Tuần tra đêm khép kín địa bàn: Bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân

Trên từng tuyến đường, ngõ phố, không ít vụ việc đã được lực lượng tuần tra ban đêm kịp thời phát hiện, xử lý hoặc ngăn chặn. Xuyên đêm, nắm chắc địa bàn, họ lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Công an xã Tam Hưng tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Ảnh: Nhung Hồng

Những ca trực xuyên đêm

21h, những con đường làng ở xã Tam Hưng đã thưa người. Những chiếc xe tuần tra của Công an xã chậm rãi đi qua các tuyến đường, ngõ xóm. Những điểm thường có thanh thiếu niên tụ tập, các quán ăn hoạt động muộn, khu vực giáp ranh… được lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt lưu ý.

Cùng tham gia tuần tra có cảnh sát khu vực, lực lượng phòng, chống tội phạm và thành viên các tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Người bám địa bàn, nắm tình hình cư trú; người trực tiếp kiểm tra, nhắc nhở. Những thông tin phát hiện từ cơ sở nhanh chóng được chuyển về Công an xã để kịp thời xử lý khi có dấu hiệu bất thường.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Phượng Thiên (xã Tam Hưng) cho biết, qua các buổi tuần tra đêm, lực lượng chức năng đã nhiều lần phát hiện, ngăn chặn những vụ việc có nguy cơ dẫn đến xô xát, đồng thời thu giữ một số hung khí nguy hiểm.

“Trên địa bàn, một số thanh thiếu niên, trong đó có cả người chưa thành niên, thường xuyên đi chơi khuya, có thể dẫn đến va chạm. Vì vậy, tuần tra được kết hợp với theo dõi địa bàn, nhắc nhở và ngăn chặn ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường”, ông Nguyễn Văn Hưởng nói.

Trung tá Lê Tiến Đạt, Phó Trưởng Công an xã Tam Hưng cho biết, đơn vị duy trì hai hướng tuần tra. Tổ tuần tra nhân dân do cảnh sát khu vực chủ trì, phối hợp với thành viên các tổ bảo vệ an ninh, trật tự đi sâu vào các ngõ, khu dân cư để nắm tình hình, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác. Tổ tuần tra phòng, chống tội phạm do lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm chủ trì, tập trung vào những tuyến, địa bàn có nguy cơ phức tạp.

Tại xã Đại Xuyên, các ca tuần tra xuyên đêm cũng được duy trì theo kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội. Trong tháng 9-2026, Công an xã đã bố trí 90 lượt tổ tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm, với 36 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Hai tổ tuần tra hoạt động từ 22h hôm trước đến 4h hôm sau, chia thành hai ca, khép kín địa bàn. Các tuyến đường liên thôn, liên xã, khu vực giáp ranh, những địa bàn có biểu hiện phức tạp về an ninh, trật tự, cùng các cơ sở kinh doanh như quán karaoke, hàng ăn đêm, điểm internet... được tập trung kiểm tra, nắm tình hình.

Chủ động ngăn ngừa từ xa

Theo Trung tá Lê Tiến Đạt, Phó Trưởng Công an xã Tam Hưng, chủ động phòng ngừa từ xa là phương châm xuyên suốt trong công tác phòng, chống tội phạm. Chính vì vậy, từ đầu tháng 9-2026, Công an xã xác định khu vực đường 427 dẫn vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trường Trung học phổ thông Thanh Xuân là điểm học sinh thường tụ tập, có biểu hiện lôi kéo đi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Công an xã Tam Hưng đã lập chốt bảo đảm an ninh, trật tự từ 19h hằng ngày. Từ khi triển khai, tại khu vực này không xảy ra vụ việc phức tạp, cũng không xuất hiện tình trạng tụ tập, gây rối.

Tại xã Đại Xuyên, Thiếu tá Đỗ Đình Chung, Phó Trưởng Công an xã Đại Xuyên cho biết, Ban Chỉ huy Công an xã duy trì kiểm tra, đôn đốc công tác tuần tra hằng ngày; đồng thời tiến hành điều tra cơ bản, xác định những tuyến, khu vực có dấu hiệu phức tạp để bố trí lực lượng phù hợp. Công tác phối hợp với các tổ tuần tra của Công an thành phố và lực lượng trên địa bàn giáp ranh cũng được duy trì, nhằm kịp thời phát hiện, phòng ngừa từ xa những vụ việc có nguy cơ phát sinh, nhất là các vụ việc liên quan đến nhiều địa bàn.

Tại khu vực nội đô, yêu cầu đặt ra là kiểm soát những tuyến đường có mật độ phương tiện cao, các điểm có nguy cơ thanh thiếu niên tụ tập, gây rối hoặc điều khiển phương tiện với tốc độ cao. Tại phường Kim Liên, từ 19h đến 22h, cảnh sát khu vực, cảnh sát trật tự và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phối hợp tổ chức tuần tra nhân dân. Từ 22h hôm trước đến 6h hôm sau, lực lượng chuyên trách tập trung tuần tra tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, chủ động phát hiện, ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện tốc độ cao, gây rối hoặc có biểu hiện đua xe trái phép.

Trung tá Nguyễn Ngọc Kiên, Phó Trưởng Công an phường Kim Liên cho biết, đơn vị duy trì tuần tra thường xuyên, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, các lực lượng của Công an thành phố, Công an các phường lân cận và Tổ liên ngành 141 để kiểm soát địa bàn. Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an phường Kim Liên ghi nhận 5 vụ việc thanh thiếu niên gây rối hoặc có biểu hiện gây rối trật tự công cộng. Trong đó, 2 vụ với 10 người đang được xác minh; 1 vụ với 3 người bị xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ; 2 vụ án gây rối trật tự công cộng với 6 đối tượng đã bị khởi tố.

Những đêm thức trắng của cán bộ, chiến sĩ Công an có thể không được nhiều người biết đến. Phía sau sự bình yên của mỗi con đường, mỗi khu phố là những bước chân tuần tra âm thầm, bền bỉ. Họ lặng lẽ bám địa bàn, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và ngăn chặn nguy cơ mất an ninh, trật tự, góp phần bảo vệ cuộc sống của người dân Thủ đô.