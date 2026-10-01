Giá iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro mới nhất giảm cực sâu sau khi iPhone 18 Pro Max xuất hiện

Giá iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro mới nhất

iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Pro

Dòng iPhone 17 hiện đã giảm sâu với toàn bộ dòng sản phẩm sau khi iPhone 18 Pro và Pro Max trình làng. Mức giá để sở hữu những chiếc iPhone vẫn còn rất mạnh này hiện rẻ hơn đáng kể so với thời điểm ra mắt cách đây hơn một năm.

Giá iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max - 256GB: 33.590.000 đồng;

iPhone 17 Pro Max - 512GB: 40.490.000 đồng;

iPhone 17 Pro Max - 1TB: 46.790.000 đồng;

iPhone 17 Pro Max - 2TB: 58.890.000 đồng.

Giá iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro - 256GB: 30.790.000 đồng;

iPhone 17 Pro - 512GB: 37.390.000 đồng;

iPhone 17 Pro - 1TB: 42.890.000 đồng;

Giá iPhone Air

iPhone Air - 256: 23.490.000 đồng;

iPhone Air - 512: 28.590.000 đồng;

iPhone Air - 1TB: 33.290.000 đồng

Giá iPhone 17

iPhone 17 - 256GB: 27.590.000 đồng

iPhone 17 - 512GB: 29.790.000 đồng

Giá iPhone 17e

iPhone 17e - 256GB: 16.790.000 đồng

iPhone 17e - 512GB: 22.890.000 đồng

Có nên mua iPhone 17 các dòng giảm giá?

Giá iPhone 17 Pro Max mở bán với mức giá 37.99 triệu đồng nhưng hiện đã giảm gần 2 triệu đồng. Tuy đây chưa phải mức giảm sâu nhất kể từ khi ra mắt tuy nhiên nó vẫn khá dễ tiếp cận.

iPhone 17 Pro Max tuy không quá xuất sắc về thiết kế nhưng vẫn sẽ là lựa chọn số một cho người dùng tìm kiếm các trải nghiệm cao cấp nhất.

iPhone 17 Pro là phiên bản nhỏ gọn hơn của iPhone 17 Pro Max nhưng có trang bị tương đương về mọi khía cạnh. Chính vì vậy, nếu không quá cần màn lớn, iPhone 17 Pro cực ổn cho người cùng thích trải nghiệm các tính năng cao cấp nhất trên điện thoại.

iPhone Air

iPhone Air là một dòng mới hoàn toàn. Công thức của iPhone Air là trang bị mạnh tối thượng với chip A19 Pro nhưng thiết kế siêu mỏng nhẹ với sự tham gia của chất liệu Titan. Điều thú vị nhiều dự đoán cho rằng nó sẽ ngang ngửa với iPhone 17 Pro nhưng thực tế là rẻ hơn đáng kể khi khởi điểm chỉ từ 31.99 triệu đồng.

Với tất cả điều đó, iPhone Air vẫn đang giảm sâu nhất trong dòng iPhone 17 khi hiện chỉ hơn 24 triêu đồng đã có thể sở hữu tương đương mất đến hơn 20% giá trị ban đầu chỉ trong 6 tháng.

iPhone 17

iPhone 17 là dòng máy cơ bản nhất nhưng năm nay lại được nâng cấp rất mạnh với màn lớn hơn từ 6.1 inch lên 6.3 inch và đặc biệt nhất chính là có tính năng làm mới 120Hz đáng mong đợi. Cùng với việc có chip tốt hơn, camera tốt hơn, iPhone 17 cũng có dung lượng tối thiểu từ 256GB nhưng giá không đổi so với năm ngoài. Vì vậy về mặt lý thuyết, iPhone 17 có phần rẻ hơn so với iPhone 16.

iPhone 17e là phiên bản thay thế trực tiếp cho iPhone 16e năm ngoái. Đây là chiếc iPhone đánh vào phân khúc người dùng đang do dự về tài chính nhưng vẫn muốn có lựa chọn với nhiều trang bị mới của iPhone 17.

Mẫu iPhone này mang đến thiết kế đơn giản nhưng dùng chip A19 tương đương iPhone 17 mới. Tuy vẫn dùng màn 6,1 inch 60Hz dạng tai thỏ nhưng được tăng cường Ceramic Shield 2 tăng độ bền, cùng chip A19 mạnh mẽ. Đặc biệt, Apple tích hợp modem di động C1X mới cung cấp khả năng kết nối mạng tốt hơn, giảm mất sóng.

Các mẫu điện thoại tương đương và là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với iPhone 17 Pro thuộc phân khúc flagship cao cấp hiện nay bao gồm:

• Samsung Galaxy S26: Mẫu flagship nhỏ gọn từ Samsung với màn hình 6.3 inch tấm nền AMOLED tần số quét 120Hz, trang bị chip Snapdragon đầu bảng (Snapdragon 8 Elite Gen 5) và hỗ trợ cập nhật phần mềm dài hạn.

• Google Pixel 10 Pro: Đại diện tiêu biểu từ Google nổi bật với khả năng tối ưu hóa phần mềm thuần Android, tính năng AI thông minh (Magic Cue) và hệ thống camera xử lý hình ảnh thuộc hàng top thị trường.

• Xiaomi 17: Phiên bản cao cấp nhỏ gọn của Xiaomi sở hữu màn hình OLED chất lượng cao độ sáng lớn, hiệu năng mạnh mẽ từ chip đầu bảng và cụm camera hợp tác với hãng máy ảnh Leica.

• OPPO Find X9 Pro: Thiết bị cao cấp tập trung mạnh vào thiết kế sang trọng, thời lượng pin ấn tượng cùng hệ thống camera tùy chỉnh chất lượng cao mang lại trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp.