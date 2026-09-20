Triều Tiên dùng UAV và AI tạo mạng lưới tấn công mới

Các chỉ thị được ông Kim đưa ra trong chuyến thị sát kéo dài 3 ngày tại một loạt cơ sở công nghiệp quốc phòng lớn của Triều Tiên.

UAV Saetbyol-9 của Triều Tiên. (Ảnh: MW)

Truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố hình ảnh ông Kim Jong-un kiểm tra nhiều dây chuyền sản xuất pháo binh và máy bay không người lái (UAV). Trong số đó có hệ thống pháo phản lực 600 mm, thường được bên ngoài gọi là KN-25, được Triều Tiên phát triển với tầm bắn thuộc loại xa nhất trong nhóm pháo phản lực.

AI được đưa vào cả pháo phản lực và UAV

Trong các cuộc thị sát, ông Kim Jong-un yêu cầu lực lượng pháo binh phải hướng tới năng lực tấn công tập trung, sức công phá lớn, quy mô rộng và khả năng tác chiến linh hoạt. Ông xác định pháo binh vừa đóng vai trò răn đe vừa là lực lượng chiến đấu chủ lực khi cần thiết.

Lãnh đạo Triều Tiên đồng thời yêu cầu các cơ sở quốc phòng tăng công suất sản xuất, hiện đại hóa quy trình chế tạo và nâng cấp hạ tầng công nghệ nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển dài hạn.

Những hình ảnh được công bố cho thấy một số chương trình vũ khí quan trọng của Triều Tiên, trong đó có các hệ thống pháo phản lực 600 mm và 240 mm cùng nhiều loại UAV.

KN-25 sử dụng bệ phóng cơ động, cho phép triển khai, phân tán và thay đổi vị trí tương đối linh hoạt. Bình Nhưỡng cũng tuyên bố hệ thống này được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cùng công nghệ dẫn đường kết hợp, qua đó tăng khả năng tự động hóa trong quá trình tác chiến.

Việc nhấn mạnh AI không phải là hướng phát triển mới đối với Triều Tiên. Hồi tháng 5, nước này từng tiến hành các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa pháo tầm xa và tên lửa hành trình chiến thuật. Truyền thông nhà nước Triều Tiên khi đó cho biết một số hệ thống sử dụng công nghệ dẫn đường có hỗ trợ AI.

Các cuộc thử nghiệm được giới thiệu nhằm đánh giá hiệu suất chiến đấu của những hệ thống vũ khí và bệ phóng tự động đã được nâng cấp để đáp ứng yêu cầu của chiến sự hiện đại.

Kinh nghiệm từ chiến trường Ukraine

Sự quan tâm ngày càng lớn của Triều Tiên đối với AI và xung đột không người lái diễn ra trong bối cảnh công nghệ này đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trên chiến trường Ukraine.

Lực lượng Triều Tiên đã tham gia các hoạt động tiền tuyến cùng quân đội Nga, qua đó có cơ hội trực tiếp quan sát một cuộc xung đột mà UAV, tác chiến điện tử, hệ thống tự động hóa chỉ thị mục tiêu và pháo binh chính xác trở thành những thành phần quan trọng.

Hồi tháng 8, các nguồn tin Ukraine cho biết khoảng 400 người điều khiển UAV Triều Tiên đã được triển khai tới Nga để hỗ trợ hoạt động quân sự. Nga cũng được cho là đã hỗ trợ Bình Nhưỡng phát triển UAV quân sự cùng các công nghệ liên quan.

Những kinh nghiệm này có thể góp phần thúc đẩy Triều Tiên mở rộng chương trình chiến tranh không người lái. Trong những ngày gần đây, Bình Nhưỡng công khai hình ảnh các dây chuyền sản xuất UAV Saetbyol-4 và Saetbyol-9, bên cạnh một mẫu UAV tấn công một chiều chưa được đặt tên.

Kết hợp UAV với pháo binh để tạo mạng lưới trinh sát tấn công

Sự kết hợp giữa AI, tự động hóa, UAV và pháo binh sản xuất hàng loạt có thể tạo ra thay đổi đáng kể trong cách Triều Tiên xây dựng các tổ hợp trinh sát và tấn công.

Quân đội Triều Tiên hiện sở hữu một trong những lực lượng pháo binh và pháo phản lực quy mô lớn nhất thế giới, đồng thời đã đạt được nhiều bước tiến trong hiện đại hóa, đặc biệt ở khả năng mở rộng tầm bắn và tăng độ chính xác.

Nếu được tích hợp sâu hơn với AI và hệ thống không người lái, quá trình phát hiện, xác định và dẫn đường tới mục tiêu có thể được tự động hóa ở mức cao hơn. Điều này có khả năng giảm nhu cầu nhân lực ở một số khâu, đồng thời rút ngắn thời gian phản ứng của lực lượng hỏa lực.

Các UAV có mức độ tự chủ cao cũng có thể đóng vai trò là nguồn cung cấp dữ liệu mục tiêu cho pháo binh và lực lượng tên lửa. Khi kết hợp với các UAV tấn công giá rẻ, mạng lưới này có thể tạo thêm phương án tiến công mà không cần sử dụng những loại vũ khí đắt tiền hơn.