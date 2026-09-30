Mang hoa tỏ tình với người phụ nữ đã có bạn trai, chàng trai 27 tuổi nhận cái kết phũ phàng

Theo nội dung được chia sẻ trên truyền thông Trung Quốc ngày 27/9, một câu chuyện tình cảm xảy ra tại Hà Nam đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhân vật chính là Lin Chen, 27 tuổi, người đã âm thầm dành tình cảm cho đồng nghiệp Su Xiaoya trong suốt 3 năm.

Lin Chen cho biết anh luôn quan tâm đến Xiaoya và ghi nhớ những sở thích, thói quen của cô. Khi cô làm việc muộn, anh thường tìm cách đưa cô về nhà an toàn. Khi cô bị ốm, anh từng mang thuốc đến nhưng chỉ nói rằng mình tiện đường. Những món quà sinh nhật cũng được anh chuẩn bị cẩn thận rồi lặng lẽ đặt vào ngăn kéo bàn làm việc vì không đủ can đảm trao trực tiếp.

Sau nhiều năm giữ tình cảm trong lòng, Lin Chen quyết định tỏ tình.

Ngày hôm đó, Lin Chen hẹn Xiaoya tại một quán cà phê. Anh chuẩn bị chín bông hồng đỏ cùng một con thú nhồi bông mà cô từng nói rằng mình yêu thích. Tuy nhiên, khi Xiaoya xuất hiện, Lin Chen bất ngờ nhận ra cô không đi một mình. Bên cạnh cô là Chen Kai, một người đàn ông cao lớn, được giới thiệu là bạn trai của Xiaoya.

Dù vậy, Lin Chen vẫn lấy hết can đảm đưa hoa và món quà cho cô rồi thổ lộ tình cảm.

Anh kể rằng mình đã yêu Xiaoya từ lâu, từ thời điểm hai người cùng làm việc trong một dự án. Suốt những năm qua, niềm vui hay nỗi buồn của cô đều tác động đến cảm xúc của anh. Lin Chen cũng khẳng định dù hiện tại bản thân chưa có điều kiện kinh tế tốt, anh sẵn sàng nỗ lực để mang lại cho cô cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, Xiaoya từ chối.

Cô nói rằng mình luôn xem Lin Chen là bạn và hiện đã có bạn trai. Chen Kai cũng lên tiếng cho biết Xiaoya không muốn công khai chuyện tình cảm nên những người xung quanh không biết về mối quan hệ này.

Đáng chú ý, cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang vấn đề kinh tế.

Xiaoya cho rằng chàng trai chỉ kiếm được khoảng 3.000 nhân dân tệ mỗi tháng và khó có thể đáp ứng cuộc sống mà cô mong muốn. Cô đặt câu hỏi liệu anh có thể mua cho cô những món đồ cô thích, đưa cô đến những nhà hàng sang trọng hay mang lại cuộc sống mà cô mong muốn hay không.

Theo lời cô, Chen Kai có khả năng đáp ứng những điều đó, trong khi Lin Chen thì chưa. Những lời nói này khiến Lin Chen tổn thương. Anh cố giải thích rằng mình đang thực hiện một dự án và nếu công việc thuận lợi, thu nhập có thể tăng đáng kể. Tuy nhiên, Xiaoya không muốn tiếp tục nghe.

Cô yêu cầu Lin Chen từ bỏ ý định theo đuổi mình và cho rằng giữa hai người không có khả năng tiến tới một mối quan hệ tình cảm.

Không chấp nhận lời từ chối, Lin Chen tiếp tục khẳng định tình cảm của mình. Anh cho rằng bản thân đã dành nhiều năm quan tâm đến Xiaoya và muốn có thêm một cơ hội. Tuy nhiên, Xiaoya ngày càng mất kiên nhẫn. Khi nhìn thấy bó hoa và thú nhồi bông Lin Chen mang đến, cô cho rằng đó là những món quà rẻ tiền và không thể khiến cô thay đổi quyết định.

Sau đó, cô đá con thú nhồi bông văng ra xa và giẫm lên những cánh hoa hồng trên mặt đất. Lin Chen cố nhặt món quà lên nhưng Chen Kai ngăn lại, đồng thời cảnh báo anh không nên tiếp tục làm phiền bạn gái mình. Những người xung quanh bắt đầu chú ý đến cuộc tranh cãi. Một số người dừng lại theo dõi và quay video.

Dù đã bị từ chối, Lin Chen vẫn tuyên bố rằng anh chưa muốn từ bỏ tình cảm của mình. Anh cho rằng thích một người không phải điều đáng xấu hổ và bản thân vẫn có quyền theo đuổi người mình yêu.

Tuy nhiên, Xiaoya phản bác rằng vấn đề không nằm ở việc anh có tình cảm với cô, mà ở chỗ cô đã từ chối rõ ràng nhưng anh vẫn tiếp tục.

Sau khi hai người định rời đi, Lin Chen tiếp tục đuổi theo. Tại một ngã tư gần đó, anh bất ngờ đặt con thú nhồi bông xuống và quỳ một gối trước mặt Xiaoya. Hành động này lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Nhiều người lấy điện thoại ra quay phim.

Lin Chen nói rằng anh biết Xiaoya đã có bạn trai và cũng hiểu cô cho rằng anh chưa đủ khả năng kinh tế. Tuy nhiên, anh khẳng định tình cảm của mình là chân thành và không phụ thuộc vào tiền bạc hay địa vị. Anh đề nghị Xiaoya cho mình thêm một cơ hội và tuyên bố sẽ tiếp tục nỗ lực để trở nên tốt hơn. Thế nhưng, Xiaoya cho rằng hành động của Lin Chen khiến cô rơi vào tình huống khó xử trước đám đông. Cô tiếp tục yêu cầu anh dừng lại.

Chen Kai cũng cảnh báo Lin Chen không được tiếp tục tiếp cận bạn gái mình.

Cuộc tranh cãi ngày càng căng thẳng. Hai người đàn ông thậm chí xảy ra xô xát khi Chen Kai nhiều lần đẩy Lin Chen ra xa. Xiaoya cuối cùng ngăn Chen Kai lại và lựa chọn rời khỏi hiện trường để tránh cuộc tranh cãi tiếp tục leo thang. Trước khi hai người rời đi, Lin Chen vẫn nói rằng anh sẽ chờ Xiaoya và không từ bỏ tình cảm của mình.

Video ghi lại màn tỏ tình sau đó được lan truyền trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nội dung đoạn video cho thấy Lin Chen mang hoa và thú nhồi bông đến tỏ tình, bị từ chối, bị chế giễu về thu nhập rồi tiếp tục quỳ gối trước mặt người mình yêu.

Một bộ phận cư dân mạng đồng cảm với Lin Chen, cho rằng việc anh dành tình cảm trong nhiều năm cho Xiaoya cho thấy anh thực sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Một số người cho rằng sự tổn thương của anh là điều dễ hiểu sau khi bị từ chối theo cách gay gắt.

Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng Lin Chen đã vượt qua ranh giới cần thiết sau khi Xiaoya nhiều lần nói rõ rằng cô không có tình cảm với anh và đã có bạn trai.

Theo những ý kiến này, việc một người có tình cảm với ai đó không phải điều sai trái, nhưng tình cảm không thể trở thành lý do để phớt lờ sự từ chối của đối phương. Khi người kia đã bày tỏ rõ ràng rằng họ không muốn tiếp tục, việc liên tục xuất hiện, tỏ tình hoặc yêu cầu họ thay đổi quyết định có thể khiến cả hai bên rơi vào tình huống khó xử.

Một số cư dân mạng đồng thời chỉ ra rằng cách Xiaoya từ chối cũng gây tranh luận. Việc cô chế giễu mức thu nhập 3.000 nhân dân tệ của Lin Chen, xem thường món quà và đá thú nhồi bông giữa nơi công cộng bị cho là quá gay gắt.

Một bình luận nhận được sự đồng tình cho rằng cả hai đều có những vấn đề riêng: Lin Chen cần tôn trọng lời từ chối, trong khi Xiaoya hoàn toàn có thể thể hiện quan điểm của mình mà không cần xúc phạm đối phương.

Câu chuyện đặt ra một vấn đề quen thuộc trong các mối quan hệ: ranh giới giữa sự kiên trì và việc không tôn trọng mong muốn của người khác. Một người có quyền bày tỏ tình cảm, nhưng người được bày tỏ cũng có quyền từ chối. Tình cảm chỉ có thể trở thành một mối quan hệ khi xuất phát từ sự tự nguyện của cả hai phía.

Trong trường hợp này, Lin Chen có thể thực sự dành nhiều tình cảm cho Xiaoya. Ba năm quan tâm, những món quà và sự chăm sóc mà anh dành cho cô có thể xuất phát từ sự chân thành. Tuy nhiên, những điều đó không tạo ra nghĩa vụ để Xiaoya phải đáp lại.

Ngược lại, việc Xiaoya đã có bạn trai cũng là một thông tin mà Lin Chen cần tôn trọng. Khi cô đã nhiều lần khẳng định không muốn tiến tới với anh, việc tiếp tục theo đuổi có thể khiến tình cảm đơn phương trở thành áp lực đối với người nhận.

Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng một lời từ chối rõ ràng nên là điểm dừng. Buông bỏ trong trường hợp này không có nghĩa những tình cảm trước đó là vô giá trị, mà đơn giản là thừa nhận rằng một mối quan hệ cần sự đồng thuận của cả hai người.

Tình yêu không phải phép tính trong đó người cho đi càng nhiều thì chắc chắn sẽ nhận lại tương xứng. Những năm tháng quan tâm, những món quà hay sự hy sinh có thể khiến người trong cuộc cảm thấy mình xứng đáng nhận được một cơ hội, nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về người được yêu.

Câu chuyện của Lin Chen và Xiaoya vì thế tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận trên mạng. Bên cạnh những tranh luận về đúng - sai trong cách ứng xử của hai nhân vật, điều được nhiều người nhắc đến là tầm quan trọng của ranh giới cá nhân trong tình cảm.