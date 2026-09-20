Thị trường bán dẫn toàn cầu tiếp tục xác lập kỷ lục doanh thu mới

AI đang chuyển từ một nguồn cầu mới thành động lực trung tâm của toàn bộ chuỗi giá trị bán dẫn, từ bộ nhớ, vi xử lý đến sản xuất wafer và đóng gói tiên tiến. Ảnh: Hoàng Linh

Theo hãng nghiên cứu thị trường Omdia, mức tăng 31,4% trong quý II vượt kỷ lục tăng trưởng theo quý trước đó là 29,2% được ghi nhận trong quý I-2026.

Đây cũng là lần hiếm hoi thị trường bán dẫn đạt tốc độ tăng trưởng trên 10% trong một quý. Kể từ khi Omdia bắt đầu theo dõi thị trường vào quý I-2002, chỉ có 10 trong tổng số 97 quý ghi nhận mức tăng doanh thu trên 10%. Đáng chú ý, bốn quý liên tiếp kể từ quý III/2025 đều đạt mức tăng trưởng hai chữ số.

Tính chung nửa đầu năm 2026, doanh thu bán dẫn toàn cầu đạt 752 tỷ USD. Giới chuyên môn dự báo doanh thu trong quý III sẽ tiếp tục vượt 500 tỷ USD, đưa tổng doanh thu trong chín tháng đầu năm lên hơn 1.250 tỷ USD. Nếu diễn biến này xảy ra, doanh thu bán dẫn chỉ trong ba quý đầu năm 2026 sẽ cao hơn khoảng 50% so với tổng doanh thu của cả năm 2025.

Bộ nhớ tiếp tục là động lực lớn nhất của thị trường. Thống kê cho thấy, các sản phẩm DRAM và NAND Flash đang hưởng lợi trực tiếp từ nhu cầu AI, khi các nhà sản xuất điều chỉnh cơ cấu sản xuất để ưu tiên những sản phẩm có giá trị cao phục vụ hệ thống AI. Diễn biến này dẫn tới mất cân đối cung - cầu ở một số phân khúc, khiến giá bán trung bình và doanh thu bộ nhớ lên cao.

Các loại chip bộ nhớ đều ghi nhận mức tăng mạnh. DRAM, NAND và NOR trong quý II đều đạt doanh thu cao nhất lịch sử theo dữ liệu của Omdia. Đáng chú ý, cả ba loại đều ghi nhận mức tăng trưởng theo quý cao nhất từng được ghi nhận trong một quý II. Riêng các chip bộ nhớ đã đóng góp hơn một nửa tổng doanh thu bán dẫn toàn cầu trong quý II, tỷ trọng cao chưa từng có.

Diễn biến này phản ánh sự thay đổi trong ưu tiên sản xuất của ngành. Khi các trung tâm dữ liệu mở rộng nhanh chóng để phục vụ AI, nhu cầu đối với bộ nhớ hiệu năng cao, đặc biệt là bộ nhớ băng thông cao (HBM), tăng mạnh.

Bên cạnh bộ nhớ, phần còn lại của thị trường cũng tăng trưởng mạnh trong quý II. Doanh thu nhóm chip không phải bộ nhớ tăng hơn 10% so với quý I, cao hơn đáng kể mức tăng theo mùa thông thường chỉ hơn 3% trong quý II dựa trên dữ liệu giai đoạn 2002-2025. Một trong những nhóm hưởng lợi rõ rệt là vi xử lý, với doanh thu tăng 16% theo quý. Mức tăng này cao hơn nhiều so với tốc độ tăng theo mùa khoảng 1%, phản ánh vai trò ngày càng lớn của các bộ xử lý trong hệ thống AI và hạ tầng điện toán hiệu năng cao.

Sự bùng nổ của AI đang làm thay đổi không chỉ nhu cầu đối với GPU và HBM mà còn kéo theo nhu cầu đối với CPU, các chip logic, chip quản lý nguồn, bộ nhớ và nhiều thành phần khác trong trung tâm dữ liệu. Báo cáo của Omdia hồi tháng 7 cho thấy nhóm điện toán và lưu trữ dữ liệu được dự báo tăng doanh thu hơn 150% trong năm 2026, tiến gần mốc 1.000 tỷ USD, chủ yếu nhờ nhu cầu từ máy chủ trung tâm dữ liệu và các hệ thống sử dụng nhiều bộ nhớ.

Điểm đáng chú ý của đợt tăng trưởng hiện nay là mức độ tập trung vào AI. Khác với những chu kỳ trước, khi doanh thu bán dẫn thường biến động theo nhu cầu điện thoại thông minh, máy tính cá nhân, ô tô và điện tử tiêu dùng, tăng trưởng hiện nay tập trung mạnh vào trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI.

Tuy nhiên, sự bùng nổ nhu cầu cũng tạo sức ép lên những thị trường sử dụng chip khác. Khi các nhà sản xuất ưu tiên HBM và các sản phẩm có biên lợi nhuận cao phục vụ AI, nguồn cung bộ nhớ phổ thông trở nên biến động hơn, làm tăng chi phí linh kiện đối với máy tính cá nhân, điện thoại và thiết bị điện tử tiêu dùng. Các ngành ô tô và công nghiệp cũng phải cạnh tranh về nguồn cung bộ nhớ và năng lực đóng gói bán dẫn.

Trong ngắn hạn, thị trường bán dẫn được dự báo còn tiếp tục tăng trưởng mạnh. Omdia hồi đầu năm dự báo doanh thu bán dẫn toàn cầu năm 2026 có thể vượt 1.000 tỷ USD, với mức tăng trưởng 30,7% so với năm 2025. Trong đó, nhóm điện toán và lưu trữ dữ liệu được dự báo tăng 41,4%, vượt 500 tỷ USD.