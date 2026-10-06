Quảng Ninh tiêu hủy gần 40.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Theo đó, lực lượng chức năng trên địa bàn TP. Quảng Ninh vừa tiến hành tiêu hủy 39.980 bao thuốc lá ngoại nhập lậu mang nhãn hiệu Hilton Red, Marlboro màu đỏ, Marlboro màu trắng và Good Companion.

Cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy số lượng lớn thuốc lá điếu nhập lậu. (Ảnh: Công an Quảng Ninh)

Đây là số tang vật trong vụ án “Vận chuyển hàng cấm” do Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố phát hiện, điều tra, xử lý.

Trước đó, hồi 16h30 ngày 21/1/2026, tại thôn Hải Thành, xã Quảng Đức, TP. Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát kinh tế bắt quả tang Trần Văn Việt (sinh năm 1998, trú tại thôn Hải Tiến, xã Quảng Đức), điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Ford, biển kiểm soát 15C-372.15 vận chuyển trái phép 15.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Trần Văn Việt khai vận chuyển thuê 15.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu nêu trên cho Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1997, trú tại thôn Hải Thành, xã Quảng Thành, TP Quảng Ninh).

Khám xét tại khu vực nhà chờ Nghĩa trang xã Quảng Đức, lực lượng chức năng phát hiện 50 thùng (chứa 24.980 bao) thuốc lá điếu nhập lậu, do nước ngoài sản xuất được Nguyễn Văn Nam giao cho Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1972, trú tại thôn Hải Thành, xã Quảng Đức, TP Quảng Ninh) trông coi.

Tổng số thuốc lá tạm giữ là 39.980 bao thuốc lá điếu, do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Theo Công an TP Quảng Ninh, việc điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng và tổ chức tiêu hủy toàn bộ vật chứng của vụ án thể hiện quyết tâm của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng cấm; góp phần giữ vững trật tự quản lý kinh tế, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn.