Tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Đức Anh gây ra vụ thảm sát 3 mẹ con ở Đồng Nai

Hội đồng xét xử tuyên tử hình bị cáo Nguyễn Nguyễn Đức Anh.

Theo Hội đồng xét xử, tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Đức Anh đã khai nhận rõ và thừa nhận hành vi phạm tội, phù hợp với nội dung cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Đồng Nai.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Nguyễn Đức Anh là man rợ, mất nhân tính, quyết liệt thực hiện hành vi tới cùng, mang tính côn đồ cao, với mục đích tước đoạt mạng sống của 4 người, người chồng là anh N.V.Q không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo.

Từ nhận định trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh tử hình về tội "Giết người", 6 năm tù về tội "Sử dụng vũ khí quân dụng", tổng hợp hình phạt là tử hình.

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát nhân xác định tại thời điểm phạm tội, Nguyễn Đức Anh hoàn toàn có đủ năng lực nhận thức và khả năng điều khiển hành vi của mình.

Đại diện Viện kiểm sát đánh giá hành vi của bị cáo cực kỳ dã man, thể hiện bản chất côn đồ, bất chấp quy định pháp luật.

Đặc biệt, bị cáo thực hiện hành vi hung hãn, tàn bạo đối với các cháu thiếu nhi, những người chưa đến tuổi trưởng thành, trẻ em chưa đủ 16 tuổi.

Từ đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Đức Anh mức án tử hình tử hình về tội "Giết người", từ 6-7 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hợp hình phạt đề nghị là tử hình.

Về trách nhiệm dân sự, Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử xem xét, cân nhắc buộc bị cáo bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần, mất thu nhập trong lao động cho đại diện hợp pháp các bị hại theo quy định pháp luật.

Tại phiên tòa, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại yêu cầu hội đồng xét xử tuyên bị cáo bồi thường tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng về chi phí điều trị, mai táng, thu nhập bị mất, cấp dưỡng…

Theo cáo trạng, Nguyễn Nguyễn Đức Anh và chị Đ.T.P.A (17 tuổi, ngụ ấp Bùi Chu, xã Bình Minh) từng có quan hệ tình cảm. Sau khi chị P.A. chủ động chia tay, ngày 3/9/2026, Nguyễn Đức Anh tìm cách đột nhập vào nhà chị nhưng không vào được do cửa khóa.

Nguyễn Đức Anh sau đó sang nhà anh N.V.Q. ở liền kề và đột nhập vào bên trong. Tại đây, Nguyễn Đức Anh dùng dao tấn công anh Q. Khi chống trả để bảo vệ bản thân, anh Q. làm Nguyễn Đức Anh bị thương. Nguyễn Đức Anh tiếp tục truy đuổi anh Q. ra đường phía trước nhà, dùng dao tấn công nhiều lần. Anh Q. bị nhiều thương tích nghiêm trọng; tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định là 76%.

Cũng theo cáo trạng, sau khi tấn công anh Q., Nguyễn Đức Anh quay vào nhà và tiếp tục tấn công các thành viên trong gia đình. Chị H.T.M., vợ anh Q., tử vong; cháu N.N.H., sinh năm 2025, tử vong tại hiện trường. Cháu N.T.H., sinh năm 2015, bị thương đặc biệt nghiêm trọng và sau đó tử vong.

Lực lượng Công an Thành phố Đồng Nai bắt giữ Nguyễn Nguyễn Đức Anh tại hiện trường ngay sau khi vụ việc xảy ra.

Ba người tử vong, trong đó có hai trẻ nhỏ; người còn lại mang thương tích nặng. Những hậu quả được ghi nhận trong hồ sơ cho thấy mất mát đặc biệt lớn đối với gia đình bị hại. Vụ án đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự và đời sống người dân trên địa bàn.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Đồng Nai phối hợp với Cơ quan điều tra, thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra nhằm bảo đảm các hoạt động điều tra được tiến hành khách quan, toàn diện, đúng quy định pháp luật. Việc đánh giá tài liệu, chứng cứ là cơ sở để xác định hành vi bị truy tố và căn cứ áp dụng pháp luật.