Hạnh phúc trọn vẹn của NSƯT Hữu Châu ở tuổi 60

Mới đây, NSƯT Hữu Châu đăng tải dòng trạng thái hài hước về những ngày rong ruổi tại vùng đất cao nguyên. Hữu Châu viết: “Mấy ngày ở Tây Tạng sắm được chiếc xe này rong ruổi khắp nơi…. Nhưng giờ Bún bò Huế, Mì vịt tiềm, Bánh tằm bì, Bún thịt nướng kêu về nên bán xe để về….. Đã 15 ngày ăn chay, giỏi ghê chưa!”

Cách chia sẻ dí dỏm của Hữu Châu khiến khán giả thích thú. Sau 15 ngày ăn chay, nam nghệ sĩ dường như đã bắt đầu nhớ những món ăn quen thuộc của quê nhà. Hàng loạt món ăn như bún bò Huế, mì vịt tiềm, bánh tằm bì hay bún thịt nướng được ông nhắc đến đầy hài hước, như một “lời triệu hồi” để trở về.

NSƯT Hữu Châu chia sẻ những ngày cuối cùng ở Tây Tạng. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, 15 ngày ăn chay cũng đánh dấu việc Hữu Châu hoàn thành thử thách mà nam nghệ sĩ đặt ra trong chuyến đi lần này. Trước đó, ông cho biết hành trình kéo dài 16 ngày và bắt đầu ăn chay ngay từ những ngày đầu tiên.

Chuyến đi Tây Tạng của Hữu Châu bắt đầu sau khi ông dành một ngày ở Bắc Kinh. Từ đây, nam nghệ sĩ tiếp tục di chuyển đến Tây Tạng và dành nhiều ngày khám phá Lhasa cùng những địa điểm xung quanh.

Không chỉ đơn thuần là một chuyến du lịch, hành trình này mang ý nghĩa đặc biệt với Hữu Châu. Trước đó, khi một người bạn bình luận rằng mình cũng ở Bắc Kinh nhưng chưa có dịp đến Tây Tạng, nam nghệ sĩ đáp: “Anh thực hiện được mơ ước của anh rồi!”

NSƯT Hữu Châu chia sẻ những ngày cuối cùng ở Tây Tạng. Ảnh: FBNV

Một câu trả lời ngắn nhưng cho thấy niềm vui của Hữu Châu khi cuối cùng có thể đặt chân đến vùng đất mà ông mong muốn được khám phá. Trong những ngày ở Tây Tạng, nam nghệ sĩ liên tục chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ cảnh sắc, đường phố, món ăn đến những trải nghiệm trên hành trình.

Ở độ cao hơn 3.600 m so với mực nước biển, Tây Tạng cũng mang đến cho Hữu Châu những trải nghiệm rất khác biệt. Thời tiết tại Lhasa có sự chênh lệch nhiệt độ rõ rệt giữa ngày và đêm. Nam nghệ sĩ từng xuất hiện trong video với hình ảnh quấn khăn, mặc nhiều lớp áo và run bần bật vì lạnh, nhưng vẫn vui vẻ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ..

NSƯT Hữu Châu tận hưởng cái lạnh ở độ cao hơn 3.600 m. Ảnh: FBNV

NSƯT Hữu Châu sinh năm 1966, thuộc thế hệ nghệ sĩ gạo cội của sân khấu phía Nam. Sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, ông vẫn duy trì công việc trên sân khấu, màn ảnh và đào tạo diễn xuất.

Ở tuổi 60, việc có thể hoàn thành một hành trình mong muốn, trải nghiệm cuộc sống theo cách riêng và tự đặt ra thử thách rồi hoàn thành nó có lẽ chính là niềm hạnh phúc đáng quý của Hữu Châu. Sau 15 ngày ăn chay, nam nghệ sĩ cũng hài hước báo hiệu đã đến lúc trở về với những món ăn quen thuộc của quê nhà.