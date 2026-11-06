Hội nghị Khoa học Dinh dưỡng Toàn quốc 2026: Tiếp cận chăm sóc dinh dưỡng toàn diện theo vòng đời

Hội nghị Khoa học Dinh dưỡng Toàn quốc năm 2026 với chủ đề “Chăm sóc dinh dưỡng theo vòng đời: Từ dự phòng đến điều trị”. (Nguồn: Tạp chí Điện tử Thương hiệu & Công luận)

Ngày 30/10, Hội Dinh dưỡng Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Dinh dưỡng Toàn quốc năm 2026 tại Viện Dinh dưỡng, với chủ đề “Chăm sóc Dinh dưỡng theo vòng đời: Từ dự phòng đến điều trị”. Đồng hành cùng chương trình với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) góp phần lan tỏa nhận thức về chăm sóc sức khỏe và vai trò của dinh dưỡng trong đời sống.

Từ dự phòng đến điều trị: Cá thể hóa chăm sóc dinh dưỡng

Với 5 phiên chuyên môn và 18 báo cáo khoa học, hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề từ thực trạng, chính sách dinh dưỡng đến nhu cầu dinh dưỡng theo vòng đời, dinh dưỡng lâm sàng, tiết chế và mối liên hệ giữa dinh dưỡng với thực phẩm.

Các báo cáo nhấn mạnh nhu cầu dinh dưỡng khác nhau ở từng nhóm đối tượng, từ trẻ em, phụ nữ mang thai, cho con bú đến người trưởng thành và người cao tuổi. Trong đó, nhiều nội dung chuyên sâu được đề cập như vai trò của vi chất đối với tăng trưởng chiều cao, bổ sung sữa và tình trạng thấp còi ở trẻ em, dinh dưỡng thai kỳ và giải pháp điều trị béo phì.

Qua đó, các chuyên gia khẳng định chăm sóc dinh dưỡng cần được cá thể hóa theo từng giai đoạn cuộc đời, kết hợp đánh giá sớm nguy cơ và điều chỉnh chế độ ăn phù hợp nhằm nâng cao sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại hội nghị là báo cáo “Dinh dưỡng trong dự phòng và quản lý suy yếu ở người cao tuổi: Từ sàng lọc đến can thiệp” của BSCKII Đỗ Thị Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam.

Chủ đề đặt ra yêu cầu quan tâm đến tình trạng suy yếu ở người cao tuổi thông qua các bước sàng lọc, đánh giá và can thiệp phù hợp. Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng, việc nhận diện sớm những nguy cơ liên quan đến dinh dưỡng có ý nghĩa trong xây dựng kế hoạch chăm sóc phù hợp với thể trạng và nhu cầu của từng người.

Bên cạnh đó, báo cáo “Quản lý tối ưu dinh dưỡng tim mạch - thận - hội chứng chuyển hóa” của PGS.TS.BS. Phạm Huy Tuấn Kiệt, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội, tập trung vào mối liên hệ giữa các bệnh lý tim mạch, thận và chuyển hóa, đồng thời làm rõ giá trị lâm sàng và kinh tế y tế của can thiệp dinh dưỡng.

Khi nhiều bệnh lý cùng tồn tại, việc chăm sóc người bệnh đòi hỏi cách tiếp cận phối hợp, thay vì chỉ xem xét từng vấn đề riêng lẻ. Theo định hướng được trình bày, dinh dưỡng cần được xem là một thành phần trong chiến lược quản lý toàn diện, với các điều chỉnh về khẩu phần và chế độ ăn dựa trên tình trạng bệnh, nhu cầu năng lượng và những yêu cầu chăm sóc cụ thể.

Hai báo cáo cùng gợi mở một điểm chung: Chăm sóc dinh dưỡng cần bắt đầu từ việc nhận diện đúng nhu cầu, can thiệp phù hợp và theo dõi theo từng đối tượng. Đây cũng là cơ sở để kết nối giữa hoạt động dự phòng tại cộng đồng với chăm sóc dinh dưỡng trong môi trường lâm sàng.

Bên cạnh các nội dung trên, hội nghị còn cập nhật những vấn đề về tình trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân phẫu thuật ung thư đại trực tràng, người ghép thận, bệnh nhân hồi sức tích cực và người bệnh ung thư vùng đầu cổ đang điều trị. Các báo cáo góp phần mở rộng góc nhìn về vai trò của dinh dưỡng trong quá trình điều trị, phục hồi và nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Dinh dưỡng toàn diện bắt đầu từ những lựa chọn hàng ngày

Bên cạnh năng lượng, protein, vitamin và khoáng chất, nước là thành phần thiết yếu, tham gia các hoạt động sinh lý và duy trì cân bằng dịch trong cơ thể. Nhu cầu nước tùy thuộc vào độ tuổi, mức độ vận động, môi trường và tình trạng sức khỏe; riêng người mắc bệnh lý nền hoặc cần kiểm soát dịch nên tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế.

Do đó, chăm sóc dinh dưỡng toàn diện không chỉ dừng ở lựa chọn thực phẩm, xây dựng khẩu phần ăn mà còn cần chú trọng bổ sung đủ nước, đa dạng nguồn thực phẩm và điều chỉnh chế độ sinh hoạt phù hợp với nhu cầu cơ thể.

Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) đồng hành cùng hội nghị với vai trò nhà tài trợ Kim cương. (Nguồn: Tạp chí Điện tử Thương hiệu và Công luận)

Đồng hành cùng hội nghị với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, Vikoda hướng đến việc góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe thông qua những lựa chọn phù hợp trong đời sống hàng ngày.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, nguồn nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda được khai thác từ mỏ Đảnh Thạnh, Khánh Hòa. Nguồn nước hình thành qua hành trình địa chất, đi qua các tầng đá tự nhiên trước khi được khai thác và đóng chai tại nguồn.

Vikoda cho biết nguồn nước được khai thác từ độ sâu khoảng 220m, tại khu vực có nền địa chất đá granite cổ và vùng bảo vệ nguồn nước rộng khoảng 35 ha. Nước khoáng kiềm thiên nhiên pH 9.0 hoàn toàn tự nhiên là đặc tính nổi bật được thương hiệu chú trọng trong quá trình phát triển sản phẩm.

Để bảo toàn đặc tính nguồn nước, doanh nghiệp cho biết quy trình sản xuất được xây dựng theo hướng hạn chế sự can thiệp vào thành phần khoáng tự nhiên, kết hợp hệ thống khai thác và đóng chai tại nguồn. Các tiêu chuẩn quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm được áp dụng trong quá trình sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Với Vikoda, câu chuyện về nguồn nước không chỉ nằm ở những thông số sản phẩm mà còn bắt đầu từ hành trình hình thành trong lòng địa chất và trách nhiệm gìn giữ nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đó cũng là tinh thần được gửi gắm qua thông điệp thương hiệu “Vikoda - Nguyên bản như Ngọc Trong Đá”.

Những nội dung tại Hội nghị Khoa học Dinh dưỡng Toàn quốc năm 2026 cho thấy chăm sóc dinh dưỡng ngày càng được nhìn nhận theo hướng toàn diện, kết nối giữa dự phòng, điều trị và nhu cầu riêng của từng giai đoạn cuộc đời. Từ khẩu phần ăn, tình trạng chuyển hóa đến việc bổ sung nước phù hợp, mỗi yếu tố đều cần được cân nhắc trong bức tranh chăm sóc sức khỏe tổng thể.

Thông qua việc đồng hành cùng hội nghị, Vikoda tiếp tục thể hiện sự quan tâm đối với các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực dinh dưỡng, đồng thời lan tỏa thông điệp về những lựa chọn có ý thức trong chăm sóc sức khỏe hằng ngày - bắt đầu từ việc hiểu đúng nhu cầu của cơ thể và trân trọng những giá trị nguyên bản từ thiên nhiên.