Hạnh phúc đã gõ cửa trái tim em

Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài dự thi của em Nguyễn Minh Lâm, học sinh lớp 4A5, Trường Tiểu học Long Biên (Hà Nội), tham gia hạng mục “Viết về Trường học Hạnh phúc” thuộc Cuộc thi “Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026”. Tác phẩm vinh dự được lựa chọn vào TOP 10 bài viết truyền cảm hứng tại cuộc thi.

Trước đây nếu ai hỏi em: "Đi học có hạnh phúc không?", có lẽ em sẽ ngẩn người một lúc rồi trả lời rất đơn giản:

"Đi học là để học bài, còn giờ ra chơi được chơi với các bạn."

Trong suy nghĩ của một cậu bé như em, trường học là những tiết toán, tiếng Việt, tiếng Anh; là tiếng trống báo giờ vào lớp; là những lần giơ tay phát biểu; là sân trường đầy tiếng cười mỗi giờ ra chơi. Em chưa từng nghĩ sâu hơn rằng tại sao mỗi ngày mình lại thích đến trường, tại sao có những người không phải ông bà, bố mẹ mà vẫn quan tâm mình nhiều đến thế.

Cho đến năm lớp ba.

Một năm học có thật nhiều chuyện không may xảy đến với em. Nhưng cũng chính năm học ấy đã giúp em hiểu ra một điều mà có lẽ em sẽ nhớ suốt cuộc đời:

Hạnh phúc đôi khi không phải những điều thật lớn lao. Hạnh phúc có thể bắt đầu từ một trang vở mà bạn chép giúp, một cuộc điện thoại hỏi thăm, một bàn tay xách hộ chiếc cặp hay một bữa cơm được chuẩn bị riêng bằng tất cả sự yêu thương.

Câu chuyện bắt đầu bằng một ngày em gãy tay.

Đối với một học sinh lớp ba, bị gãy tay không chỉ là đau. Điều làm em lo lắng hơn cả là:

"Ngày mai mình viết bài thế nào?"

"Mình có theo kịp các bạn không?"

"Còn giải thi đấu bóng bàn sắp tới thì sao?"

Chiếc tay bó bột nặng trĩu khiến những việc vốn rất bình thường bỗng trở nên khó khăn. Cầm bút khó, mở sách khó, mang cặp cũng khó.

Nhưng rồi em phát hiện ra mình không phải làm tất cả việc ấy một mình.

Mỗi giờ ra chơi, trong khi các bạn khác có thể chạy ra sân chơi đùa hoặc nghỉ ngơi, một vài bạn lại ngồi xuống cạnh em. Bạn này cầm vở, bạn kia cầm bút, rồi các bạn thay nhau chép giúp em những phần bài em chưa thể tự viết.

Có hôm em nói:

Thôi, các bạn đi chơi đi, mình tự viết cũng được.

Nhưng bạn lại cười:

Không sao đâu! Chép xong rồi chúng mình cùng chơi.

Khi ấy em chỉ thấy vui vì không bị thiếu bài. Sau này nghĩ lại, em mới hiểu: các bạn đã dành những phút ra chơi của mình để giúp em, mà không hề coi đó là một việc phiền phức. Có lẽ tình bạn bắt đầu từ những điều như thế.

Những ngày em gãy tay cũng là lúc kỳ thi bóng bàn đang đến gần. Em đã tập luyện rất nỗ lực từ trước đó và rất mong chờ cuộc thi. Vì thế, mỗi lần nhìn vào cánh tay bó bột, em buồn lắm. Em sợ tất cả sự cố gắng, kiên trì trước đó sẽ trở thành vô ích.

Thầy Đạt biết chuyện.

Nhưng thầy không làm em lo lắng về các câu liên quan tới cuộc thi. Thầy chỉ nhẹ nhàng động viên:

Con cứ chữa tay cho thật tốt đã. Chuyện khác đừng lo.

Một câu nói rất đơn giản, nhưng khiến em nhẹ lòng. Thầy không hỏi em bao giờ có thể thi lại. Thầy cũng không trách vì việc tập luyện bị gián đoạn. Thầy chỉ muốn em khoẻ.

Sau này, khi tay em tháo bột, nó vẫn còn yếu. Chỉ còn lại một tuần tập luyện trước khi giải diễn ra. Em nghĩ rằng mình khó có thể làm được.

Thầy cùng em tập luyện từng động tác, nhặt từng quả bóng, sửa từng cú đánh. Khi em đánh hỏng, thầy động viên. Khi em làm tốt hơn một chút, thầy cười thật vui vẻ.

Một tuần ấy không dài, nhưng thật đặc biệt. Và rồi điều mà em không nghĩ đến đã xảy ra: em giành được giải Ba bóng bàn.

Ngày nhận giải, em vui không chỉ vì có huy chương. Em vui vì biết rằng phía sau thành tích nhỏ bé ấy đong đầy sự kiên nhẫn và yêu thương của thầy.

Em nghĩ giải thưởng đó không chỉ riêng em. Nó còn là món quà dành cho người thầy đã không bỏ cuộc khi học trò của mình gặp khó khăn.

Em cứ nghĩ chuyện gãy tay đã là thử thách lớn nhất của năm lớp ba.

Nhưng một ngày khác, em bị đau bụng dữ dội và phải nhập viện vì viêm ruột.

Lần này em không thể đến trường trong nhiều ngày. Nằm trên giường bệnh em nhớ lớp. Em nhớ chiếc bàn của mình, nhớ chiếc bảng đen, nhớ tiếng cô giảng bài, nhớ cả những lúc lớp học hơi ồn và cô phải nhắc chúng em. Đan xen cùng nỗi nhớ là nỗi lo mất bài. Thế nhưng em đâu thể biết rằng ở lớp các bạn vẫn thay em viết từng con số, từng hàng chữ viết lên quyển vở có tên Nguyễn Minh Lâm. Ngày qua ngày, những trang vở vẫn được viết đầy đủ.

Cô lao công cũng nhớ em.

Bác bếp trưởng cũng nhớ em.

Có những người em không học một tiết nào với họ, nhưng họ vẫn biết em đang đau, vừa ốm dậy và cần được giúp đỡ.

Những ngày em phải nghỉ ở nhà, sau giờ học các bạn lại rủ nhau đến chơi. Không phải lúc nào cũng có gì đặc biệt. Các bạn chỉ ngồi cạnh em, kể chuyện ở lớp, nói vài câu vui sôi cười.

Những lúc ấy, em hiểu rằng khi mình buồn, đôi khi không cần ai làm điều gì thật lớn. Chỉ cần có người ngồi cạnh mình cũng đủ ấm áp.

Rồi năm lớp ba cũng kết thúc.

Bước sang lớp bốn, em được cô Hinh đón bằng sự dịu dàng và quan tâm. Cô luôn hỏi han sức khỏe và khiến em cảm thấy yên tâm. Em nhận ra rằng yêu thương trong ngôi trường này không dừng lại khi một năm học kết thúc, mà được tiếp nối từ cô giáo này đến cô giáo khác, từ lớp học này sang lớp học khác.

Bây giờ nếu có ai hỏi:

"Trường học hạnh phúc là gì?"

Em nghĩ mình đã có câu trả lời.

Trường học hạnh phúc không phải là nơi không có bài kiểm tra khó hay không có những ngày buồn.

Năm lớp ba của em có rất nhiều chuyện không vui để chờ em quay trở lại.

Khi biết tin em được ra viện, cô Thủy, các bác phụ huynh và các bạn đã đến thăm em.

Hôm ấy, căn nhà đông vui hẳn lên. Nhìn những gương mặt quen thuộc, em chợt hiểu: dù không đến lớp, vẫn có rất nhiều người nhớ đến mình.

Rồi có một khoảng thời gian em lại gặp những biểu hiện sức khỏe bất thường mà bác sĩ chưa thể gọi tên hay tìm ra nguyên nhân. Em không hiểu hết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết bố mẹ lo lắng và em cũng bắt đầu thấy sợ.

Nhưng tối nào cô Thủy - giáo viên chủ nhiệm lớp ba của em cũng gọi điện hỏi thăm:

Hôm nay con thấy thế nào rồi?

Con có ăn được không?

Có đỡ mệt hơn hôm qua không?Có hôm cô còn kể cho em nghe chuyện ở lớp, các bạn hôm nay học gì, lớp có chuyện gì vui.

Nhờ có những cuộc gọi ấy, em cảm thấy mình là một phần của lớp học. Em không bị bỏ lại phía sau.

Không chỉ có cô Thúy, mà các thầy cô dạy tiếng Anh và những môn học khác cũng lo lắng cho em. Khi đến thời gian kiểm tra, các cô đã cố gắng sắp xếp một phòng thi riêng, tính toán thời gian phù hợp để em có thể vừa hoàn thành bài kiểm tra, vừa không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ngày đó em chưa hiểu hết.

Sau này em mới biết, để học sinh được thi riêng như vậy, các cô đã phải sắp xếp rất nhiều thứ. Các cô đã chạy đua với thời gian, nhưng không phải để em đạt điểm cao hơn bạn khác.

Các cô chỉ muốn em có cơ hội hoàn thiện việc học mà vẫn được bảo vệ sức khỏe. Khi ấy em mới hiểu "cô giáo như mẹ hiền" là thế nào.

Khi em trở lại trường, sức khỏe của em vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Mỗi ngày bếp ăn của trường phải chuẩn bị hàng nghìn suất ăn, vậy mà bác Hiếu - bếp trưởng vẫn nhớ chuẩn bị riêng cho em những món dễ ăn phù hợp với đường tiêu hóa đang phục hồi.

Những ngày tay em chưa khỏe, bác Hùng bảo vệ thường đón em tại cổng, xách cặp và đưa em vào hành lang tầng một. Ở đó, cô Loan lao công lại giúp em mang lên cầu thang.

Chiếc cặp của em chẳng có gì đặc biệt, nhưng mỗi lần nhìn mọi người chuyền tay nhau giúp đỡ, em lại thấy như cả ngôi trường đang ôm ấp em. Thật nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng ấm áp.

Em từng nghĩ người quan tâm tới học sinh chỉ có thầy cô.

Nhưng hoá ra bác bảo vệ cũng nhớ em.

Em từng gãy tay

Em từng nằm viện

Em từng lo lắng vì không biết sức khỏe của mình sẽ thế nào

Nhưng cũng chính trong những ngày khó khăn nhất, em nhìn thấy rõ nhất tình yêu của những người xung quanh.

Em thấy tình bạn trong những trang vở với những nét bút khác nhau.

Em thấy tình yêu của cô Thủy trong những cuộc gọi mỗi tối.

Em thấy sự kiên nhẫn của thầy Đạt trong từng buổi tập, ánh mắt tự hào trong khoảnh khắc em được xướng tên lên nhận giải.

Em thấy sự quan tâm của bác Hiếu trong mỗi phần cơm chuẩn bị riêng.

Em thấy sự ấm áp trong chiếc cặp được bác Hùng và cô Loan chuyền tay nhau mang giúp em mỗi sáng.

Em thấy tình thương trong việc các thầy cô sắp xếp phòng thi riêng để giữ gìn sức khoẻ cho em.

Và em thấy được yêu thương mỗi khi được thấy các bạn xuất hiện trước cửa nhà sau giờ tan học.

Tất cả đều là những việc rất nhỏ.

Nhưng rất nhiều điều nhỏ bé ấy đã ghép lại thành một điều thật lớn: Cảm giác mình thuộc về nơi này!

Trước đây em nghĩ rằng gia đình là nơi có bố mẹ, ông bà và những người có cùng máu mủ.

Bây giờ em có thêm một gia đình khác.

Đó là trường học của em.

Ở ngôi nhà ấy có thầy cô luôn dõi theo em, có bạn bè sẵn sàng dành giờ ra chơi để giúp em, có bác bảo vệ ở cổng, có cô lao công vô tình hay cố ý chờ em mỗi ngày ở chân cầu thang, có bác bếp trưởng luôn nhớ đến em giữa hàng nghìn suất ăn khác.

Họ không phải người thân của em.

Nhưng họ lại dành cho em những điều rất người thân.

Năm lớp ba đã dạy em một bài học không có trong sách giáo khoa.

Đó là bài học về tình thân và lòng yêu thương.

Không ai đứng trên bục giảng để dạy em bài học ấy.

Mọi người dạy em bằng những việc rất nhỏ mỗi ngày.

Một trang vở có thể được chép lại.

Một cánh tay gãy rồi sẽ lành.

Một trận ốm rồi cũng có thể qua đi.

Nhưng cảm giác được yêu thương trong những ngày mình yếu đuối nhất sẽ ở lại thật lâu.

Có lẽ là cả cuộc đời.

Vì thế, với em, trường học hạnh phúc chính là ngôi nhà thứ 2.

Ngôi nhà ấy không chỉ dạy em đọc, viết, làm toán hay chơi thể thao. Ngôi nhà ấy còn dạy em biết quan tâm, biết trân trọng và biết trao yêu thương cho người khác.

Năm lớp ba của em có những ngày thật nhiều nước mắt.

Nhưng khi nhớ lại, điều hiện hữu trong trái tim em không phải là nỗi đau.

Đó là tiếng cười giòn tan của các bạn.

Là giọng nói ấm áp của cô Thủy truyền qua điện thoại mỗi tối.

Là sự kiên nhẫn và ánh mắt tự hào của thầy Đạt.

Là phần cơm ấm bác Hiếu chuẩn bị.

Là khoảng thời gian tranh thủ ngắn ngủi của bác Hùng và cô Loan mỗi giờ em đến trường.

Là cô Hinh đón em vào năm học mới với ánh mắt thật ấm áp.

Và em biết: Hạnh phúc đã gõ cửa trái tim từ những điều nhỏ bé như thế đó.

Để rồi từ đây, mỗi sáng khi bước qua cánh cổng trường, em không nghĩ: "Hôm nay học gì?"

Mà em biết: "Mình đang trở về, trở về với ngôi nhà thứ hai thân yêu."

Hà Nội, ngày 30 - 9 - 2026