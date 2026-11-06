Hướng nghiên cứu mới về điều trị ung thư

Một nghiên cứu mới cho thấy vi khuẩn tồn tại trong khối u có thể là yếu tố làm giảm hiệu quả điều trị một số bệnh ung thư. (Nguồn: Shutterstock)

Một nghiên cứu tổng quan của các nhà khoa học thuộc Đại học Nam Khai (Trung Quốc), Đại học Utah (Mỹ) và Viện Ung thư, Bệnh viện Đại học Y Thiên Tân (Trung Quốc), công bố trên Tạp chí Cancer Biology & Medicine cho thấy, vi khuẩn tồn tại bên trong khối u có thể là một trong những yếu tố khiến một số bệnh ung thư khó đáp ứng với điều trị.

Nghiên cứu tập trung vào nhóm ung thư có tiên lượng xấu, đặc biệt là ung thư tuyến tụy, đại trực tràng và một số loại ung thư đường mật. Đây là những bệnh thường khó điều trị do khối u có khả năng ức chế phản ứng miễn dịch, biến đổi di truyền nhanh và hình thành lớp mô xơ dày đặc, cản trở thuốc tiếp cận tế bào ung thư.

Các nhà khoa học đã ghi nhận sự hiện diện của nhiều loại vi khuẩn trong những khối u này, bao gồm Fusobacterium nucleatum, Escherichia coli, Enterococcus faecalis và các loài thuộc chi Pseudomonas. Một số vi khuẩn có thể thúc đẩy phản ứng viêm, làm suy yếu hệ miễn dịch hoặc biến đổi cấu trúc hóa học của thuốc hóa trị, từ đó làm giảm hiệu quả điều trị.

Tuy nhiên, nhóm tác giả nhấn mạnh, việc phát hiện vi khuẩn trong khối u chưa đủ để kết luận chúng là nguyên nhân gây kháng thuốc. Những đặc điểm di truyền và môi trường bên trong khối u cũng có thể khiến bệnh tiến triển nhanh và khó kiểm soát.

Nghiên cứu đồng thời xem xét những hạn chế của công nghệ nano trong điều trị ung thư. Phương pháp này sử dụng các hạt kích thước siêu nhỏ để vận chuyển thuốc đến khối u, từng cho kết quả khả quan trên động vật nhưng hiệu quả bổ sung ở người còn hạn chế.

Theo các nhà khoa học, cấu trúc phức tạp và mô xơ dày đặc của khối u ở người khiến thuốc khó thâm nhập hơn so với các mô hình thực nghiệm. Nhóm nghiên cứu cũng đặt giả thuyết rằng nhiễm khuẩn có thể làm tăng tính thấm của mạch máu trong khối u, song chưa có bằng chứng lâm sàng xác nhận.

Từ những phát hiện trên, các tác giả đề xuất nghiên cứu kết hợp thuốc kháng sinh thông thường với thuốc hóa trị, thay vì phụ thuộc vào các hệ thống vận chuyển thuốc tiên tiến. Trong một số thử nghiệm trên động vật có khối u nhiễm khuẩn, việc phối hợp kháng sinh ciprofloxacin với thuốc hóa trị gemcitabine đã giúp cải thiện khả năng đáp ứng điều trị và hạn chế sự phát triển của khối u.

Dù vậy, hiệu quả của phương pháp này trên người vẫn chưa được xác định. Việc sử dụng kháng sinh khi chưa xác nhận nhiễm khuẩn còn tiềm ẩn nguy cơ phá vỡ hệ vi sinh có lợi và gia tăng tình trạng kháng kháng sinh. Nhóm nghiên cứu đề xuất phân tích dữ liệu điều trị của những bệnh nhân trước đây để đánh giá hiệu quả phối hợp hai loại thuốc, đồng thời nhấn mạnh cần có thêm bằng chứng lâm sàng trước khi áp dụng rộng rãi.

(theo SciTechDaily)