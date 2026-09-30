Người phụ nữ ngừng ăn cơm 3 tháng, cơ thể thay đổi ra sao?

Suốt 3 tháng, bữa trưa của bà chỉ có súp lơ xanh và đậu phụ; buổi tối là rau xào tỏi cùng một quả trứng, thỉnh thoảng thêm cá hấp. Tháng đầu tiên, bà giảm gần 2,5kg. Nhưng sau đó, bà thường chóng mặt, hồi hộp, nhanh mệt khi đi bộ, ngủ không ngon. Kết quả kiểm tra cho thấy đường huyết dao động nhiều hơn trước và xuất hiện thiếu máu nhẹ.

Bỏ cơm chưa chắc giúp đường huyết ổn định

Việc loại bỏ hoàn toàn cơm và các thực phẩm giàu carbohydrate (tinh bột, đường) không đồng nghĩa đường huyết sẽ ổn định. Lượng, loại carbohydrate và cách kết hợp thực phẩm đều ảnh hưởng đến đường huyết sau ăn.

Nghiên cứu đăng trên Diabetes Care thực hiện ở người thừa cân hoặc béo phì mắc đái tháo đường type 2 ghi nhận ăn rau và protein (có trong thịt, cá, đậu, trứng, sữa) trước carbohydrate giúp mức tăng đường huyết sau ăn thấp hơn so với ăn carbohydrate trước.

Điều này cho thấy thay vì loại bỏ hoàn toàn cơm, bạn có thể chú ý đến lượng ăn, loại thực phẩm và thứ tự kết hợp các món.

Không ăn cơm không đồng nghĩa đường huyết ổn định. Ảnh: Ban Mai

Có thể thay một phần cơm trắng bằng ngũ cốc nguyên hạt

Phân tích đăng trên tạp chí Dịch tễ học châu Âu cho thấy ăn lượng ngũ cốc nguyên hạt cao hơn có liên quan đến nguy cơ đái tháo đường type 2 thấp hơn. Đây là nghiên cứu quan sát nên chỉ ghi nhận mối liên hệ, chưa chứng minh quan hệ nhân quả.

Theo đánh giá tổng hợp 32 thử nghiệm ngẫu nhiên với 2.060 người đăng trên tạp chí Nghiên cứu Đái tháo đường, sử dụng ngũ cốc nguyên hạt trong trung và dài hạn có thể giảm đường huyết lúc đói so với ngũ cốc tinh chế.

Không nên loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm

Trường hợp bà Chu chứng minh chế độ ăn quá hạn chế có thể khiến khẩu phần mất cân đối. Việc chỉ tập trung vào rau, đậu phụ, trứng và một lượng nhỏ cá có thể khiến tổng năng lượng và một số chất dinh dưỡng không được đáp ứng đầy đủ.

Người trung niên và cao tuổi cần đặc biệt chú ý duy trì khối cơ. Giảm cân không nên chỉ nhìn vào con số trên cân mà cần bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Thay vì bỏ hoàn toàn cơm, bạn có thể ăn lượng vừa phải, kết hợp rau và thực phẩm giàu protein như cá, trứng, đậu phụ đồng thời thay một phần gạo trắng bằng gạo lứt, yến mạch hoặc các loại đậu nếu cơ thể dung nạp tốt.

Kiểm soát đường huyết không đồng nghĩa với nhịn đói hay “cắt sạch” carbohydrate. Ăn đúng lượng, lựa chọn phù hợp và phối hợp cân đối các nhóm thực phẩm quan trọng hơn việc loại bỏ một loại thực phẩm khỏi chế độ ăn.