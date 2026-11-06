Ô nhiễm không khí nghiêm trọng gia tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Ô nhiễm không khí là một yếu tố môi trường được chứng minh là góp phần gây ra bệnh tiểu đường tuýp 2. (Nguồn: ANI)

Tiến sĩ Ambrish Mithal đưa ra cảnh báo trên trong bối cảnh bang Delhi nói chung và thủ đô New Delhi của Ấn Độ nói riêng tiếp tục đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng, với nhiều khu vực ghi nhận chất lượng không khí ở mức nguy hiểm đối với sức khỏe ở mọi lứa tuổi.

Tiến sĩ Mithal nêu rõ ô nhiễm không khí không chỉ ảnh hưởng đến bệnh tiểu đường theo nhiều cách mà còn có những nghiên cứu ở Ấn Độ chỉ ra tác động trực tiếp của bụi mịn PM2.5 đến tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường và tăng huyết áp.

Tiến sĩ nhấn mạnh: "Chỉ một tháng tiếp xúc với PM2.5 cũng có thể làm tăng lượng đường trong máu và sau nhiều năm sẽ đối mặt với 22% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường”.

Cũng theo Tiến sĩ Mithal, điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng ở Ấn Độ, quốc gia có chất lượng không khí ở mức báo động cùng với tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường và huyết áp cao. “Đây là yếu tố rất quan trọng vì Ấn Độ là một trong những quốc gia có số lượng bệnh nhân tiểu đường lớn nhất thế giới. Ngoài ra, không chỉ bệnh tiểu đường mà cả bệnh huyết áp cao cũng đang tăng lên rất nhanh”, ông cảnh báo.

Giải thích về cách thức các hạt bụi mịn ảnh hưởng đến cơ thể và sức khỏe con người, Tiến sĩ Mithal cho biết bụi mịn có thể thâm nhập vào phổi và đi vào máu, gây tổn thương mạch máu, viêm nhiễm cũng như làm tăng mức độ kháng insulin.

Các hạt bụi mịn chứa nitrat, sulfat, kim loại nặng và carbon. Chúng có kích thước rất nhỏ, đi thẳng vào phổi và máu, làm tổn thương thành động mạch, nên có thể dẫn đến bệnh mạch máu và tăng huyết áp. Ngoài ra, tuyến tụy cũng có thể bị ảnh hưởng và tác động đến sự điều tiết insulin, từ đó dẫn đến tình trạng kháng insulin.

Theo số liệu ghi nhận, chất lượng không khí ở Delhi trong ngày 5/11 vẫn ở mức “nguy hiểm” với chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức 482 vào lúc 8 giờ sáng theo giờ địa phương, trong đó một số khu vực báo cáo ô nhiễm ở mức “nghiêm trọng”.

Dữ liệu từ Ủy ban Kiểm soát Ô nhiễm Trung ương (CPCB) cho thấy đến chiều có 7 trạm quan trắc ghi nhận chỉ số AQI trên 400, dao động từ 405 đến 446, trong khi các trạm còn lại ghi nhận chỉ số thấp hơn, trong mức từ 268 đến 399.