Tính năng camera hay nhất trên iPhone 18 Pro Max có gì đặc biệt?

Tính năng điều chỉnh khẩu độ trên iPhone 18 Pro Max. Ảnh: Xuân Sang.

Apple vừa chính thức ra mắt dòng iPhone 18 Pro với điểm nhấn công nghệ lớn nhất nằm ở hệ thống camera chính. Lần đầu tiên, thiết bị này được trang bị cụm ống kính với khả năng mở rộng hoặc khép nhỏ khẩu độ (khẩu độ cơ học) linh hoạt từ f/1.48 đến f/4.0.

Với mức mở lớn nhất f/1.48, camera mới có thể đón nhiều ánh sáng hơn khoảng 50% so với thế hệ iPhone 17 Pro ra mắt trước đó.

Ngay sau sự kiện giới thiệu, nhiều người dùng đã lầm tưởng rằng việc thu nhỏ cửa nhận sáng xuống mức f/4.0 là để hỗ trợ chụp ảnh nhóm đông người. Họ cho rằng tính năng này sẽ giúp mọi khuôn mặt từ hàng đầu đến hàng sau đều sắc nét. Thế nhưng, các tính toán vật lý lại chứng minh suy đoán này chưa đúng.

Theo giải thích của nhiếp ảnh gia Lee Morris, bởi cảm biến camera điện thoại rất nhỏ nên ảnh chụp từ iPhone vốn dĩ luôn nét từ gần đến xa. Khi mở lớn nhất ở mức f/1.48, nếu người dùng đứng chụp một người ở khoảng cách khoảng 3,6 mét, mọi vật thể từ vị trí 1,8 mét cho đến tận chân trời đều đã tự động nằm trong khoảng rõ nét.

Camera iPhone 18 Pro (trên) sở hữu các lá khẩu có thể mở ra và khép lại như máy ảnh chuyên nghiệp. Ảnh: IrisMechanism.

Khi khép nhỏ cửa nhận sáng về f/4.0, khoảng nét này cũng chỉ mở rộng thêm một chút. Cả hai mức này đều thừa sức giữ nét cho toàn bộ các thành viên trong một bức ảnh chụp tập thể. Vì vậy, chụp ảnh nhóm hoàn toàn không phải lý do Apple tạo ra thay đổi này.

Nguyên nhân cốt lõi đến từ việc công nghệ cảm biến ảnh trên smartphone đã đi đến giới hạn. Cảm biến trên iPhone 18 Pro gần như vẫn giữ nguyên kích thước so với thế hệ tiền nhiệm. Khi chưa thể sản xuất ra loại cảm biến mới thu sáng tốt hơn, cách duy nhất để Apple nâng cấp khả năng chụp đêm là mở rộng ống kính để lấy nhiều ánh sáng hơn.

Dù vậy, ống kính mở càng rộng thì hình ảnh càng dễ bị mờ nhòe và biến dạng ở các góc viền bức ảnh. Để xử lý nhược điểm này, Apple gắn thêm hệ thống lá thép cơ học đóng vai trò như một bộ lọc chất lượng cho hình ảnh.

Khi ta chụp ảnh ngoài trời đủ sáng, hệ thống sẽ tự động khép nhỏ cửa nhận sáng lại. Hành động này giúp ngăn các tia sáng lỗi ở mép ống kính đi vào, mang lại cho bạn một bức ảnh sắc nét và trong trẻo.

Ngược lại, khi chụp trong phòng tối hoặc ban đêm, cửa nhận sáng sẽ tự động mở rộng hết cỡ. Lúc này, máy chấp nhận giảm một chút độ nét ở viền ảnh để đổi lấy lượng ánh sáng dồi dào, giúp tổng thể bức ảnh sáng rõ hơn trong đêm.

Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia Morris nhận định sự cải thiện này chỉ thực sự rõ rệt khi chụp trong môi trường rất tối. Đây được xem là bước đi kỹ thuật bắt buộc để Apple tạo điểm nhấn nâng cấp cho camera, trong bối cảnh công nghệ cảm biến chưa có bước đột phá mới.