Bộ Y tế đề nghị hạn chế bán thực phẩm nhiều đường, muối và chất béo trong căng tin trường học

Trước tình trạng ngộ độc thực phẩm vẫn xảy ra tại một số cơ sở giáo dục, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026, yêu cầu tăng cường kiểm soát chất lượng, nguồn gốc thực phẩm và bảo đảm an toàn bữa ăn học đường. Thực hiện chỉ đạo này, ngày 26/10/2026, Bộ Y tế ban hành Công văn số 8075/BYT-ATTP gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Bộ Y tế)

Hạn chế tối đa thực phẩm nhiều đường, muối và chất béo

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Công văn là Bộ Y tế đề nghị hạn chế tối đa việc kinh doanh trong căng tin trường học các loại thực phẩm không có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là những sản phẩm chứa nhiều đường, nhiều muối và nhiều chất béo.

Xét về mặt dinh dưỡng, việc tiêu thụ quá mức các nhóm thực phẩm này trong thời gian dài có thể gây ra những ảnh hưởng bất lợi đối với sức khỏe, nhất là ở trẻ em đang trong giai đoạn phát triển. Trong đó, thường xuyên sử dụng thực phẩm chứa nhiều đường có thể làm tăng nguy cơ sâu răng, thừa cân và béo phì. Chế độ ăn quá nhiều muối có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp, trong khi việc tiêu thụ nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch về lâu dài.

Trên thực tế, một số loại thực phẩm, đồ uống thường được học sinh lựa chọn như nước ngọt có đường, bánh kẹo, đồ ăn vặt nhiều muối hoặc các món chiên rán có thể chứa lượng đường, muối hay chất béo cao. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng còn phụ thuộc vào thành phần dinh dưỡng, khẩu phần và tần suất sử dụng của từng sản phẩm.

Vì vậy, việc hạn chế những thực phẩm không có lợi cho sức khỏe trong căng tin trường học không chỉ góp phần kiểm soát chất lượng dinh dưỡng mà còn giúp học sinh từng bước hình thành thói quen lựa chọn thực phẩm lành mạnh.

Bảo đảm dinh dưỡng phù hợp với từng độ tuổi học sinh

Bên cạnh việc hạn chế các nhóm thực phẩm trên, Bộ Y tế đề nghị các địa phương hướng dẫn cơ sở giáo dục xây dựng thực đơn bữa ăn nội trú, bán trú theo hướng dẫn chuyên môn về dinh dưỡng học đường. Thực đơn cần bảo đảm cân đối theo từng nhóm tuổi, cấp học, số bữa ăn tổ chức tại trường, nhu cầu năng lượng, tỷ lệ các chất sinh năng lượng và một số chất dinh dưỡng thiết yếu.

Điều này đặc biệt quan trọng bởi nhu cầu dinh dưỡng của học sinh có sự khác biệt giữa các độ tuổi và giai đoạn phát triển. Một bữa ăn học đường phù hợp không chỉ cần bảo đảm đủ năng lượng mà còn phải cung cấp đa dạng các nhóm chất dinh dưỡng, góp phần hỗ trợ sự phát triển thể chất và khả năng học tập của trẻ.

Đối với các đơn vị cung cấp bữa ăn nội trú, bán trú, Bộ Y tế đề nghị quy định rõ trách nhiệm khi thay đổi thực đơn. Các thay đổi cần được rà soát trước khi áp dụng, công khai bằng hình thức phù hợp và điều chỉnh thông tin khi thay đổi món ăn hoặc nguyên liệu.

Đồng thời, trách nhiệm của nhà trường và đơn vị cung cấp dịch vụ phải được phân định cụ thể trong từng công đoạn, đặc biệt đối với các suất ăn được chế biến bên ngoài cơ sở giáo dục, nhằm tránh chồng chéo hoặc bỏ trống trách nhiệm khi xảy ra sự cố.

Tăng cường kiểm tra nguồn gốc thực phẩm trong trường học

Cùng với yêu cầu về dinh dưỡng, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm và điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, phục vụ bữa ăn tại trường học.

Các cơ sở cung cấp thực phẩm, suất ăn cho nhiều trường học, đơn vị có số lượng suất ăn lớn hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm cần được tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất.

Bộ Y tế cũng đề nghị các trường học chủ động giám sát việc tổ chức bữa ăn, thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn theo quy định và phối hợp với cơ quan y tế khi xảy ra sự cố, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe học sinh./.