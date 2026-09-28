Hai 'sứ giả' gấu trúc đến Mỹ

Hai chú gấu trúc được vận chuyển trên chiếc máy bay Boeing 777-F của FedEx, được gọi là "FedEx Panda Express". Ảnh do FedEx cung cấp

Máy bay Boeing 777 của FedEx chở hai con gấu trúc từ Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta.

Theo Vườn thú Atlanta, Ping Ping là gấu đực, sinh tháng 3-2020; Fu Shuang là gấu cái, sinh tháng 10-2020. Cả hai được đưa sang Mỹ từ Cơ sở Nghiên cứu nhân giống gấu trúc khổng lồ Thành Đô.

Hai con gấu trúc sẽ được cách ly, kiểm tra sức khỏe khoảng 1 tháng tại khu vực an toàn sinh học thuộc khu phức hợp gấu trúc mới. Trong thời gian này, các chuyên gia và nhân viên Trung Quốc tiếp tục phối hợp với Vườn thú Atlanta giúp chúng thích nghi với môi trường mới. Khách tham quan chưa thể xem Ping Ping và Fu Shuang.

Sự trở lại của gấu trúc tại Atlanta vừa phục vụ bảo tồn, nghiên cứu, vừa tiếp nối hình thức giao lưu nhân dân đặc biệt trong quan hệ Trung Quốc - Mỹ.

Xe chở hai con gấu trúc Ping Ping và Fu Shuang rời Cơ sở Nghiên cứu nhân giống gấu trúc khổng lồ Thành Đô để đến Vườn thú Atlanta, bắt đầu thời gian lưu trú 10 năm. Ảnh: Tân Hoa Xã

Vườn thú Atlanta hợp tác với Trung Quốc về bảo tồn gấu trúc từ năm 1999. Thỏa thuận trước đó kết thúc năm 2024, khi bốn con gấu trúc gồm Lun Lun, Yang Yang và hai con của chúng là Ya Lun, Xi Lun trở về Trung Quốc. Trong 25 năm hợp tác, cặp Lun Lun và Yang Yang đã sinh 7 gấu trúc con tại Atlanta.