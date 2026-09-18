Đại gia Nhật rót cả nghìn tỷ vào chủ chuỗi cửa hàng miễn thuế Việt Nam

Sojitz Corporation mới đây đã thông báo hoàn tất nhận chuyển nhượng 14,927 triệu cổ phiếu AST của CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (Taseco Airs), tương đương 27,64% vốn doanh nghiệp và chính thức trở thành cổ đông lớn.

Lấn sân mảng dịch vụ hàng không

Theo dữ liệu giao dịch, trong phiên 14/9, cổ phiếu AST của Taseco Airs ghi nhận 2 giao dịch thỏa thuận với tổng khối lượng gần 14,9 triệu cổ phiếu, giá trị khoảng 1.053 tỷ đồng, tương đương giá mua bình quân hơn 70.500 đồng/cổ phiếu.

Trước giao dịch, Sojitz chưa sở hữu cổ phiếu AST. Sau khi hoàn tất, tập đoàn Nhật Bản trở thành cổ đông lớn thứ hai tại công ty dịch vụ hàng không này, chỉ sau Taseco Group với tỷ lệ sở hữu 51%.

Lượng cổ phiếu Sojitz nhận chuyển nhượng cũng trùng với số cổ phần mà hai quỹ ngoại PENM IV Germany GmbH & Co. KG và STIC Pan-Asia 4th Industry Growth Private Equity Fund đăng ký bán toàn bộ trước đó. Trước giao dịch, PENM IV sở hữu khoảng 17,64% và STIC Pan-Asia nắm 10% vốn Taseco Airs.

Taseco Airs là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hàng không phi vận tải, gồm bán lẻ, cửa hàng miễn thuế, ẩm thực, phòng chờ thương gia, quảng cáo, logistics hàng không và suất ăn hàng không. Doanh nghiệp đang khai thác các dịch vụ tại nhiều sân bay lớn trong nước như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Phú Quốc.

Về kết quả kinh doanh, trong nửa đầu năm nay, Taseco Airs ghi nhận hơn 1.035 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 221 tỷ đồng, tăng 45%.

Tính riêng quý II, doanh thu của công ty đạt 479 tỷ đồng, tăng 22%. Đáng chú ý, doanh thu phòng chờ VIP tăng 67%, trong khi doanh thu nhà hàng, thức ăn nhanh và cửa hàng miễn thuế tăng 15%.

Đại gia đa ngành Nhật Bản

Sojitz là tập đoàn thương mại và đầu tư đa ngành của Nhật Bản đã hiện diện tại Việt Nam từ năm 1986 và từng bước mở rộng sang nhiều lĩnh vực từ công nghiệp, nông nghiệp đến thực phẩm, bán lẻ và logistics.

Một trong những mảng được Sojitz đầu tư sâu tại Việt Nam là khu công nghiệp. Tập đoàn đã tham gia phát triển và vận hành Khu công nghiệp Long Đức tại TP Đồng Nai từ năm 2011. Hiện Sojitz sở hữu 50,2% Long Duc Investment, đơn vị quản lý khu công nghiệp rộng 270 ha này.

Sojitz cũng đang chuẩn bị mở rộng sang dự án Long Đức 3, thông qua hợp tác với Long Thanh Golf Investment and Trading (GLT). Hai bên đã ký biên bản ghi nhớ phát triển khu công nghiệp này từ năm 2023.

Trong lĩnh vực giấy và phân bón, Sojitz hiện sở hữu 97,7% Saigon Paper và 75% Japan Vietnam Fertilizer (JVF). Saigon Paper là khoản đầu tư được Sojitz thực hiện từ năm 2018, trong khi JVF có tổng vốn đầu tư 39,75 triệu USD và đã hoạt động tại Việt Nam khoảng 30 năm.

Tập đoàn Nhật Bản cũng đang tham gia mạnh vào hệ sinh thái thực phẩm - bán lẻ tại Việt Nam.

Năm 2015, Sojitz đầu tư vào Ministop Việt Nam. Đến năm 2016, tập đoàn thành lập Japan Best Foods, chuyên sản xuất thực phẩm chế biến sẵn; đồng thời phát triển New Land Vietnam Japan, doanh nghiệp logistics kho lạnh. Năm 2022, Sojitz tiếp tục thành lập New Land Vietnam Japan Long An với trung tâm logistics rộng gần 34.000 m2.

Chuỗi Ministop là mắt xích trong hệ sinh thái bán lẻ - thực phẩm của tập đoàn Nhật Bản tại Việt Nam. Ảnh: Ministop.

Đến năm 2023, Sojitz mua lại 100% Dai Tan Viet (New Viet Dairy), nhà bán buôn thực phẩm thương mại lớn tại Việt Nam. Doanh nghiệp này hiện phân phối khoảng 2.000 sản phẩm cho gần 6.000 khách sạn và nhà hàng trung, cao cấp trong nước.

Như vậy, tập đoàn Nhật Bản hiện sở hữu hệ sinh thái khá khép kín trong lĩnh vực tiêu dùng tại Việt Nam, từ bán buôn hàng tiêu dùng - cửa hàng tiện lợi - sản xuất thực phẩm - kho lạnh và logistics. Tập đoàn này cũng đầu tư vào Finviet, công ty công nghệ cung cấp nền tảng đặt hàng B2B và thanh toán cho các cửa hàng bán lẻ nhỏ.

Ngoài ra, năm 2021, Sojitz và Vilico - công ty thành viên của Vinamilk - đã thành lập Japan Vietnam Livestock (JVL), trong đó tập đoàn Nhật Bản sở hữu 49% và Vilico nắm 51% liên danh. Mục tiêu là xây dựng chuỗi giá trị từ chăn nuôi, chế biến đến phân phối thịt bò tại Việt Nam.