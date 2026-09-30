5 tác dụng phụ của quả hồng cần lưu ý khi ăn

Nội dung 1. Các tác dụng phụ tiềm ẩn khi ăn quá nhiều hồng 2. Một vài lưu ý để ăn quả hồng an toàn cho sức khỏe

Quả hồng có nguồn gốc từ Đông Á, đã được trồng trọt hơn 2.000 năm và được ưa chuộng bởi vị ngọt như mật ong và màu cam rực rỡ. Quả hồng không chỉ được sử dụng như trái cây tươi mà còn được sấy khô hoặc chế biến trong nhiều món ăn khác nhau. Ngoài công dụng trong ẩm thực, quả hồng còn mang ý nghĩa văn hóa ở một số nước Đông Á, tượng trưng cho sự may mắn và trường thọ.

Không chỉ là món ăn tráng miệng quen thuộc, quả hồng còn cung cấp nhiều dưỡng chất quý như vitamin A, vitamin C, kali, chất xơ cùng các hợp chất chống oxy hóa, là một thực phẩm bổ dưỡng cho chế độ ăn uống cân bằng.

Ăn quả hồng đúng cách với lượng vừa phải giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện thị lực, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và tốt cho hệ tim mạch. Đồng thời, chất xơ dồi dào trong quả hồng còn tạo cảm giác no lâu, giúp duy trì năng lượng và nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh.

1. Các tác dụng phụ tiềm ẩn khi ăn quá nhiều hồng

Tuy mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng, quả hồng không hoàn toàn lành tính với tất cả mọi người. Nếu ăn không đúng cách hoặc lạm dụng quá mức, loại quả này có thể dẫn đến những tác dụng phụ không mong muốn đối với sức khỏe.

Ăn nhiều quả hồng dễ gây sỏi bã thức ăn và tắc ruột

Đây là rủi ro tiêu hóa nghiêm trọng nhất khi ăn hồng, đặc biệt là hồng còn xanh hoặc chưa chín kỹ. Quả hồng chứa hàm lượng tanin (chất tạo vị chát) và pectin rất cao. Khi gặp môi trường acid dạ dày, tanin sẽ kết tủa, vón lại, tạo thành những khối bã thức ăn khó phân hủy.

Những khối bã này nếu không được tiêu hóa sẽ gây chướng bụng, đầy hơi, buồn nôn, đau quặn bụng dữ dội và có thể dẫn đến tắc ruột, cần phải can thiệp y tế hoặc phẫu thuật để loại bỏ. Do đó, tuyệt đối không nên ăn hồng khi đói bụng và không ăn quả chưa chín mềm.

PGS. TS. BS. Đặng Quốc Ái - Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện E Trung ương: Trong quả hồng có chất tanin gây vị chát và chất pectin, hai chất này có nhiều ở vỏ hồng. Tanin và pectin là những chất làm săn niêm mạc ruột, ảnh hưởng nhu động ruột. Những người bình thường ăn các thực phẩm có chứa nhiều chất xenlulo như quả hồng ngâm nếu ăn không đúng cách cũng có nguy cơ bị tắc ruột.

Rối loạn tiêu hóa và kích ứng khoang miệng

Lượng tanin trong quả hồng còn có tính chất làm se niêm mạc. Với những người có cơ địa nhạy cảm, vị chát của tanin có thể gây cảm giác tê rát, khô khốc hoặc kích ứng nhẹ ở lưỡi và niêm mạc họng. Khi đi vào đường tiêu hóa, nếu tiêu thụ quá nhiều trong thời gian ngắn, tanin sẽ làm chậm nhu động ruột, dễ gây táo bón kéo dài, khó tiêu và đau thắt bụng thay vì hỗ trợ tiêu hóa như bình thường.

Ảnh hưởng đến đường huyết và cân nặng

Quả hồng chín chứa lượng đường tự nhiên (glucose và fructose) khá cao. Đối với người mắc bệnh đái tháo đường hoặc đang bị tiền đái tháo đường, ăn nhiều hồng có thể khiến chỉ số đường huyết tăng nhanh chóng. Ngoài ra, mật độ calo và hàm lượng đường cao cũng là yếu tố dễ gây tích tụ mỡ thừa, làm tăng cân ngoài ý muốn nếu sử dụng thường xuyên mà không kiểm soát khẩu phần.

Gây gánh nặng cho người bệnh thận do lượng kali cao

Trong quả hồng có chất tanin gây vị chát và chất pectin dễ gây gây đầy bụng, khó tiêu, tắc ruột. Ảnh: Minh Trang.

Hồng là loại trái cây giàu kali - khoáng chất tốt cho người có huyết áp cao nhưng lại ảnh hưởng tới người bị suy thận. Thận bị tổn thương sẽ suy giảm khả năng đào thải kali dư thừa, dẫn đến tình trạng tăng kali máu. Nồng độ kali trong máu tăng quá cao có thể gây rối loạn nhịp tim nguy hiểm, yếu cơ và nhiều biến chứng khác.

Tương tác thuốc và phản ứng dị ứng

Các hoạt chất trong quả hồng có thể tương tác với một số loại thuốc điều trị, đặc biệt là thuốc làm loãng máu (thuốc chống đông) hoặc thuốc hạ áp, làm thay đổi hiệu quả điều trị của thuốc. Người đang dùng thuốc điều trị mạn tính nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đưa hồng vào thực đơn hàng ngày.

Tuy hiếm gặp nhưng một số người vẫn có thể gặp phản ứng quá mẫn với quả hồng, biểu hiện từ ngứa da, nổi mề đay, sưng môi, mắt cho đến các triệu chứng hô hấp như khó thở hoặc sốc phản vệ.

2. Một vài lưu ý để ăn quả hồng an toàn cho sức khỏe

Để tận dụng tối đa dưỡng chất từ quả hồng mà không gặp phải rủi ro sức khỏe, nên lưu ý một số nguyên tắc dưới đây:

Chỉ ăn những quả hồng đã chín mềm hoàn toàn, nên gọt bỏ lớp vỏ bên ngoài vì đây là nơi tập trung nhiều chất chát tanin nhất.

Tuyệt đối không ăn hồng khi bụng đang rỗng, không ăn quá 1 - 2 quả mỗi ngày và tránh ăn chung với các thực phẩm giàu đạm như hải sản hay thịt đỏ để hạn chế đông vón protein.

Trẻ nhỏ ăn nhiều quả hồng cũng dễ bị táo bón, thậm chí tắc ruột. Những người bình thường nếu ăn quả hồng cũng không nên ăn quá nhiều, cần nhai kỹ và không nên ăn quả hồng lúc đói.

Phụ nữ mang thai, người cao tuổi có hệ tiêu hóa kém, người từng phẫu thuật dạ dày, bệnh nhân đái tháo đường hoặc người mắc bệnh thận mạn tính cần tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng và chỉ nên ăn ở mức độ vừa phải.