Bỏ thuốc cường giáp, cẩn thận ngừng tuần hoàn vì cơn bão giáp trạng

Biến chứng chết người vì tự ý ngừng thuốc

Cơn bão giáp trạng là biến chứng cấp tính đặc biệt nguy hiểm của bệnh cường giáp, có thể gây rối loạn nhịp tim, suy tim, suy hô hấp, rối loạn ý thức, thậm chí ngừng tuần hoàn và tử vong. Đáng chú ý, tự ý ngừng thuốc, không điều trị hoặc điều trị không đầy đủ có thể khiến người bệnh đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.

Các bác sĩ bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, cơn bão giáp trạng, còn gọi là cơn cường giáp kịch phát, là tình trạng cấp cứu nội tiết xảy ra khi các biểu hiện nhiễm độc hormone tuyến giáp trở nên rầm rộ, ảnh hưởng đồng thời đến nhiều cơ quan. Bệnh có thể tiến triển nhanh, gây suy đa cơ quan và đe dọa trực tiếp tính mạng.

Tình trạng này có thể xuất hiện ở người mắc Basedow hoặc cường giáp không được điều trị, điều trị chưa đầy đủ hay tự ý ngừng thuốc. Các yếu tố thúc đẩy khác gồm nhiễm trùng, viêm phổi, phẫu thuật, chấn thương, stress, sinh con hoặc bệnh lý cấp tính nặng.

Cơn bão giáp trạng, hay cơn cường giáp kịch phát là một tình trạng cấp cứu nguy hiểm tính mạng được đặc trưng bởi sự xuất hiện kịch phát của các biểu hiện ngộ độc giáp. Khi bão giáp được mô tả lần đầu tiên, tỷ lệ tử vong lên đến gần 100%. Ngày nay, tiên lượng đã được cải thiện rõ rệt nếu việc điều trị thích hợp được bắt đầu sớm; Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong vẫn còn khoảng 20%.

Ảnh minh họa BVCC

Theo thông tin chuyên môn về cơn bão giáp trạng, tỷ lệ tử vong từng gần 100% khi biến chứng này mới được mô tả. Nhờ tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị, tiên lượng đã cải thiện đáng kể, song tỷ lệ tử vong vẫn khoảng 20%.

Người bệnh thường có biểu hiện sốt cao, có thể trên 39°C, vã mồ hôi, mất nước, tim đập nhanh, hồi hộp, rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp hoặc suy tim. Các triệu chứng tiêu hóa như buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy cũng có thể xuất hiện.

Ở hệ thần kinh, người bệnh có thể bồn chồn, kích động, mất ngủ, lú lẫn, rối loạn ý thức, co giật hoặc hôn mê. Đây là những dấu hiệu cảnh báo biến chứng nặng, đặc biệt khi đi kèm sốt cao, khó thở hoặc tim đập nhanh bất thường.

Thực tế điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương ghi nhận những trường hợp cường giáp diễn biến nặng, trong đó có người bệnh tự ý bỏ thuốc hoặc chưa điều trị bệnh.

Một bệnh nhân 69 tuổi, có tiền sử Basedow và nhiều bệnh lý phối hợp, tự ý ngừng thuốc 20 ngày. Khi nhập viện, người bệnh sốt 39,5°C, mệt mỏi, tức ngực, khó thở, nhịp tim nhanh. Trên nền bệnh lý sẵn có và nhiễm trùng hô hấp, bệnh nhân có nguy cơ diễn biến thành cơn bão giáp trạng.

Một trường hợp khác là bệnh nhân 32 tuổi, có tiền sử cường giáp, tự ý bỏ thuốc 20 ngày. Khi nhập viện, người bệnh có tuyến giáp to, rối loạn nhịp tim hoàn toàn, nhịp tim lên tới 185 lần/phút. Bệnh diễn biến nguy kịch với khó thở, tím tái, ngừng tuần hoàn. Bệnh nhân phải được cấp cứu, đặt nội khí quản và thở máy.

Đáng chú ý, bệnh nhân 19 tuổi có biểu hiện cổ to, run tay chân, hồi hộp, đánh trống ngực, mệt mỏi kéo dài nhiều tháng nhưng chưa điều trị. Khi nhập viện, người bệnh mệt tăng, hồi hộp kéo dài, mất ngủ nhiều; được chẩn đoán cơn bão giáp trạng, trạng thái động kinh chưa rõ nguyên nhân, theo dõi viêm phổi. Bệnh nhân phải cấp cứu, đặt nội khí quản và thở máy.

Bỏ thuốc cường giáp dễ biến chứng cơn bão giáp trạng - Ảnh minh họa BVCC

Không tự ý ngừng thuốc khi thấy khỏe hơn

Theo các khuyến cáo của các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương, người mắc cường giáp không nên chủ quan khi triệu chứng thuyên giảm. Việc cảm thấy khỏe hơn không đồng nghĩa bệnh đã ổn định hoặc khỏi hoàn toàn. Tự ý dừng thuốc, giảm liều hay thay đổi phác đồ có thể khiến bệnh tái phát, làm tăng nguy cơ biến chứng.

Người bệnh cần tuân thủ điều trị, tái khám và xét nghiệm hormone tuyến giáp đúng lịch để bác sĩ theo dõi, điều chỉnh thuốc phù hợp. Các bệnh lý đi kèm như tim mạch, đái tháo đường, nhiễm trùng cũng cần được kiểm soát.

Khi xuất hiện sốt cao, tim đập nhanh bất thường, khó thở, đau ngực hoặc rối loạn ý thức ở người có tiền sử cường giáp, cần nghĩ đến nguy cơ biến chứng nặng và đưa người bệnh đến cơ sở y tế cấp cứu ngay.

Chủ động khám chuyên khoa khi có biểu hiện cổ to, run tay, hồi hộp, sụt cân, vã mồ hôi hoặc mất ngủ kéo dài; tuân thủ điều trị và tái khám đúng hẹn là những biện pháp quan trọng giúp kiểm soát cường giáp, phòng ngừa cơn bão giáp trạng và bảo vệ tính mạng.