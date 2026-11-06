Bé trai 2 ngày tuổi thủng dạ dày, được bác sĩ Thanh Hóa cứu sống

Ngày 6.11, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa điều trị thành công một trường hợp trẻ sơ sinh bị viêm phúc mạc do thủng dạ dày. Bệnh nhi được phẫu thuật cấp cứu khi mới 2 ngày tuổi, trong tình trạng nguy kịch, sau đó trải qua gần 3 tuần điều trị, hồi sức tích cực.

Các bác sĩ theo dõi, chăm sóc bệnh nhi sơ sinh sau phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Trước đó, ngày 15.10, Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận bệnh nhi nam 2 ngày tuổi, sinh đủ tháng, nặng 2,9kg, được chuyển từ Bệnh viện huyện Như Xuân do bụng chướng nhiều.

Theo gia đình, sau sinh trẻ được nuôi bằng sữa công thức và đã đi phân su bình thường. Tuy nhiên, sang ngày thứ hai, trẻ bắt đầu nôn trớ, bụng chướng tăng dần, quấy khóc nhiều. Khi nhập viện, bệnh nhi có biểu hiện da tái, bụng chướng căng, dịch dạ dày gợn bẩn, không đại tiện.

Kết quả siêu âm ghi nhận ít dịch tự do giữa các quai ruột. Đặc biệt, phim X-quang phát hiện khí tự do trong ổ bụng, dấu hiệu gợi ý thủng tạng rỗng. Các chỉ số xét nghiệm nhiễm trùng cũng tăng cao, cho thấy tình trạng bệnh diễn biến nghiêm trọng.

Trước nguy cơ đe dọa tính mạng của trẻ, các bác sĩ Khoa Sơ sinh nhanh chóng phối hợp hội chẩn với Khoa Ngoại Tổng hợp và Khoa Hồi sức Tích cực Sơ sinh, thống nhất phẫu thuật cấp cứu.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được xác định viêm phúc mạc do thủng dạ dày. Đây là bệnh lý hiếm gặp ở trẻ sơ sinh, có thể diễn biến nhanh, gây nhiễm trùng nặng và nguy hiểm đến tính mạng nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Sau mổ, trẻ được chuyển đến Khoa Hồi sức Tích cực Sơ sinh để tiếp tục điều trị. Các bác sĩ triển khai hỗ trợ hô hấp, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch, sử dụng kháng sinh phổ rộng, truyền máu và theo dõi chặt chẽ các chỉ số sinh tồn.

Quá trình điều trị đòi hỏi sự phối hợp liên tục giữa các chuyên khoa, đặc biệt trong kiểm soát nhiễm trùng, duy trì chức năng hô hấp, tuần hoàn và bảo đảm dinh dưỡng cho bệnh nhi.

Sau gần 3 tuần điều trị, khi được 20 ngày tuổi, sức khỏe trẻ cải thiện rõ rệt. Bệnh nhi đã bú tốt, bụng hết chướng, vết mổ khô, đại tiện phân vàng bình thường, các chỉ số nhiễm trùng giảm đáng kể. Theo thông tin của bệnh viện, trẻ dự kiến sớm được xuất viện.

BSCKI. Đỗ Thị Phương, Phó trưởng khoa Hồi sức Tích cực Sơ sinh, bác sĩ trực tiếp điều trị, cho biết kết quả này là nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa các khoa chuyên môn và việc tuân thủ chặt chẽ quy trình điều trị.

Theo bác sĩ Phương, với trẻ sơ sinh mới 2 ngày tuổi, phẫu thuật cấp cứu đòi hỏi sự nhanh chóng, tỉ mỉ và chính xác. Giai đoạn hồi sức sau mổ cũng đặc biệt quan trọng, bởi trẻ cần được hỗ trợ toàn diện để duy trì hô hấp, tuần hoàn, dinh dưỡng và kiểm soát nhiễm trùng.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần đặc biệt chú ý những dấu hiệu bất thường ở trẻ sơ sinh, nhất là trong những ngày đầu sau sinh.

Các biểu hiện như quấy khóc bất thường, li bì, khó đánh thức, bú kém hoặc bỏ bú, nôn nhiều, bụng chướng, không đại tiện kèm biểu hiện bất thường đều cần được theo dõi sát.

Đặc biệt, khi trẻ nôn dịch màu xanh, vàng bất thường, đen hoặc có máu; bụng chướng tăng nhanh; phân có nhầy, máu hoặc không đại tiện kèm tình trạng bất thường, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay.

Các bác sĩ lưu ý, không nên tự ý sử dụng thuốc hoặc chờ đợi triệu chứng tự hết khi trẻ có dấu hiệu cảnh báo. Việc phát hiện sớm, đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong xử trí các bệnh lý cấp cứu ngoại khoa, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho trẻ sơ sinh.