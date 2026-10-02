TPHCM 'rót' hơn 5.000 tỷ đồng đầu tư, nâng tầm Bệnh viện Ung Bướu

Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 4.800-5.000 lượt người bệnh đến khám và điều trị, trong đó hơn 75% đến từ các tỉnh, thành. Ảnh: Sở Y tế TPHCM cung cấp

Ngày 2/10, Sở Y tế TPHCM cho biết, trước áp lực ngày càng lớn từ nhu cầu khám, điều trị ung thư, TPHCM dự kiến đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng cho 5 dự án trọng điểm tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM giai đoạn 2026-2030.

Bệnh viện Ung Bướu tiếp nhận khoảng 5000 lượt bệnh nhân mỗi ngày

Bệnh viện Ung Bướu TPHCM hiện là một trong những cơ sở chuyên khoa ung thư tuyến cuối lớn nhất khu vực phía Nam. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 4.800-5.000 lượt người bệnh đến khám và điều trị, trong đó hơn 75% đến từ các tỉnh, thành.

Theo Sở Y tế TPHCM, lượng người bệnh lớn không chỉ phản ánh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, công nghệ, nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng quản trị bệnh viện.

Trong giai đoạn 2026-2030, ngành Y tế TPHCM đã đăng ký triển khai 5 dự án đầu tư công trọng điểm tại Bệnh viện Ung Bướu, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.000 tỷ đồng từ ngân sách Thành phố.

Các dự án gồm: xây dựng mới Khu tầm soát bệnh bằng công nghệ cao; mua sắm thiết bị y tế chuyên môn; mua sắm hệ thống Cyclotron và hệ thống máy gia tốc tuyến tính một mức năng lượng; xây dựng Trung tâm xạ trị Proton; xây dựng Khu phụ trợ phục vụ người bệnh.

Đây là những dự án có tính kết nối, hướng đến hoàn thiện năng lực của một trung tâm ung thư tuyến cuối, từ tầm soát, chẩn đoán sớm đến điều trị đa mô thức, xạ trị kỹ thuật cao, y học hạt nhân và chăm sóc người bệnh trong suốt quá trình điều trị.

Dự án mua sắm hệ thống Cyclotron và máy gia tốc tuyến tính có tổng mức đầu tư 587 tỷ đồng, được kỳ vọng góp phần giải quyết những khó khăn về nguồn thuốc phóng xạ phục vụ chụp PET/CT, đồng thời tăng cường năng lực xạ trị cho bệnh viện.

Khi đi vào hoạt động, hệ thống Cyclotron sẽ giúp bệnh viện chủ động hơn trong sản xuất, cung ứng thuốc phóng xạ cho hai hệ thống PET/CT. Về lâu dài, hệ thống còn có tiềm năng hỗ trợ cung ứng thuốc phóng xạ cho các cơ sở y tế khác tại TPHCM và những tỉnh, thành lân cận.

Đến nay, dự án mua sắm thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Ung Bướu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố làm chủ đầu tư, đã được UBND TPHCM phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự kiến, việc đấu thầu sẽ được tổ chức chậm nhất trong quý I/2027.

Đối với các dự án còn lại, Sở Y tế đang phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố, Sở Tài chính cùng các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét trong giai đoạn 2026-2027.

Tổ chức xạ trị ngoài giờ, vận hành các hệ thống từ 5h đến 23h

Trong khi chờ các dự án đầu tư được triển khai, Sở Y tế TPHCM yêu cầu Bệnh viện Ung Bướu chủ động thực hiện các giải pháp trước mắt nhằm giảm thời gian chờ đợi, tạo thuận lợi cho người bệnh và khai thác hiệu quả nguồn lực hiện có.

Trước số lượng người bệnh có nhu cầu xạ trị ngày càng tăng, bệnh viện đã tổ chức xạ trị ngoài giờ, vận hành các hệ thống từ 5h đến 23h. Đồng thời, bệnh viện áp dụng các phác đồ xạ trị giảm phân liều, rút ngắn thời gian điều trị đối với những trường hợp có chỉ định phù hợp; ưu tiên người bệnh cần xạ trị cấp cứu hoặc cần được điều trị sớm.

Đối với tình trạng thiếu thuốc đồng vị phóng xạ 18F-FDG phục vụ chụp PET/CT, bệnh viện chủ động tư vấn, giải thích để người bệnh hiểu rõ tình hình, đồng thời lựa chọn các phương tiện chẩn đoán thay thế phù hợp như CT, MRI, xạ hình xương... theo chỉ định chuyên môn, bảo đảm không làm gián đoạn kế hoạch điều trị.

Ngay cả khi chưa có đủ thuốc phóng xạ để thực hiện PET/CT, chức năng CT của hệ thống vẫn tiếp tục được khai thác phục vụ chẩn đoán hình ảnh, theo dõi và đánh giá đáp ứng điều trị, lập kế hoạch xạ trị cùng các chỉ định chuyên môn phù hợp.

Việc tận dụng các chức năng hiện có của thiết bị không chỉ giúp duy trì hoạt động chuyên môn mà còn góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực đã được đầu tư, hạn chế lãng phí.

Chuẩn hóa chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế

Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM đang từng bước chuẩn hóa chất lượng chuyên môn, quản trị và an toàn người bệnh theo các chuẩn mực quốc tế.

Bệnh viện đã khởi động triển khai Tiêu chuẩn chất lượng quốc tế AACI và Chứng nhận Lâm sàng Xuất sắc chuyên khoa Ung bướu (CEC). Đây là bước đi nhằm nâng cao chất lượng hoạt động toàn diện, hướng đến xây dựng môi trường khám, chữa bệnh an toàn, chuyên nghiệp và lấy người bệnh làm trung tâm.

Định hướng này cũng tạo nền tảng để bệnh viện phát triển thành trung tâm ung thư chuyên sâu, không chỉ thực hiện nhiệm vụ khám, điều trị mà còn đảm nhận vai trò đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và dẫn dắt mạng lưới chuyên ngành ung bướu.

Trong bối cảnh các bệnh viện ngày càng chú trọng chất lượng điều trị, việc đầu tư thiết bị hiện đại cần song hành với chuẩn hóa quy trình chuyên môn, nâng cao năng lực đội ngũ và bảo đảm an toàn người bệnh. Đây là những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả hoạt động của một bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối.

Hình thành mạng lưới phòng, chống ung thư đa tầng, đa cực Theo Sở Y tế TPHCM, về lâu dài, việc mở rộng Bệnh viện Ung Bướu hiện hữu chưa đủ để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của đô thị có quy mô dân số lớn, đồng thời tiếp nhận lượng người bệnh ung thư đáng kể từ các tỉnh, thành phía Nam. Theo định hướng phát triển hệ thống y tế TPHCM theo mô hình "đa tầng - đa cực - đa trung tâm", năng lực tầm soát, chẩn đoán và điều trị ung thư cần được phân bổ hợp lý, hình thành mạng lưới liên kết giữa các cơ sở y tế, từng bước đưa dịch vụ chuyên sâu đến gần nơi người dân sinh sống. Theo đề xuất hiện nay, trong danh mục các dự án hợp tác công tư (PPP) về y tế của Thành phố có Dự án xây dựng Bệnh viện Ung Bướu cơ sở Bà Rịa với quy mô dự kiến 700 giường bệnh; cùng các dự án xây dựng Trung tâm tầm soát và chẩn đoán bằng công nghệ cao tại Cụm y tế Tân Kiên và Cụm y tế Thủ Đức. Khi được triển khai, các dự án này sẽ góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tầm soát, chẩn đoán và điều trị ung thư, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối tại khu vực trung tâm, đồng thời tạo điều kiện để người dân được chăm sóc sức khỏe thuận tiện hơn. Từ những khoản đầu tư trọng điểm tại Bệnh viện Ung Bướu đến định hướng phát triển mạng lưới chuyên khoa trên toàn Thành phố, TPHCM đang từng bước xây dựng hệ thống phòng, chống ung thư toàn diện hơn. Mục tiêu không chỉ là nâng cao năng lực điều trị các bệnh lý ung thư phức tạp mà còn tăng cường phát hiện sớm, giảm gánh nặng đi lại và tạo thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cho người bệnh.