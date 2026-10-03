Mỹ xem xét tăng cường xuồng tự hành cỡ nhỏ để tuần tra biên giới

Động thái này nằm trong nỗ lực gia tăng ứng dụng công nghệ không người lái giá rẻ nhằm nâng cao khả năng giám sát biên giới và ngăn chặn hoạt động buôn lậu ma túy cũng như di dân vượt biên trái phép.

Chương trình được khởi động thử nghiệm từ tháng 1 với 10 xuồng tự hành tuần tra tại một đoạn sông Rio Grande, và Lầu Năm Góc hiện xem xét bổ sung thêm khoảng 50 xuồng nữa để mở rộng quy mô.

Các tàu tự hành này có tên gọi Lightfish, do công ty khởi nghiệp công nghệ quốc phòng Seasats có trụ sở tại San Diego sản xuất. Mỗi chiếc Lightfish có chiều dài khoảng 3,3 mét, trọng lượng khoảng 154 kg và có mức giá khoảng 240.000 USD.

Nhờ vận hành hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời, các xuồng này có khả năng hoạt động liên tục trong nhiều tháng mà không cần tiếp nhiên liệu hay bảo dưỡng định kỳ. Thiết kế nhỏ gọn cũng cho phép hai nhân viên dễ dàng hạ thủy hoặc thu hồi xuồng trực tiếp từ cầu tàu hoặc thùng xe bán tải.

Một chiếc Lightfish của Seasats. Ảnh: Seasats

Về mặt kỹ thuật, xuồng Lightfish được trang bị khoang tải trọng linh hoạt bao gồm camera quang điện, camera hồng ngoại, cảm biến tín hiệu và hệ thống định vị thủy âm sonar. Dữ liệu thu thập từ các cảm biến được truyền theo thời gian thực về các hệ thống phần mềm quân sự như nền tảng Maven Smart System của Palantir Technologies và Fortress của Anduril Industries. Hệ thống này lập tức phát cảnh báo và cung cấp thông tin theo dõi cho Lực lượng Tuần tra Biên giới Mỹ và Lực lượng Tuần tra Bờ biển Mỹ để kịp thời xử lý.

Theo số liệu từ Bộ Quốc phòng Mỹ, trung bình mỗi tháng các xuồng Lightfish đã hỗ trợ phát hiện 452 vụ vi phạm biên giới, dẫn đến việc bắt giữ 350 người và khiến 100 nỗ lực vượt biên bị hủy bỏ khi các nhóm di dân nhận ra họ đã bị phát hiện.

Đánh giá về hiệu quả của thiết bị, ông M. Roosevelt Ditlevson, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ, cho biết các xuồng không người lái là "giải pháp hiệu quả về chi phí để chặn bắt những kẻ vi phạm và duy trì sự hiện diện tại các khu vực mà bọn buôn lậu ma túy đang chuyển hướng đến".

Khả năng hoạt động của Lightfish. Video: X/MilitaryMechs

Sự xuất hiện của các phương tiện tự hành giúp giảm bớt gánh nặng cho các tàu tuần tra và máy bay có người lái của lực lượng chức năng Mỹ.

Năng lực vận hành của xuồng Lightfish đã được kiểm chứng qua hải trình xuyên Đại Tây Dương dài khoảng 6.437 km từ bang Nam Carolina (Mỹ) đến Bồ Đào Nha trong hơn hai tháng. Những thành công này đã mang lại hợp đồng mới trị giá hơn 24 triệu USD cho Seasats từ các khách hàng an ninh quốc gia Mỹ chỉ trong một tháng.

Ngoài Seasats, chính quyền Mỹ cũng đang thử nghiệm và mua sắm các thiết bị tự hành mặt nước từ các nhà cung cấp khác như Saronic, Saildrone và Splash. Lực lượng Tuần tra Bờ biển Mỹ đã triển khai 16 xuồng Saildrone Voyager tới khu vực Ngũ Đại Hồ và Bắc Đại Tây Dương với khả năng duy trì hoạt động khoảng 100 ngày mỗi đợt. Trong các đợt thử nghiệm trước đó tại vùng biển San Diego vào năm 2023, 5 xuồng Saildrone đã thực hiện hơn 30.000 lượt phát hiện tàu thuyền nhỏ với hiệu suất vận hành đạt 94%.