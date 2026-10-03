Từ máy lọc mật ong đến nấm Lim xanh: Những sáng kiến nông dân được vinh danh

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao giấy chứng nhận và Biểu trưng của chương trình cho các "Nhà khoa học của Nhà nông". Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Ngày 2/10 tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Chương trình tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII và trao giải Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” toàn quốc lần thứ XI.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các bộ, ngành, nhà khoa học và đại diện nông dân tham dự chương trình.

Năm nay, 42 cá nhân được tôn vinh danh hiệu “Nhà khoa học của nhà nông”; 24 nông dân có giải pháp, sáng kiến kỹ thuật tiêu biểu được trao giải.

Những sáng kiến bắt đầu từ sản xuất

Ba giải Nhất của Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” lần thứ XI đều gắn trực tiếp với những công việc thường ngày trong sản xuất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được trao giải với Máy tinh lọc mật ong NH:10/70.

Ông Vũ Văn Nghiên nhận giải với giải pháp quản lý, vận hành trang trại nuôi chim bồ câu Pháp thương phẩm theo hướng kinh tế tuần hoàn, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường sinh thái.

Giải Nhất còn lại thuộc về ông Lê Văn Hợp với quy trình công nghệ nuôi trồng nấm Lim xanh năng suất cao, kết hợp xử lý bã thải theo hướng kinh tế tuần hoàn.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao Giải Nhất cho 3 tác giả đạt giải cuộc thi "Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông toàn quốc" lần thứ XI. Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Các giải pháp tập trung vào những khâu cụ thể như chế biến sản phẩm, tổ chức chăn nuôi, tận dụng phụ phẩm và xử lý chất thải.

Trong số các nông dân được trao giải năm nay còn có ông Nguyễn Văn Lưu, ở Ninh Bình. Gần 10 năm qua, ông nghiên cứu, hoàn thiện các giải pháp phục vụ nuôi lươn sinh sản công nghệ cao, hướng tới nâng năng suất và hiệu quả chăn nuôi.

Nhiều sáng kiến tại cuộc thi được hình thành ngay từ những khó khăn mà người nông dân gặp phải trong quá trình sản xuất. Sau khi được thử nghiệm, hoàn thiện, một số giải pháp đã có thể áp dụng vào thực tế hoặc chia sẻ cho các hộ sản xuất khác.

42 “Nhà khoa học của nhà nông” được tôn vinh

Cùng với hoạt động trao giải sáng tạo kỹ thuật, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh 42 “Nhà khoa học của nhà nông” có đóng góp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Trong số này có 26 người có học vị tiến sĩ, đang hoặc từng công tác tại các viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức chuyên ngành.

Danh sách được tôn vinh có GS.TS Nguyễn Văn Tuất, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật Việt Nam; GS.TS, Nhà giáo Ưu tú Lê Văn Hòa Ông, giảng viên cao cấp Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ; TS Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam; TS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Theo tiêu chí của Ban Tổ chức, đối tượng xét chọn không giới hạn ở các nhà nghiên cứu chuyên nghiệp. Danh hiệu còn dành cho nông dân có sáng chế, giải pháp kỹ thuật mang lại hiệu quả trong sản xuất và những cán bộ quản lý có đóng góp trong chuyển giao, phổ biến khoa học kỹ thuật.

Một yêu cầu quan trọng trong quá trình xét chọn là công trình, sáng kiến phải gắn với sản xuất và có khả năng ứng dụng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao giải Cuộc thi "Sáng tạo kỹ thuật nhà nông" lần thứ XI, năm 2026. Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Đưa khoa học gần hơn với ruộng đồng

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được xác định là những yếu tố quan trọng trong đổi mới phương thức sản xuất, nâng năng suất, chất lượng và giá trị nông sản.

Đây cũng là một trong những nội dung được các cấp Hội Nông dân đẩy mạnh thông qua hoạt động hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ nông dân áp dụng các mô hình sản xuất mới.

Trước năm 2026, chương trình “Nhà khoa học của nhà nông” đã được tổ chức 6 lần và Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” trải qua 10 kỳ.

Qua mỗi kỳ, nhiều công trình nghiên cứu, sáng chế và giải pháp sản xuất đã được giới thiệu tới nông dân. Ở chiều ngược lại, những kinh nghiệm hình thành trong quá trình lao động cũng được ghi nhận, hoàn thiện thành các giải pháp kỹ thuật có thể áp dụng rộng hơn.

Từ máy lọc mật ong, mô hình nuôi bồ câu đến quy trình trồng nấm Lim xanh, điểm chung của những sáng kiến được trao giải năm nay là giải quyết những công việc rất cụ thể của người sản xuất.

Với nông nghiệp, hiệu quả của một sáng kiến cuối cùng vẫn nằm ở việc người nông dân có thể sử dụng được hay không và giá trị tạo ra trên mỗi mùa vụ, mỗi trang trại tăng thêm bao nhiêu.