Trẻ sơ sinh cần ngủ bao nhiêu giờ mỗi ngày?

Trẻ sơ sinh có thể ngủ khoảng 16-17 giờ mỗi ngày, nhưng thời gian ngủ thường bị chia nhỏ thành nhiều khoảng. Ảnh: Magnific.

Giấc ngủ chiếm phần lớn thời gian trong ngày của trẻ sơ sinh và đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của não bộ, thể chất. Tuy nhiên, không ít cha mẹ lo lắng khi thấy con ngủ ít hơn những em bé khác hoặc thường xuyên tỉnh giấc.

Trẻ sơ sinh ngủ bao nhiêu là ít?

Theo Healthy Children, khác với trẻ lớn, trẻ sơ sinh chưa hình thành nhịp sinh học ổn định. Bé có thể ngủ vài giờ rồi thức dậy để bú, sau đó tiếp tục ngủ. Vì vậy, việc trẻ không ngủ xuyên đêm hoặc liên tục tỉnh giấc trong những tuần đầu đời thường là bình thường.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), trẻ 0-3 tháng tuổi cần khoảng 14-17 giờ ngủ trong 24 giờ, bao gồm cả giấc ngủ ban ngày. Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP) cũng cho biết trẻ sơ sinh có thể ngủ khoảng 16-17 giờ mỗi ngày, nhưng thời gian ngủ thường bị chia nhỏ thành nhiều khoảng.

Cha mẹ nên tính tổng thời gian ngủ trong 24 giờ, thay vì chỉ dựa vào một giấc ngủ kéo dài bao lâu. Nếu trẻ thường xuyên ngủ dưới khoảng 14 giờ mỗi ngày, đây có thể là dấu hiệu cần theo dõi thêm.

Tuy nhiên, số giờ ngủ không phải tiêu chí duy nhất để đánh giá sức khỏe của trẻ. Một em bé có tổng thời gian ngủ hơi thấp nhưng vẫn bú tốt, tỉnh táo khi thức, đi tiểu đều và tăng cân phù hợp có thể không gặp vấn đề đáng lo.

Ngược lại, nếu trẻ ngủ ít đồng thời quấy khóc kéo dài, khó chịu, khó đi vào giấc ngủ hoặc thường xuyên thức giấc, cha mẹ nên xem xét các yếu tố có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ như đói, tã ướt, nhiệt độ phòng, tiếng ồn hoặc môi trường ngủ không phù hợp.

Khi nào trẻ ngủ ít cần được bác sĩ kiểm tra?

Điều đáng chú ý hơn là tình trạng ngủ ít đi kèm những biểu hiện bất thường. Cha mẹ nên đưa trẻ đi khám nếu bé khó đánh thức, bú kém, bỏ bú, ít tiểu, có biểu hiện lừ đừ hoặc tăng cân không đạt yêu cầu.

Đặc biệt, trong những tuần đầu, việc đảm bảo trẻ bú đủ rất quan trọng. Trẻ sơ sinh thường bú khoảng 8-12 lần mỗi ngày. Với trẻ chưa lấy lại cân nặng lúc sinh hoặc chưa tăng cân ổn định, bác sĩ có thể hướng dẫn cha mẹ đánh thức bé để bú thay vì để trẻ ngủ quá lâu.

Bên cạnh đó, cha mẹ không nên tự ý dùng các biện pháp như cho trẻ ăn nhiều hơn, sử dụng sản phẩm hỗ trợ ngủ hoặc cố kéo dài thời gian thức để bé mệt và ngủ sâu. Những cách này có thể không phù hợp với trẻ sơ sinh.

Dù trẻ ngủ ít hay nhiều, cha mẹ vẫn cần ưu tiên an toàn giấc ngủ. AAP khuyến nghị đặt trẻ nằm ngửa khi ngủ, trên bề mặt phẳng và chắc; khu vực ngủ không nên có gối, chăn dày, thú bông hoặc các vật mềm khác. Trẻ có thể ngủ cùng phòng với cha mẹ nhưng nên có không gian ngủ riêng.

Nhìn chung, giấc ngủ của trẻ sơ sinh có sự khác biệt đáng kể giữa từng bé. Thay vì chỉ đếm số giờ ngủ, cha mẹ nên quan sát tổng thể tình trạng bú, tiểu tiện, tăng trưởng và mức độ tỉnh táo của trẻ. Những thay đổi bất thường hoặc kéo dài nên được trao đổi với bác sĩ nhi khoa để tìm nguyên nhân.