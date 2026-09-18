Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đối thoại với thanh niên

Quang cảnh buổi đối thoại.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên cùng các sở, ban, ngành đã được nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự buổi đối thoại.

Các ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề như: Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường; việc làm, học nghề, phát triển nguồn nhân lực; văn hóa, đời sống, cho thanh niên; chính sách tín dụng ưu đãi hỗ trợ tạo việc làm; tăng cường kết nối, giới thiệu việc làm cho thanh niên với doanh nghiệp và hợp tác xã, tham gia xây dựng chính quyền, đóng góp phát triển tỉnh.

Đoàn viên, thanh niên tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên.

Lắng nghe và chia sẻ với các đoàn viên, thanh niên, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền cùng đại diện các sở, ngành đã giải đáp các thắc mắc cũng như đưa ra các định hướng cụ thể trong thời gian tới.

Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Đồng Thụy trả lời câu hỏi của đoàn viên, thanh niên về nội dung đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền cho rằng, với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, Hưng Yên đang đứng trước nhu cầu lớn về nguồn nhân lực. Do đó, ông yêu cầu thanh niên phải chủ động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng và thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Một trong những nội dung được Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh là vai trò của đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số, đặc biệt là hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ và các dịch vụ công trực tuyến.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại buổi đối thoại.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền cho rằng thanh niên có lợi thế về sức trẻ, khả năng tiếp cận công nghệ và tư duy mới, do đó cần phát huy vai trò tiên phong, không chỉ trong các phong trào đoàn mà cả trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự và chuyển đổi số.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũng kỳ vọng Đoàn Thanh niên sẽ phát huy vai trò xung kích, cùng các cấp, ngành tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh.

“Biến cái không thể thành cái có thể, biến những việc tưởng phải mất nhiều năm thành việc có thể hoàn thành trong một năm, thậm chí chưa đến một năm. Tôi kỳ vọng vào sức trẻ, tư duy trẻ và tinh thần năng động của các đồng chí”, ông Nguyễn Mạnh Quyền nói.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên trao bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động phong trào thanh niên.

Kết luận buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền kêu gọi đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tiên phong trên các lĩnh vực, góp phần cùng các cấp, ngành hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của Hưng Yên.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tuyên dương, khen thưởng 15 tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động phong trào thanh niên.