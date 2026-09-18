Một ngân hàng vừa tăng mạnh lãi suất tiết kiệm, có kỳ hạn tăng 1,7%

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố biểu lãi suất huy động vốn bằng Đồng Việt Nam dành cho khách hàng cá nhân, áp dụng từ ngày 18/9.

So với biểu lãi suất cũ, ngân hàng đã điều chỉnh tăng tại các kỳ hạn 6-13 tháng và 36 tháng trên cả kênh gửi tiền online và tại quầy. Trong khi đó, lãi suất tại các kỳ hạn 1-5 tháng và 15-24 tháng được giữ nguyên.

Lãi suất online tăng tới 1,7%/năm

Trên kênh online, VPBank tăng lãi suất tiền gửi tại các kỳ hạn 6-13 tháng và 36 tháng. Mức tăng cao nhất lên tới 1,7%/năm, áp dụng với khoản tiền gửi từ 3 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng tại kỳ hạn 36 tháng.

Cụ thể, với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng kỳ hạn 36, lãi suất được nâng từ 4,2% lên 5,85%/năm. Với khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng, lãi suất cũng được điều chỉnh lên 5,85%/năm.

Đối với nhóm khách hàng gửi từ 3 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 36 tháng tăng từ 4,2% lên 5,9%/năm, tương ứng mức tăng 1,7 điểm %.

Trong khi đó, khách hàng gửi từ 10 tỷ đồng trở lên được hưởng lãi suất 6%/năm tại kỳ hạn này, cũng tăng 1,7 điểm % so với mức 4,3%/năm trước đó.

Biểu lãi suất huy động vốn bằng VND dành cho khách hàng cá nhân mới được VPBank áp dụng từ 18/9. Ảnh: VPB.

Không chỉ kỳ hạn dài, VPBank cũng nâng lãi suất đối với các kỳ hạn 6-12 tháng trên kênh online.

Với khoản tiền gửi dưới 3 tỷ đồng, lãi suất tăng từ 6,2% lên 6,75%/năm (+0,55%). Nhóm tiền gửi từ 3 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng được hưởng 6,8%/năm (+0,6%). Với các khoản tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở lên, lãi suất kỳ hạn 6-12 tháng được nâng từ 6,3% lên 6,9%/năm (+0,6%).

Tại kỳ hạn 13 tháng, lãi suất online cũng tăng 0,2%/năm đối với các khoản tiền gửi dưới 10 tỷ đồng, hiện được chi trả ở mức 6,2%/năm. Nhóm khách hàng gửi từ 10 tỷ đồng trở lên được hưởng lãi suất 6,3%/năm (+0,2%).

Tiền gửi tại quầy kỳ hạn 36 tháng tăng 1,6%

Tương tự kênh online, VPBank cũng tăng lãi suất tiền gửi tại quầy ở các kỳ hạn 6-13 tháng và 36 tháng. Mức tăng cao nhất là 1,6%, áp dụng với tiền gửi từ 3 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng tại kỳ hạn 36 tháng.

Đối với khoản gửi dưới 3 tỷ đồng, lãi suất các kỳ hạn 6-12 tháng được ngân hàng nâng từ 6% lên 6,25%/năm (+0,25%).

Trường hợp khách gửi từ 3 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng, lãi suất được hưởng sẽ là 6,5%/năm (+0,5%). Trong khi đó, tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở lên sẽ hưởng lãi suất 6,6%/năm (+0,5%).

Tại kỳ hạn 13 tháng, lãi suất tại quầy giữ nguyên 6%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 10 tỷ đồng. Những khách hàng gửi từ 10 tỷ đồng trở lên sẽ được hưởng lãi suất mới là 6,1%/năm.

Đáng chú ý nhất vẫn là điều chỉnh ở kỳ hạn gửi 36 tháng.

Với tiền gửi dưới 3 tỷ đồng, lãi suất tăng từ 4% lên 5,35%/năm (+1,35%). Với tiền gửi từ 3 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng, lãi suất tăng từ 4% lên 5,6%/năm (+1,6%). Trường hợp gửi từ 10 tỷ đồng trở lên, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất 5,7%/năm, tăng mạnh so với mức 4,1%/năm trước đó.

Ngoài các điều chỉnh kể trên, VPBank giữ nguyên lãi suất tại một số kỳ hạn ngắn và trung dài hạn.

Trên kênh quầy, tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng tại nhà băng này hiện được áp dụng mức lãi suất đồng bộ ở 4,45%/năm, không yêu cầu hạn mức gửi.

Ở các kỳ hạn 15-24 tháng, VPBank hiện chấp nhận chi trả mức lãi suất 5,8%/năm với tiền gửi dưới 10 tỷ đồng và 5,9%/năm đối với nhóm gửi từ 10 tỷ đồng trở lên.

Trên kênh online, lãi suất các kỳ hạn 1-5 tháng được giữ nguyên ở mức 4,75%/năm. Các kỳ hạn 15-24 tháng lãi suất dao động ở mức 6-6,1%/năm.