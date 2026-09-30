'Giữ nhà' từ xa

- Cậu xem này. Bộ đội ta sang tận châu Phi làm gì? Nhà còn bao việc, lại đi lo chuyện thiên hạ!

Anh Hòa chưa kịp đáp, ông đã nói tiếp:

- Người ta phân tích nghe cũng có lý. Quân đội thì phải ở nhà bảo vệ Tổ quốc chứ!

Minh họa: MAI MINH

Bà chủ quán đặt hai chén trà xuống bàn, hỏi:

- “Người ta” là ai hả bác?

Ông Lý lướt màn hình kiểm tra, thấy tài khoản ẩn danh, bài viết chẳng dẫn nguồn nào. Ông ho nhẹ:

- Thì... “người ta” nói thế. Đây này...

Anh Hòa mỉm cười:

- Nếu chỉ đọc một dòng trên mạng, cháu cũng dễ nghĩ như bác. Nhưng đoàn vừa xuất quân có Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 tới Nam Sudan và Đội Công binh số 5 làm nhiệm vụ tại Abyei. Họ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, có nhiệm vụ, địa bàn và quy định cụ thể.

- Nhưng xa thế thì liên quan gì đến việc giữ nước?

Anh Hòa nhấp ngụm trà, giải thích:

- Bác từng dặn cháu, hàng xóm cháy nhà thì phải sang giúp, vì ngọn lửa đâu biết dừng ở hàng rào. Với một đất nước cũng vậy, môi trường hòa bình và quan hệ hợp tác không tự nhiên mà có. Mình góp sức vào công việc chung, đồng thời rèn năng lực làm việc trong môi trường quốc tế, xây dựng lòng tin với các quốc gia, vùng lãnh thổ. Những công việc ấy chính là xây dựng niềm tin chiến lược, hình ảnh và uy tín Việt Nam để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Như thế chẳng gắn với lợi ích của quốc gia, dân tộc hay sao?

Ông Lý im lặng một lát, nhưng vẫn cố cãi:

- Nói thế thì ai thắc mắc cũng sai à?

- Không, bác hỏi rất đúng. Điều đáng bàn là cách người viết bài kia. Họ bỏ hết thông tin về nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, chỉ giữ lại mấy chữ “đưa quân ra nước ngoài”, rồi đặt nghĩa vụ quốc tế đối lập với bảo vệ Tổ quốc, cắt đi nửa câu chuyện để lái theo chủ ý xấu.

Bà chủ quán góp lời:

- Giống người ta thấy tôi đóng cửa quán một buổi để đưa hàng xóm đi cấp cứu, rồi bảo tôi bỏ bê làm ăn. Nhìn thì đúng là tôi đóng cửa, nhưng kể thế có đúng chuyện đâu!

Ông Lý bật cười, quay lại đọc bài đăng. Chữ “phân tích” nằm ngay dưới dòng tít đầy dấu chấm than. Phía dưới, nhiều người chia sẻ, người nọ thêm câu giận dữ, người kia buông lời phỏng đoán. Chẳng mấy ai hỏi nhiệm vụ của các quân nhân thực sự là gì.

- Thế mà tôi suýt gửi vào nhóm bạn cũ - Ông Lý nói.

Anh Hòa đáp lời:

- Thắc mắc thì tìm hiểu. Có điều, đừng để một mẩu thông tin bị cắt xén dẫn dắt nhận thức của mình, bác ạ!

Ông Lý tắt màn hình, nhìn sang chén trà đã nguội. Ngoài ngõ, một chiếc xe cứu thương chạy qua, còi vang một hồi. Bà chủ quán nhìn theo, góp lời:

- Đi cứu người ở ngõ bên cũng là lo cho xóm mình, bác nhỉ?

Ông Lý gật đầu, càng thấu hiểu những điều anh Hòa vừa nói.