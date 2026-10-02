Điện thoại Trung Quốc với thông số 'không tưởng'
Các hãng điện thoại Trung Quốc dùng những thông số không tưởng để quảng cáo. Chiếc Magic9 Pro Max có thể đạt độ sáng 10.000 nit, nhưng chỉ tại một điểm trên màn hình.
Infographic Znews | Công nghệ
Honor Magic9
Pro Max
~6.500NDT, giá khởi điểm
6,8″OLED 1–120 Hz
8.800mAh
200 MP
Camera chính, cảm biến 1/1,28″, f/1.57
200 MP
Tele tiềm vọng 85 mm, zoom quang 3,5×
3°
Chống rung kiểu gimbal, đạt CIPA 8.0
ARRI
Hỗ trợ bởi hãng máy quay
Honor Magic 9 Pro Max
Tổng hợp
200 + 200 MPHệ camera kép 200 MP, đồng phát triển với ARRI 3°Camera chính chống rung kiểu gimbal 85 mmTele tiềm vọng 200 MP 500 mmỐng G500, G200 gắn ngoài cho tiêu cự siêu xa 2 nmSnapdragon 8 Elite Gen 6 8.800 mAhPin thế hệ mới, 40% Silicon Carbon 10.000 nitĐộ sáng tối đa tại một điểm Hệ sinh tháiChia sẻ chạm với máy Apple, OPPO, vivo, Xiaomi
Honor Magic 9 Pro Max
Đối thủ của iPhone 18 Pro Max
Hệ camera mới
Cảm biến lớn, 200 MP
Tele 200 MP
Cảm biến 1/1,4″, f/2.6, CIPA 8.0
AiMAGE
Siêu rộng 50 MP
f/2.0
Ống kính 3D
Đo chiều sâu
Chính 200 MP
Cảm biến 1/1,28″, f/1.57, CIPA 8.0
Chống rung kiểu gimbal 3°
55 MP Selfie
Cảm biến 1/2,74″, f/2.0
Khung vuông 1:1
Honor Magic 9 Pro Max
Tiềm vọng 85 mm
Ngang vivo X500 Pro Max, xếp sau Find X9 Ultra
200 MPđộ phân giải
1/1,4″cảm biến
f/2.6khẩu độ
3,5×zoom quang học
Honor Magic 9 Pro Max
Ảnh tham chiếu
Chân dung
Cảnh đêm
Hoàng hôn
Phong cảnh
‹
01 / 04
›
Chip hình ảnh tự phát triển
Honor H1
Khử nhiễu ngay trên miền RAW
6 nmtiến trình
18,8TOPS/W hiệu suất
Honor Magic 9 Pro Max
Cuộc đua màu phim
RAW
RAW
Dữ liệu gốc từ cảm biến, được chip H1 khử nhiễu trước khi xử lý màu.
LogC3
LogC3
Video ARRI LogC3: hình phẳng, chừa dữ liệu để hậu kỳ.
ARRI Look
87 Look
Look chính thức của ARRI, cần OTA
2,39:1
2,39:1
Khung toàn cảnh chiếu rạp.
Ảnh mẫu của Honor; các bước màu là minh họa nguyên lý
Camera selfie giống iPhone
Cảm biến vuông
đa dụng
Camera trước chụp và quay khung vuông, sau đó cắt ra ảnh dọc hay ngang tùy ý, chụp nhóm cũng dễ hơn.
Khung vuông 1:1Cắt ngang 16:9
55 MPđộ phân giải
1/2,74″cảm biến
92°góc nhìn
Phụ kiện bán riêng
Hệ ông kính gắn thêm
Ống G500Gắn trước tele 85 mm, tiêu cự tương đương 500 mm
Ống G200Nặng 88 g, dài 81 mm, tương đương 200 mm
Khung SmallRigNhiều cổng gắn thêm thiết bị quay
‹
01 / 03
›
Honor Magic 9 Pro Max
Micro định hướng
Hai ống dẫn âm cho micro định hướng, hỗ trợ tính năng ghi hình
Thu định hướngThu toàn hướng
Thiết kế
Chiếc Pro Max, giống iPhone Pro Max
Honor Magic 9 Pro Max
Phiên bản màu
Xanh rêu
Dày 8,59 mm · nặng khoảng 233 g · 161,6 × 77 mm
Màn hình
Độ sáng 10.000 nit
10.000nit, tại một điểm
6.000nit khi 20% màn sáng
1,5%phản xạ thấp nhất
1–120 Hztần số quét
Honor Magic 9 Pro Max
Độ bền màn hình
Chống xước nhiều tình huống. Lớp phủ nitride silicon 5.600 lớp giúp giảm phản chiếu, đạt chứng nhận phản xạ thấp của TÜV Rheinland.
25×chịu rơi tốt hơn
15×chống xước tốt hơn
3×chống mài mòn tốt hơn
Theo Honor, so với thế hệ trước
Tiến trình 2 nm
Snapdragon 8 Elite Gen 6
5,01GHz, xung nhịp cao nhất
+13%hiệu năng CPU
+44%hiệu năng GPU Adreno 850
+35%hiệu năng NPU
Pin
Pin Silion Carbon mật độ cao
Mật độ năng lượng 1.000 Wh/L, sạc không dây 50 W trên hơn 300 mẫu xe tương thích.
8.800mAh
8.800mAh, định mức 8.600
40%hàm lượng silicon
100 Wsạc có dây
80 Wsạc không dây
Chip RF C3 thế hệ 3
Sóng ổn định
Kiến trúc RF 7 nhân, AI học thói quen dùng mạng để tự chọn mạng, giảm vùng mất sóng.
Wi-Fi 7
Bluetooth 6.3
NFC · eSIM
Độ bền
Chống nước
Vượt các bài thử ngâm nước, nước nóng và tia nước áp lực cao.
IP68
IP69
IP69K
Bảo mật
Mở khóa gương mặt 3D
Kết hợp nhận diện khuôn mặt 3D và vân tay siêu âm 3D.
Tương tích hệ sinh thái
AirDrop được với iPhone
Chia sẻ chạm với máy OPPO, vivo, Xiaomi, Apple và camera Insta360. Đồng bộ cuộc gọi, ảnh với iPhone, Apple Watch, Mac, iPad.
Máy mới từ 10/2026, cần OTA
Magic 9 series
Toàn dải sản phẩm
Magic9
Giá khởi điểm4.999 NDT
Màn hình6,37″
Chip8 Elite Gen 5
Chính / tele200 / 200 MP
Pin8.000 mAh
Sạc dây / không dây80 / 50 W
Điểm riêng~209 g
Pro Max
Giá khởi điểm6.499 NDT
Màn hình6,8″
Chip8 Elite Gen 6
Chính / tele200 / 200 MP
Pin8.800 mAh
Sạc dây / không dây100 / 80 W
Điểm riêngARRI, micro định hướng
Magic 9 SE
Giá khởi điểm4.499 NDT
Màn hình6,81″
Chip8 Elite Gen 5
Chính / tele200 / 50 MP
Pin11.000 mAh
Sạc dây / không dây80 / 50 W
Điểm riêngquạt 30.000 vòng/phút
Giá khởi điểm bản 12 GB + 256 GB tại Trung Quốc, theo Honor công bố ngày 28/9.
Znews | Công nghệ
Nguồn Znews: https://tech.zingnews.vn/dien-thoai-trung-quoc-voi-thong-so-khong-tuong-post1686428.html