TP. Hồ Chí Minh xúc tiến thương mại bằng AI và dữ liệu

Ảnh minh họa được tạo bởi AI.

Ngày 1/10/2026, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) và Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid ký kết hợp tác chiến lược, hướng tới ứng dụng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, trong đó trọng tâm là ITPC Digital Trade & Investment Platform (ITPC Platform).

Trong nhiều năm, ITPC triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư như hội chợ, hội nghị, kết nối giao thương, đoàn xúc tiến, hỗ trợ doanh nghiệp và kết nối nhà đầu tư, tạo không gian gặp gỡ và mở ra các cơ hội thương mại, đầu tư.

Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định đây là đột phá quan trọng hàng đầu, đồng thời yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong lĩnh vực hội chợ, triển lãm, Quyết định số 1968/QĐ-TTg đặt mục tiêu giai đoạn 2025 - 2030 có 60% số lượng hội chợ, triển lãm được tổ chức trên môi trường số.

Theo đó, ITPC Digital Trade & Investment Platform được xây dựng để nối dài hoạt động xúc tiến trực tiếp trên môi trường số. Nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hiện diện, tiếp cận thông tin, tìm kiếm đối tác trước chương trình; tăng tương tác, kết nối trong chương trình; đồng thời duy trì, theo dõi dữ liệu và các kết nối sau chương trình.

Ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc ITPC thông tin tại sự kiện. Ảnh: BTC.

“Mục tiêu của nền tảng là hỗ trợ và trao quyền cho doanh nghiệp Thành phố trên môi trường số. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp cần chủ động giới thiệu, khẳng định thương hiệu và đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu”.

Trong khuôn khổ hợp tác, ITPC giữ vai trò quản lý, vận hành và khai thác ITPC Platform; định hướng chương trình, kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, phát triển mạng lưới đối tác và quản lý dữ liệu theo thẩm quyền; Arobid phụ trách xây dựng, tối ưu và vận hành công nghệ; cung cấp nền tảng, tích hợp Global B2B Marketplace, hỗ trợ chuẩn hóa, phân tích dữ liệu, triển khai Digital Trade Expo và các công cụ AI tìm kiếm, ghép nối.

Trong đó, Digital Trade Expo là cấu phần của nền tảng, nhằm nối dài hoạt động hội chợ, triển lãm trên môi trường số, không thay thế hoạt động trực tiếp.

Theo ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc ITPC, một chương trình xúc tiến dù được tổ chức tốt vẫn có giới hạn nếu thông tin, dữ liệu và các kết nối không được tiếp tục quản lý sau sự kiện. Nhà đầu tư cần dữ liệu đáng tin cậy, đầu mối phản hồi rõ ràng và sự đồng hành trong quá trình tìm hiểu, ra quyết định, triển khai; doanh nghiệp cần được kết nối đúng đối tác, đúng nhu cầu và đúng thời điểm.

Do đó, chuyển đổi số trong xúc tiến không chỉ là đưa quy trình cũ lên môi trường mạng, mà là tổ chức lại toàn bộ hành trình phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư trên nền tảng dữ liệu.

Theo ông Nhật, ITPC là cơ quan đầu mối tham mưu, quản lý và vận hành nền tảng số xúc tiến đầu tư của Thành phố. Đồng thời, yêu cầu dữ liệu phải bảo đảm nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”, thuộc quyền sở hữu của thành phố và được lưu trữ tại trung tâm dữ liệu của Thành phố. Đây cũng là cơ sở để nâng cao năng lực quản trị dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định và phục vụ nhà đầu tư.

ITPC có mạng lưới xúc tiến, kết nối cơ quan địa phương, doanh nghiệp và nhà đầu tư; Arobid có năng lực về nền tảng số, dữ liệu và AI. Hai bên sẽ phối hợp triển khai kết nối trực tuyến, triển lãm số, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, kết nối nhà đầu tư và đào tạo chuyển đổi số.

Đại diện IPTC và Arobid trao biên bản ký kết hợp tác. Ảnh: BTC.

“AI được sử dụng để khai thác dữ liệu, nhận diện nhu cầu, gợi ý kết nối và hỗ trợ xử lý công việc, trong khi quyết định cuối cùng và trách nhiệm quản lý nhà nước vẫn thuộc về con người”, ông Nhật nói.

Thông tin thêm, ông Trần Văn Chín, Chủ tịch, đồng sáng lập Arobid, cho biết một trọng tâm của hợp tác là ITPC Digital Trade & Investment Platform, nền tảng xúc tiến thương mại và đầu tư trên môi trường số của TP. Hồ Chí Minh, được định hướng tích hợp nền tảng thương mại điện tử B2B toàn cầu, vận hành dựa trên dữ liệu và ứng dụng AI để hỗ trợ tìm kiếm, kết nối và ghép nối giao dịch giữa doanh nghiệp với nhà mua hàng, nhà đầu tư và các đối tác trong nước, quốc tế.

Trên cơ sở mạng lưới và các quan hệ xúc tiến đã được TP. Hồ Chí Minh xây dựng, ITPC Platform hướng tới mở rộng kết nối với Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, các vùng kinh tế trong nước và đối tác quốc tế. “ITPC Platfom hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, rút ngắn thời gian tham gia xúc tiến và mở rộng khả năng tiếp cận đối tác”, ông Chín nhận định.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Hoàng Trung Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, cho biết triển lãm trực tiếp vẫn là hình thức truyền thống, nơi doanh nghiệp đưa thiết bị, công nghệ, sản phẩm đến trưng bày để khách tham quan trực tiếp quan sát và trao đổi.

Song hành với đó, trong bối cảnh AI phát triển nhanh, việc ứng dụng công nghệ được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại trên nền tảng số, từ kết nối đối tác đến tìm kiếm và mở rộng thị trường.