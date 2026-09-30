[GALLERY] Honda Odyssey 2027 ra mắt - từ 647 triệu đồng, bỏ bản tiêu chuẩn

Honda vừa nâng cấp mẫu MPV cỡ lớn Odyssey 2027 tại thị trường Trung Quốc. Mẫu xe MPV thế hệ mới này có mức giá khởi điểm từ 184.800 Nhân dân tệ (khoảng 647 triệu đồng). Honda Odyssey tại Trung Quốc vốn không phải là mẫu xe có kích thước lớn hơn dành cho thị trường Bắc Mỹ.

Mẫu MPV Odyssey thế hệ mới này được sản xuất bởi liên doanh GAC Honda tại thị trường Trung Quốc. Xe bắt đầu được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản từ cuối năm 2023 sau khi một số nhà máy tại địa phương đóng cửa.

Đợt nâng cấp lần này tập trung chủ yếu vào khu vực nội thất với rất ít cải tiến về hiệu suất vận hành hoặc mức tiêu thụ nhiên liệu. Ghế sưởi, thông gió và massage hiện là trang bị tùy chọn cho cả hàng ghế trước và hàng ghế giữa của xe. Vô lăng bọc da được trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản.

Chưa hết, Honda Odyssey 2027 mới còn có tủ lạnh tích hợp, hệ thống camera 720 độ, gương chiếu hậu kỹ thuật số và màn hình giải trí gắn trên trần dành cho hành khách phía sau. Đây là những trang bị phổ biến trên các mẫu SUV và MPV năng lượng mới (NEV) của các thương hiệu nội địa Trung Quốc.

Đáng chú ý, phiên bản tiêu chuẩn trước đây đã bị loại bỏ. Phiên bản tiêu chuẩn mới của Honda Odyssey 2027 tại thị trường Trung Quốc là Pro. Phiên bản này gây chú ý với màn hình trung tâm 12,3 inch, lớn hơn màn hình 10,1 inch trên các phiên bản cao cấp hơn.

Tuy nhiên, màn hình trên Honda Odyssey 2027 bản tiêu chuẩn không hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói hoặc dẫn đường mà chủ yếu đóng vai trò kết nối điện thoại thông minh thông qua Apple CarPlay, Huawei HiCar và Carlink.

Phiên bản tiêu chuẩn trước đây của Odyssey là một trong những mẫu xe đắt đỏ nhất tại Trung Quốc không được trang bị màn hình thông tin giải trí. Với giá bán 175.900 Nhân dân tệ (615 triệu đồng), xe thiếu nhiều tính năng phổ biến như hệ thống kiểm soát hành trình, camera lùi và vô lăng đa chức năng. Thay vì màn hình trung tâm, xe chỉ có một tấm ốp che kín vị trí này.

Dù đợt nâng cấp này khiến giá khởi điểm của Odyssey 2027 tăng thêm 9.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 31,5 triệu đồng), phiên bản tiêu chuẩn mới đã được bổ sung hầu hết các trang bị còn thiếu, ngoại trừ hệ thống kiểm soát hành trình.

Honda Odyssey 2027 vẫn có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.861 x 1.820 x 1.712 mm và chiều dài cơ sở 2.900 mm. Xe có 7 chỗ ngồi bố trí theo cấu hình 2+2+3. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống treo trước kiểu MacPherson và hệ thống treo sau dạng thanh xoắn. Trọng lượng không tải dao động từ 1.860-1.973 kg, tùy phiên bản.

Tất cả các phiên bản của mẫu MPV này đều sử dụng hệ truyền động hybrid e:HEV với động cơ hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, cho tổng công suất kết hợp 212 mã lực thông qua hộp số tự động E-CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo chu trình WLTC dao động từ 5,88-6,17 lít/100 km.

Doanh số hàng tháng của mẫu MPV Honda Odyssey ở thị trường Trung Quốc duy trì quanh mức 800 xe trong 4 tháng qua. Đợt nâng cấp với phiên bản tiêu chuẩn được trang bị màn hình có thể trở thành yếu tố giúp doanh số của mẫu xe này tăng trở lại.

Video: Giới thiệu mẫu xe MPV Honda Odyssey e:HEV thế hệ mới.