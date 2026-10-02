Điện thoại Trung Quốc với thông số 'không tưởng'

Infographic Znews | Công nghệ

Honor Magic9

Pro Max

~6.500NDT, giá khởi điểm

6,8″OLED 1–120 Hz

8.800mAh

200 MP

Camera chính, cảm biến 1/1,28″, f/1.57

200 MP

Tele tiềm vọng 85 mm, zoom quang 3,5×

3°

Chống rung kiểu gimbal, đạt CIPA 8.0

ARRI

Hỗ trợ bởi hãng máy quay

Honor Magic 9 Pro Max

Tổng hợp

200 + 200 MPHệ camera kép 200 MP, đồng phát triển với ARRI 3°Camera chính chống rung kiểu gimbal 85 mmTele tiềm vọng 200 MP 500 mmỐng G500, G200 gắn ngoài cho tiêu cự siêu xa 2 nmSnapdragon 8 Elite Gen 6 8.800 mAhPin thế hệ mới, 40% Silicon Carbon 10.000 nitĐộ sáng tối đa tại một điểm Hệ sinh tháiChia sẻ chạm với máy Apple, OPPO, vivo, Xiaomi

Honor Magic 9 Pro Max

Đối thủ của iPhone 18 Pro Max

Hệ camera mới

Cảm biến lớn, 200 MP

Tele 200 MP

Cảm biến 1/1,4″, f/2.6, CIPA 8.0

AiMAGE

Siêu rộng 50 MP

f/2.0

Ống kính 3D

Đo chiều sâu

Chính 200 MP

Cảm biến 1/1,28″, f/1.57, CIPA 8.0

Chống rung kiểu gimbal 3°

55 MP Selfie

Cảm biến 1/2,74″, f/2.0

Khung vuông 1:1

Honor Magic 9 Pro Max

Tiềm vọng 85 mm

Ngang vivo X500 Pro Max, xếp sau Find X9 Ultra

200 MPđộ phân giải

1/1,4″cảm biến

f/2.6khẩu độ

3,5×zoom quang học

Honor Magic 9 Pro Max

Ảnh tham chiếu

Chân dung

Cảnh đêm

Hoàng hôn

Phong cảnh

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Chip hình ảnh tự phát triển

Honor H1

Khử nhiễu ngay trên miền RAW

6 nmtiến trình

18,8TOPS/W hiệu suất

Honor Magic 9 Pro Max

Cuộc đua màu phim

RAW

RAW

Dữ liệu gốc từ cảm biến, được chip H1 khử nhiễu trước khi xử lý màu.

LogC3

LogC3

Video ARRI LogC3: hình phẳng, chừa dữ liệu để hậu kỳ.

ARRI Look

87 Look

Look chính thức của ARRI, cần OTA

2,39:1

2,39:1

Khung toàn cảnh chiếu rạp.

Ảnh mẫu của Honor; các bước màu là minh họa nguyên lý

Camera selfie giống iPhone

Cảm biến vuông

đa dụng

Camera trước chụp và quay khung vuông, sau đó cắt ra ảnh dọc hay ngang tùy ý, chụp nhóm cũng dễ hơn.

Khung vuông 1:1Cắt ngang 16:9

55 MPđộ phân giải

1/2,74″cảm biến

92°góc nhìn

Phụ kiện bán riêng

Hệ ông kính gắn thêm

Ống G500Gắn trước tele 85 mm, tiêu cự tương đương 500 mm

Ống G200Nặng 88 g, dài 81 mm, tương đương 200 mm

Khung SmallRigNhiều cổng gắn thêm thiết bị quay

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Honor Magic 9 Pro Max

Micro định hướng

Hai ống dẫn âm cho micro định hướng, hỗ trợ tính năng ghi hình

Thu định hướngThu toàn hướng

Thiết kế

Chiếc Pro Max, giống iPhone Pro Max

Honor Magic 9 Pro Max

Phiên bản màu

Xanh rêu

Dày 8,59 mm · nặng khoảng 233 g · 161,6 × 77 mm

Màn hình

Độ sáng 10.000 nit

10.000nit, tại một điểm

6.000nit khi 20% màn sáng

1,5%phản xạ thấp nhất

1–120 Hztần số quét

Honor Magic 9 Pro Max

Độ bền màn hình

Chống xước nhiều tình huống. Lớp phủ nitride silicon 5.600 lớp giúp giảm phản chiếu, đạt chứng nhận phản xạ thấp của TÜV Rheinland.

25×chịu rơi tốt hơn

15×chống xước tốt hơn

3×chống mài mòn tốt hơn

Theo Honor, so với thế hệ trước

Tiến trình 2 nm

Snapdragon 8 Elite Gen 6

5,01GHz, xung nhịp cao nhất

+13%hiệu năng CPU

+44%hiệu năng GPU Adreno 850

+35%hiệu năng NPU

Pin

Pin Silion Carbon mật độ cao

Mật độ năng lượng 1.000 Wh/L, sạc không dây 50 W trên hơn 300 mẫu xe tương thích.

8.800mAh

8.800mAh, định mức 8.600

40%hàm lượng silicon

100 Wsạc có dây

80 Wsạc không dây

Chip RF C3 thế hệ 3

Sóng ổn định

Kiến trúc RF 7 nhân, AI học thói quen dùng mạng để tự chọn mạng, giảm vùng mất sóng.

Wi-Fi 7

Bluetooth 6.3

NFC · eSIM

Độ bền

Chống nước

Vượt các bài thử ngâm nước, nước nóng và tia nước áp lực cao.

IP68

IP69

IP69K

Bảo mật

Mở khóa gương mặt 3D

Kết hợp nhận diện khuôn mặt 3D và vân tay siêu âm 3D.

Tương tích hệ sinh thái

AirDrop được với iPhone

Chia sẻ chạm với máy OPPO, vivo, Xiaomi, Apple và camera Insta360. Đồng bộ cuộc gọi, ảnh với iPhone, Apple Watch, Mac, iPad.

Máy mới từ 10/2026, cần OTA

Magic 9 series

Toàn dải sản phẩm

Magic9

Giá khởi điểm4.999 NDT

Màn hình6,37″

Chip8 Elite Gen 5

Chính / tele200 / 200 MP

Pin8.000 mAh

Sạc dây / không dây80 / 50 W

Điểm riêng~209 g

Pro Max

Giá khởi điểm6.499 NDT

Màn hình6,8″

Chip8 Elite Gen 6

Chính / tele200 / 200 MP

Pin8.800 mAh

Sạc dây / không dây100 / 80 W

Điểm riêngARRI, micro định hướng

Magic 9 SE

Giá khởi điểm4.499 NDT

Màn hình6,81″

Chip8 Elite Gen 5

Chính / tele200 / 50 MP

Pin11.000 mAh

Sạc dây / không dây80 / 50 W

Điểm riêngquạt 30.000 vòng/phút

Giá khởi điểm bản 12 GB + 256 GB tại Trung Quốc, theo Honor công bố ngày 28/9.

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