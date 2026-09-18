Xã Sam Mứn tiếp nhận 202 đơn vị máu tình nguyện

Chương trình được tổ chức tại Nhà thi đấu Đa năng xã Sam Mứn. Theo kế hoạch, địa phương phấn đấu vận động từ 80 người đăng ký tham gia, tiếp nhận từ 50 đơn vị máu trở lên; đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về ý nghĩa nhân văn của hoạt động hiến máu cứu người.

Tình nguyện viên làm thủ tục hiến máu.

Để chương trình diễn ra an toàn, hiệu quả, Hội Chữ thập đỏ xã phối hợp với Trung tâm Huyết học Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên) cùng các lực lượng tổ chức tiếp nhận, khám sàng lọc, tư vấn và chăm sóc người tham gia hiến máu. Các cơ quan, đơn vị, trường học, thôn, bản trên địa bàn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, người lao động và nhân dân hưởng ứng.

Tình nguyện viên tìm hiểu thông tin khi chuẩn bị hiến máu.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức tiếp nhận 202 đơn vị máu, đạt hơn 4 lần chỉ tiêu tối thiểu, thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng và nghĩa cử nhân văn “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Đặc biệt, có 5 người đăng ký hiến mô, tạng, lan tỏa thông điệp về sự sống, tạo thêm cơ hội cứu chữa cho những bệnh nhân đang từng ngày chờ được ghép mô, tạng.

Một số hình ảnh tại chương trình hiến máu tình nguyện năm 2026 xã Sam Mứn: