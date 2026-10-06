Hệ lụy từ việc ưa thể hiện
Gần đây, trên tuyến Trường Chinh (địa bàn phường An Khê, TP Đà Nẵng) xuất hiện nhóm thanh thiếu niên tụ tập lúc đêm khuya, rạng sáng, chạy xe tốc độ cao, mang theo hung khí gây mất ANTT.
Ngày 5-10, Công an phường An Khê cho biết, đã truy xét, làm rõ 5 trường hợp có liên quan và đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định. Công an phường An Khê đề nghị phụ huynh quản lý chặt con em và phương tiện, không để con em tự ý ra ngoài ban đêm. Bên cạnh đó, Công an phường sẽ tiếp tục tăng cường TTKS trên các tuyến đường vào ban đêm và xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm; nếu đủ dấu hiệu tội phạm sẽ khởi tố theo quy định của pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/he-luy-tu-viec-ua-the-hien-post358986.html