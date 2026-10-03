Hưởng ứng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026

Theo kế hoạch, thành phố tổ chức lễ phát động, mít tinh, hội nghị, hội thảo, diễn đàn về đổi mới sáng tạo; tập trung trao đổi các giải pháp khơi thông nguồn lực, hoàn thiện cơ chế, chính sách; chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay và kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Các hoạt động triển lãm, trình diễn, giới thiệu công nghệ, sản phẩm và giải pháp đổi mới sáng tạo được tổ chức, trong đó chú trọng các công nghệ mới, công nghệ tiên tiến đã được chuyển giao, làm chủ; các sản phẩm, mô hình ứng dụng thành công, giải pháp chuyển đổi số và kết quả nghiên cứu có khả năng thương mại hóa...