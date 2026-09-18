Theo Reuters, sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu Việt Nam tăng lên trong tuần này, trước thời điểm Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market) vào thứ Hai tới (21/9) - động thái được kỳ vọng sẽ thúc đẩy dòng vốn vào thị trường.

Trước đó, FTSE ước tính việc nâng hạng có thể đưa tới 6 tỷ USD vào thị trường cổ phiếu Việt Nam khi các quỹ theo dõi các chỉ số của FTSE dần điều chỉnh danh mục.

Nhà đầu tư ngoại tăng mua cổ phiếu Việt Nam trước thềm nâng hạng FTSE. (Ảnh minh họa: Thanh tra)

“Cột mốc này phản ánh những tiến bộ đáng kể mà Việt Nam đã đạt được trong việc củng cố thị trường vốn”, Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành FTSE, phát biểu tại một hội nghị ở Hà Nội trước thời điểm nâng hạng chính thức. Quá trình chuyển đổi sẽ được thực hiện qua 4 giai đoạn và kéo dài đến năm 2027.

SSI Research ước tính các quỹ thụ động theo dõi các chỉ số FTSE sẽ mua khoảng 240 triệu USD cổ phiếu Việt Nam trong đợt đầu tiên vào ngày 18/9, trước khi những thay đổi về chỉ số chính thức có hiệu lực.

Sau khi Việt Nam được nâng hạng, Duncan Burns, người phụ trách quản lý đầu tư khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Vanguard, cho biết công ty quản lý tài sản này dự kiến nâng đầu tư vào Việt Nam lên khoảng 2,5 tỷ USD trong vài năm tới, so với khoảng 1,5 tỷ USD hiện nay.

Trong khi đó, ông Pankaj Mataney từ Morgan Stanley cho rằng dòng vốn đầu tư có thể tăng đáng kể vượt mức 2,5 tỷ USD một khi các quỹ chủ động bắt đầu phân bổ vốn vào thị trường Việt Nam.

Kỳ vọng về việc nâng hạng góp phần khôi phục sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu Việt Nam. Tính từ đầu tuần, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 1,42 nghìn tỷ đồng, tương đương 54,63 triệu USD, cổ phiếu Việt Nam. Tuy nhiên, tính từ đầu năm, họ vẫn đang bán ròng khoảng 3,65 tỷ USD.

Trong tháng 8, FTSE xác định 27 cổ phiếu Việt Nam đủ điều kiện để được đưa vào FTSE Global All Cap Index, trong đó có những doanh nghiệp vốn hóa lớn như Vingroup (VIC), FPT (FPT) và Tập đoàn Hòa Phát (HPG).

“Việc FTSE nâng hạng là một dấu mốc trên hành trình hướng tới sự nhận biết và tham gia ngày càng lớn của các nhà đầu tư nước ngoài”, Craig Martin, Chủ tịch Dynam Capital, một quỹ đầu tư cổ phiếu tập trung vào Việt Nam, nhận định. Ông cho rằng thị trường vẫn tương đối rẻ và tăng trưởng lợi nhuận vẫn mạnh.

Cột mốc FTSE cũng dấy lên kỳ vọng về khả năng Việt Nam được MSCI, tổ chức xây dựng các bộ chỉ số chứng khoán toàn cầu và phân loại các thị trường, nâng hạng trong tương lai. Các nhà đầu tư cho rằng việc đưa vào vận hành cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (central counterparty clearing mechanism - CCP), có thể sớm nhất vào năm 2027, sẽ giúp Việt Nam tiến gần hơn tới việc đáp ứng các yêu cầu về khả năng tiếp cận thị trường của MSCI.

Trong khi đó, theo nguồn tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chiều nay 18/9, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ phối hợp với FTSE Russell tổ chức Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu - FTSE Russell Global Equity Index Series” (FTSE GEIS).

Một trong những hoạt động trọng tâm của Hội nghị là nghi thức đánh cồng đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE GEIS (FTSE Global Equity Index Series).

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trải qua 30 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã từng bước hoàn thiện các cấu phần thị trường, khung khổ pháp lý và hạ tầng công nghệ. Đồng thời không ngừng cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Thị trường ngày càng tiệm cận các chuẩn mực, thông lệ quốc tế, qua đó củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện các mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030.

“Tại các kỳ đánh giá tháng 9/2025 và tháng 3/2026, FTSE Russell đã công bố, xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, với thời điểm có hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự ghi nhận của tổ chức xếp hạng quốc tế đối với tiến trình cải cách, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực vận hành của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua.

Việc nâng hạng mở ra cơ hội tăng cường thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế, đặc biệt từ các quỹ đầu tư chủ động và thụ động theo dõi các chỉ số thị trường mới nổi. Đồng thời, đây cũng là động lực để chứng khoán Việt Nam tiếp tục nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và khả năng cạnh tranh, góp phần phát triển thị trường vốn an toàn, lành mạnh, bền vững”, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh.