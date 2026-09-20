Đức tìm ra giải pháp mới giúp nâng công suất điện Mặt trời

Hệ thống tua bin gió hoạt động gần Eisleben, Đức. (Nguồn: Euronews)

Nếu lắp đặt các hệ thống pin lưu trữ tại đây, có thể đưa thêm một lượng lớn điện Mặt trời vào lưới điện trong khi tiết kiệm hàng tỷ Euro chi phí nâng cấp lưới điện.

Theo BSW-Solar, các hệ thống pin lưu trữ được điều khiển hợp lý tại các trạm biến áp có thể giúp kết nối thêm khoảng 150 GW công suất điện Mặt trời tại hơn 1.300 địa điểm ở nông thôn. Con số này còn cao hơn tổng công suất điện Mặt trời đang được lắp đặt tại Đức, hiện vào khoảng 130 GW.

Cách làm này dựa trên việc dùng pin để tích trữ lượng điện Mặt trời tăng cao vào những thời điểm nhất định, sau đó mới đưa điện vào lưới. Nhờ vậy, các máy biến áp hiện có có thể được sử dụng hiệu quả hơn, đồng thời các trạm biến áp cũng làm giảm áp lực khi lượng điện Mặt trời đưa lên lưới tăng mạnh.

Nghiên cứu cho thấy, tính trung bình cả năm, chỉ khoảng 1% lượng điện Mặt trời sản xuất thêm phải bỏ đi do máy biến áp không đủ khả năng tiếp nhận.

Nhờ hệ thống pin lưu trữ, một trạm biến áp có thể tiếp nhận lượng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo cao gấp đôi khả năng truyền tải của máy biến áp tại cùng một thời điểm. Phần khả năng tiếp nhận điện còn dư của lưới điện trong nhiều thời điểm trong năm có thể được tận dụng để kết nối thêm các cơ sở phát điện.

BSW-Solar đề nghị đưa kết quả nghiên cứu vào việc sửa đổi các quy định về đấu nối điện sắp tới tại Đức. Theo hiệp hội, cần tận dụng tốt hơn khả năng còn dư của lưới điện hiện nay, thay vì xác định trên diện rộng nhiều khu vực là nơi lưới điện quá tải trong nhiều năm, qua đó hạn chế việc phát triển thêm các nguồn năng lượng tái tạo.

Giám đốc điều hành BSW-Solar Carsten Körnig cho rằng, thiếu khả năng tiếp nhận của lưới điện không thể là lý do để kìm hãm phát triển năng lượng tái tạo. Theo ông, nếu sử dụng pin lưu trữ hợp lý, có thể tận dụng được phần khả năng còn bỏ trống của lưới điện hiện có, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ euro chi phí nâng cấp lưới điện.

(theo DW)