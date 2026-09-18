Cung cấp bức tranh rõ ràng hơn về điều kiện, chi phí của lao động di cư Việt Nam

(Ảnh: HNV)

Báo cáo do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) xây dựng trên cơ sở số liệu từ điều tra lao động và việc làm năm 2025 và khảo sát chuyên sâu về người lao động di cư năm 2025 với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức di cư quốc tế (IOM) trong quá trình khảo sát và phân tích, cùng nguồn tài trợ của Liên minh châu Âu (EU) và Chính phủ Thụy Điển.

"Thụy Điển hân hạnh được hợp tác với Việt Nam và các đối tác quốc tế hướng tới dữ liệu tốt hơn cho người lao động"

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, bà Emelie Rennerfelt, Phó Đại sứ, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam cho rằng, dữ liệu đáng tin cậy giúp chúng ta hiểu được ai là người di cư, chi phí họ phải trả là bao nhiêu, những khó khăn họ gặp phải, cũng như những gì xảy ra khi họ trở về.

“Với việc công bố báo cáo lần này, chúng ta đã có một bức tranh rõ ràng hơn về điều kiện, chi phí và trải nghiệm của lao động di cư”, Phó Đại sứ chỉ ra.

Bia báo cáo “Phân tích chuyên sâu về chi phí do người lao động Việt Nam chi trả để làm việc ở nước ngoài - Chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững 10.7.1”. (Ảnh: CTV)

Bà Phó Đại sứ bày tỏ “Chúng tôi cho rằng, một cơ sở dữ liệu tốt về di cư đóng vai trò hết sức quan trọng. Dựa trên dữ liệu, chúng ta có thể hoạch định chính sách một cách hiệu quả hơn căn cứ vào những bằng chứng rõ ràng, từ đó đưa ra các hình thức hỗ trợ người lao động tốt hơn và hiệu quả hơn".

"Tôi muốn nhấn mạnh thêm rằng, khi có dữ liệu đầy đủ, việc hoạch định chính sách trong việc giám sát các chỉ số phát triển bền vững SDG – những chỉ số hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam sẽ được tiến hành thuận tiện hơn. Từ đó, chúng ta có thể đưa ra chính sách phù hợp nhằm bảo đảm việc di cư được triển khai một cách hệ thống và vững chắc”, bà Emelie Rennerfelt khẳng định.

Bà Emelie Rennerfelt, Phó Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Chia sẻ về vai trò và sự đóng góp của Thụy Điển, một trong các đối tác phát triển lâu năm của Việt Nam, bà Phó Đại sứ đã thông tin về bài học kinh nghiệm quốc gia, trong đó, khẳng định, Thụy Điển có hệ thống thống kê mạnh mẽ, lâu đời và truyền thống hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng. Thụy Điển đã hỗ trợ Việt Nam qua nhiều năm trong thời kỳ “Đổi mới”, phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê Việt Nam.

Tổ chức di cư quốc tế (IOM) nhận định, di cư là vấn đề xuyên biên giới. Không một quốc gia nào có thể tự giải quyết đơn độc, tất cả đều cần phải hợp tác. Việt Nam cần một hệ thống thống kê quốc gia vững mạnh, trong khi các đối tác quốc tế có thể đóng góp chuyên môn, kinh nghiệm và các tiêu chuẩn chung.

“Đối với Thụy Điển, chúng tôi xin chia sẻ rằng sự hỗ trợ của Thụy Điển dành cho Việt Nam đã được triển khai trong nhiều năm trước đây. Sự hỗ trợ này tập trung vào việc bảo đảm các phương pháp luận được triển khai theo đúng chuẩn mực quốc tế. Chúng tôi rất vui mừng tiếp tục hành trình hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn mới này, đặc biệt khi Việt Nam đang đẩy mạnh chiến lược xuất khẩu lao động mạnh mẽ. Sự hợp tác này nhằm bảo đảm chiến lược được thi hành hiệu quả, đồng thời quyền lợi và sự an toàn của người lao động ở nước ngoài được bảo vệ dựa trên các nguyên tắc, quy định đầy đủ”, bà Phó Đại sứ nói.

Di cư là vấn đề xuyên biên giới. Không một quốc gia nào có thể tự giải quyết đơn độc, tất cả đều cần phải hợp tác. Việt Nam cần một hệ thống thống kê quốc gia vững mạnh, trong khi các đối tác quốc tế có thể đóng góp chuyên môn, kinh nghiệm và các tiêu chuẩn chung. (Nguồn: IOM Việt Nam)

“Thật tốt khi chúng ta cùng kết hợp tri thức và kinh nghiệm này. Thụy Điển rất hân hạnh được hợp tác với Việt Nam, Cục Thống kê, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) và Liên minh Châu Âu (EU) hướng tới dữ liệu tốt hơn và kết quả tốt hơn cho người lao động”, bà Phó Đại sứ bày tỏ.

Tổ chức di cư quốc tế (IOM) Việt Nam kết nối và tương tác hệ thống dữ liệu về chỉ tiêu 10.7.1 của Việt Nam

Cũng qua trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, bà Elodie Jacoby, Giám đốc Chương trình di cư lao động và trách nhiệm doanh nghiệp Tổ chức di cư quốc tế (IOM) Việt Nam cho biết, chỉ số chi phí tuyển dụng đo lường thông qua mục tiêu phát triển bền vững SDG 10.7.1 hướng tới mục tiêu lớn hơn của phát triển bền vững SDG là giảm bất bình đẳng, bao gồm cả bất bình đẳng giữa các quốc gia và giữa các nhóm lao động di cư khác nhau.

Bà Elodie Jacoby, Giám đốc Chương trình di cư lao động và trách nhiệm doanh nghiệp Tổ chức di cư quốc tế (IOM) Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Bà Elodie Jacoby cho rằng, đây là lý do tại sao các phát hiện trong báo cáo của Cục Thống kê của Việt Nam lại quan trọng đến vậy. Báo cáo cung cấp các hiểu biết chi tiết về việc chi phí tuyển dụng khác nhau như thế nào giữa các nhóm lao động, các điểm đến (giữa Việt Nam và các nước khác), cũng như các yếu tố nhân khẩu học.

Mục tiêu tổng quát của việc giảm chi phí mà người lao động di cư phải trả để có việc làm ở nước ngoài là giúp họ đưa ra các quyết định an toàn và dựa trên đầy đủ thông tin. Khi không phải trả chi phí quá cao, người lao động sẽ tự tin và chủ động hơn trong việc rời bỏ công việc nếu gặp phải khó khăn, rủi ro tại nước đến. Điều này nhằm bảo đảm người lao động có các lựa chọn an toàn trong các kênh di động hợp pháp.

Đánh giá việc tăng cường dữ liệu di động lao động đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam, vị đại diện IOM cho rằng, trong quá trình di cư, nhiều cơ quan và tổ chức khác nhau thu thập dữ liệu ở các giai đoạn riêng biệt, bao gồm: khi người lao động quyết định đi làm việc ở nước ngoài; khi họ chuẩn bị, đào tạo, chi trả chi phí; khi họ đã sang nước đến và tìm cách thích nghi với hệ thống mới và cuối cùng là khi họ trở về quê hương để tái hòa nhập.

Nhiều lao động mẫu mực đi làm việc theo chương trình EPS về nước đúng hạn tiếp tục có cơ hội sang làm việc tại Hàn Quốc. (Ảnh: MINH DUY)

“Điểm quan trọng ở đây là khi xem xét quá trình di cư, có rất nhiều bên liên quan. Để bảo đảm kết quả di cư thực sự đạt mục tiêu giảm bất bình đẳng, tăng thu nhập, phát triển và nâng cao kỹ năng, các nguồn dữ liệu khác nhau cần được kết nối để hiểu rõ sự tương tác giữa chúng”, bà Elodie Jacoby cho hay.

Cũng theo bà Elodie Jacoby, việc cung cấp thông tin cho người lao động đòi hỏi các tập dữ liệu khác nhau ở từng giai đoạn của chu kỳ di cư để giúp họ tối ưu hóa chuyến đi. Thông tin về tái hòa nhập hay tài chính khi trở về sẽ không phát huy hiệu quả nếu cung cấp lúc họ mới bắt đầu quyết định đi mà cần thiết nhất khi họ chuẩn bị trở về nước.

Do đó, các cơ quan quản lý nguồn dữ liệu khác nhau cần so sánh, kết nối và hợp tác. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ công mà còn giúp phối hợp tốt hơn với khu vực tư nhân, một thành tố cực kỳ quan trọng quyết định đến kết quả của người lao động di cư.