sản Mỹ đi sâu vào chuỗi cung ứng thực phẩm Việt Nam.

Bà Trần Mỹ Hạnh, đại diện Hiệp hội Xuất khẩu Đậu tương Mỹ cho biết, đậu nành Mỹ không chỉ được sử dụng trực tiếp để sản xuất các sản phẩm như đậu phụ, tào phớ hay sữa đậu nành, mà còn đi vào nhiều mắt xích khác của ngành thực phẩm.

Nguồn nguyên liệu này được cung cấp cho các nhà máy xay xát, chế biến và ép dầu để sản xuất dầu ăn; các nhà máy chế biến thực phẩm; đồng thời được sử dụng trong ngành thức ăn chăn nuôi. Thức ăn chăn nuôi từ nguyên liệu đậu nành sau đó lại tiếp tục đi vào chuỗi sản xuất thịt, trứng và thủy sản.

Điều này có nghĩa, mức độ hiện diện của đậu tương Mỹ trên thị trường Việt Nam không chỉ được nhìn thấy qua một gói đậu nành hay sản phẩm đậu phụ trên kệ hàng. Một phần nguyên liệu có thể đã đi qua nhiều công đoạn chế biến trước khi xuất hiện trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày.

Theo đại diện Hiệp hội Xuất khẩu Đậu tương Mỹ, doanh nghiệp Mỹ hiện chiếm khoảng 44% thị phần đậu nành nguyên hạt tại Việt Nam, trong khi đậu nành phục vụ công nghiệp chăn nuôi cũng có tỷ trọng đáng kể.

Thực tế, quy mô thương mại đậu tương Mỹ - Việt Nam đã tăng mạnh trong một thập niên qua. USDA ghi nhận giá trị xuất khẩu đậu tương Mỹ sang Việt Nam năm 2024 đạt 483,8 triệu USD, cao hơn đáng kể mức bình quân khoảng 373,55 triệu USD của 10 năm trước đó.

Tham tán Công sứ phụ trách Nông Nghiệp Mark Petry

Trong bối cảnh chính sách thuế quan của phía Mỹ có những thay đổi, nói về tiềm năng xuất nhập khẩu nông sản hai chiều giữa hai nước, Tham tán Công sứ phụ trách Nông Nghiệp Mark Petry nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa các kênh liên lạc và quan hệ thường xuyên giữa các nhà xuất khẩu của Mỹ cũng như nhà nhập khẩu của Việt Nam. Chúng tôi hoàn toàn lạc quan về tương lai và triển vọng của phát triển thương mại, nông sản. Các dòng sản phẩm nông sản của Mỹ rất đa dạng và mang tính bổ sung quan trọng cho Việt Nam mà Việt Nam nhập khẩu số lượng lớn, ví dụ như ngô, đậu nành, gia súc, trái cây tươi, các loại hạt”.

NGƯỜI VIỆT CHUỘNG TÁO MỸ

Không chỉ đậu tương, táo Mỹ cũng là một sản phẩm được nhiều người tiêu dùng Việt Nam yêu thích. Tại Việt Nam, Cosmic Crisp® duy trì sự hiện diện bền vững và ổn định.

Dù thị trường trái cây nhập khẩu chịu áp lực cạnh tranh khốc liệt từ nhiều nguồn cung khác nhau, các nhà nhập khẩu ghi nhận nhu cầu tiêu thụ đối với Cosmic Crisp® vẫn giữ vững độ nhiệt. Định vị ở phân khúc cao cấp cùng chất lượng đồng đều đã giúp dòng táo này xây dựng được một tệp khách hàng trung thành đáng kể.

Không chỉ dừng lại ở các kệ hàng bán lẻ, Cosmic Crisp® mới đây đã trở thành tâm điểm ẩm thực khi xuất hiện với vai trò sản phẩm chủ đạo tại Lễ hội BBQ Hoa Kỳ 2026 (Great American BBQ Festival 2026), diễn ra tại Khách sạn Sheraton Hà Nội.

Đội ngũ bếp trưởng tại Sheraton đã khéo léo khai thác sự linh hoạt tuyệt vời của Cosmic Crisp® trong cả món mặn lẫn món ngọt. Táo xuất hiện biến tấu tinh tế trong các món ăn đặc trưng như salad táo Waldorf thanh mát, bánh tart táo nướng thơm lừng cho đến đĩa trái cây tươi tổng hợp. Sự kết hợp này mang đến cho thực khách Hà Thành cơ hội thưởng thức trọn vẹn hương vị độc đáo từ thành tựu đổi mới nông nghiệp nổi bật của Bang Washington.

Với độ giòn "bùng nổ" cùng hương vị ngọt chua cân bằng hoàn hảo, Cosmic Crisp® - giống táo cao cấp được nghiên cứu và phát triển bởi Đại học Bang Washington - đang tiếp tục khẳng định vị thế ấn tượng trên thị trường quốc tế cũng như tại Việt Nam.

Theo dữ liệu cập nhật từ Hiệp hội Táo Washington (Washington Apple Commission), sản lượng táo Cosmic Crisp® trong mùa vụ 2026 ước tính đạt xấp xỉ 14,66 triệu thùng (theo mỗi thùng quy chuẩn 18 kg). Đây là con số kỷ lục, phản ánh xu hướng tăng trưởng bứt phá nhờ diện tích các vườn cây trưởng thành ngày càng mở rộng.

Danh mục nông sản Mỹ vào Việt Nam đang ngày càng đa dạng. Năm 2025, tổng giá trị nông sản Mỹ xuất khẩu sang Việt Nam đạt khoảng 4,71 tỷ USD, đưa Việt Nam lên vị trí thị trường xuất khẩu nông sản lớn thứ 8 của Mỹ. Bên cạnh đậu tương, những mặt hàng có giá trị lớn gồm bông, các loại hạt, ngô, thức ăn chăn nuôi, thịt gia cầm, trái cây và nhiều sản phẩm thực phẩm khác. Riêng năm 2025, Mỹ xuất khẩu sang Việt Nam khoảng 1,28 tỷ USD bông, 582 triệu USD các loại hạt, 581 triệu USD đậu tương và gần 394 triệu USD ngô. Khối lượng ngô Mỹ vào Việt Nam đạt khoảng 1,75 triệu tấn.