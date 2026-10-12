Mất người tai hại, Liverpool thua trắng Man City ở vòng 6 Ngoại hạng Anh

Liverpool để thua dễ dàng Manchester City sau tấm thẻ đỏ của Ryan Gravenberch. Ảnh: EPA/ADAM VAUGHAN

Tấm thẻ đỏ tai hại của Ryan Gravenberch đã mở toang cánh cửa giúp Manchester City đánh bại Liverpool với tỷ số 3-0 ngay tại Anfield. Màn thị uy sức mạnh ở vòng 6 Ngoại hạng Anh (diễn ra vào đêm 11/10 theo giờ Việt Nam) khẳng định bản lĩnh của thầy trò Enzo Maresca trong cuộc đua vô địch.

Đại chiến trên thánh địa Anfield diễn ra trong bầu không khí nghẹt thở khi đôi bên đều khát khao bảo vệ mạch trận bất bại. Đây cũng là lần đầu tiên sau gần một thập kỷ, cuộc so tài đỉnh cao giữa hai thế lực vắng bóng cả Jurgen Klopp lẫn Pep Guardiola trên băng ghế chỉ đạo. Chưa kể những lùm xùm xung quanh án phạt của "The Citizens".

Huấn luyện viên Andoni Iraola cùng người đồng nghiệp Enzo Maresca nhanh chóng biến sân cỏ thành bàn cờ chiến thuật với những toan tính vô cùng thận trọng.

Hiệp một dần trở thành cuộc đọ sức thể lực khốc liệt với 18 pha phạm lỗi xuất phát từ các tình huống tranh chấp không khoan nhượng. "The Kop" chủ động khoét sâu vào cánh phải nhờ sự xông xáo của Victor Munoz, song hàng thủ áo xanh dưới sự chỉ huy của Ruben Dias vẫn đứng vững.

Phía bên kia chiến tuyến, "The Citizens" dù bị cô lập chân sút Erling Haaland suốt nửa đầu trận đấu nhưng vẫn giữ vững cự ly đội hình kỷ luật. Tân binh Elliot Anderson cùng tiền vệ Rayan Cherki từng bước giành lại quyền kiểm soát khu trung tuyến sau những phút đầu choáng ngợp. Hai đội khép lại 45 phút thi đấu giằng co mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước ngoặt định đoạt số phận trận đấu tại Anfield xuất hiện ở phút 62 sau một pha xử lý thiếu kiềm chế ở khu vực giữa sân. Ryan Gravenberch phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau cú vào bóng quyết liệt nhằm ngăn chặn Jeremy Doku, đẩy Liverpool vào tình cảnh phải chơi thiếu người.

Tận dụng triệt để ưu thế về mặt quân số, Manchester City lập tức trừng phạt đội chủ nhà bằng hai đòn đánh chớp nhoáng chỉ trong vòng ba phút. Phút 65, Erling Haaland giải tỏa áp lực với pha ra chân quyết đoán từ tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm địa đội chủ nhà, mở tỷ số trận đấu.

Tấm thẻ đỏ của Ryan Gravenberch khiến cục diện trận đấu thay đổi hoàn toàn. EPA/ADAM VAUGHAN

Liền sau đó, phút 68, chính Jeremy Doku nhân đôi cách biệt bằng siêu phẩm cứa lòng hiểm hóc vào góc cao khung thành Alisson Becker sau đường kiến tạo của Elliot Anderson.

Cơn ác mộng của "The Kop" chính thức khép lại khi Rayan Cherki dứt điểm cận thành ấn định tỷ số chung cuộc 3-0 ở phút 78. Màn trình diễn áp đảo từ sau tấm thẻ đỏ của Ryan Gravenberch giúp nửa xanh thành Manchester hiên ngang ca khúc khải hoàn ngay tại Anfield.

Kết quả chung cuộc: Liverpool 0-3 Manchester City

Cầu thủ ghi bàn:

Manchester City: Erling Haaland (65'), Jérémy Doku (68'), Rayan Cherki (78')

Thẻ đỏ: Ryan Gravenberch (62')